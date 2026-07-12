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Filmado desde adentro: el festejo de Lautaro Martínez entre los hinchas tras el gol a Suiza que selló el pase a la semifinal

El delantero anotó el tanto definitorio del partido, saltó las vallas de seguridad del estadio y se metió entre los fanáticos albicelestes, quienes registraron cada segundo de la celebración

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Tras convertir el 3-1 definitivo ante Suiza que selló el pasaje de Argentina a las semifinales del Mundial 2026 al minuto 15 del segundo tiempo suplementario, Lautaro Martínez salió disparado hacia la tribuna del estadio de Kansas City, saltó las vallas de seguridad y se metió de lleno en la hinchada. Y lo que ocurrió después quedó registrado por los teléfonos de los propios hinchas.

Mientras la transmisión oficial repetía la jugada del gol, decenas de celulares en la tribuna captaron una escena distinta. En esas imágenes, que se propagaron con rapidez en las redes sociales, se ve al delantero absorbido por un mar de camisetas albicelestes, rodeado de gritos y brazos que lo alzan. Los cantos de “¡Dale, dale, dale Argentina!" retumban de fondo en cada uno de los videos. La escena, filmada desde adentro, muestra a Martínez abrazado con los fanáticos, entre quienes se encontraban sus familiares y amigos.

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La jugada que desencadenó todo nació de una contra rápida. Thiago Almada condujo el balón hacia el área rival y remató al arco; el arquero suizo Gregor Kobel no pudo retener el disparo y el rebote quedó en los pies de Martínez, quien definió con el arco prácticamente libre para sellar el marcador. Fue el gol que le bajó la persiana al partido y el que desató la locura en las tribunas del estadio.

El contexto de ese tanto le otorga al festejo una dimensión particular. La selección argentina había llegado al alargue tras igualar 1-1 al término de los 90 minutos reglamentarios, luego de que Dan Ndoye empató a los 66 minutos con un disparo que venció a Emiliano Martínez. El equipo de Lionel Scaloni acumuló minutos de presión con un hombre de más —tras la expulsión de Breel Embolo por doble amonestación, luego de que el VAR determinara que el suizo había simulado una falta sobre Leandro Paredes— sin poder quebrar la resistencia de Kobel y los suyos. La tensión se acumuló durante más de media hora hasta que el alargue abrió la puerta.

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Lautaro Martínez saltó las vallas de seguridad y festejó el gol entre los hinchas albicelestes, donde se encontraban sus familiares y amigos (REUTERS/Albert Gea)
Lautaro Martínez saltó las vallas de seguridad y festejó el gol entre los hinchas albicelestes, donde se encontraban sus familiares y amigos (REUTERS/Albert Gea)

Fue Julián Álvarez quien rompió el empate primero. A los 111 minutos, el delantero recibió un pase de José “Flaco” López, acomodó la pelota con un toque y ejecutó un derechazo que se coló al lado del palo izquierdo de Kobel para el 2-1. Nueve minutos después, con el partido prácticamente resuelto, llegó el turno de Lautaro. El 3-1 de Martínez fue el que desató la carrera hacia la tribuna, el salto sobre las vallas y el abrazo con la gente.

Los gestos del delantero en esa celebración reflejaron la presión acumulada durante todo el encuentro. El partido había exigido al equipo una capacidad de resistencia que se tradujo en esfuerzo visible sobre el campo: imprecisiones en la salida, un gol en contra que borró la ventaja temprana y una prórroga que se extendió hasta el minuto 121. “Vamos con un equipo de mucha jerarquía”, afirmó Martínez tras el encuentro.

El primer gol de la noche había llegado a los 9 minutos, con un cabezazo de Alexis Mac Allister al primer palo tras un córner de Lionel Messi, que con esa asistencia se convirtió en el máximo asistidor del certamen. Esa ventaja temprana le dio al equipo cierta tranquilidad durante el primer tiempo, aunque la Albiceleste no logró ampliar el marcador antes del descanso pese a las intervenciones del Dibu Martínez para mantener el arco en cero.

Con el pasaje a las semifinales confirmado, Argentina espera ahora a Inglaterra, que eliminó a Noruega por 2-1 en el primer turno de la misma jornada. El duelo entre ambas selecciones se disputará el miércoles 15 de julio desde las 16:00 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador de ese cruce se medirá al vencedor del partido entre España y Francia, previsto para el domingo siguiente en el MetLife de Nueva Jersey.

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