El plan Retorno al Hogar de Guatemala recibe respaldo internacional en un foro de la ONU

El modelo de Guatemala se presentó en el foro de migración internacional como una estrategia que acompaña a la persona antes del regreso, durante la llegada y en la reintegración. (Gobierno de Guatemala) (Gobierno de Guatemala)

El PlanRetorno al Hogar de Guatemala, ejecutado por el Instituto Guatemalteco de Migración, recibió respaldo de delegados internacionales y agencias multilaterales durante el Segundo Foro de Examen de la Migración Internacional celebrado en la sede de la ONU en Nueva York, donde fue valorado como un referente regional por su enfoque de reintegración social y económica y por su énfasis en los derechos humanos.

El programa ya ha asistido y registrado de manera integral a miles de guatemaltecos retornados, tanto en procesos voluntarios como en deportaciones desde Estados Unidos y México. Ese alcance fue presentado como una de las bases de su sostenibilidad, junto con un esquema de coordinación entre instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.

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Según la evaluación expuesta en el foro, el modelo guatemalteco se aparta de la recepción pasiva de migrantes retornados. La estrategia concentra su diseño en acompañar a la persona antes del regreso, durante la llegada al país y en la etapa posterior de reintegración comunitaria y económica.

La ONU examinó el Plan Retorno al Hogar como una política de gobernanza migratoria de Guatemala y no solo como un mecanismo de recepción de migrantes. (Gobierno de Guatemala) (Gobierno de Guatemala)

El programa se organiza en tres fases desde la red consular hasta la reinserción productiva

La primera etapa, llamada Cerca de ti, se activa desde la red consular en el extranjero. Su función es garantizar asistencia y protección antes del retorno.

La segunda, Regreso digno, opera en centros especializados de recepción en el país, como el de la Zona 13 de la capital. Allí se ofrece atención médica, apoyo psicológico, kits de alimentación y documentación inmediata.

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La tercera fase, Nuevas oportunidades, articula el trabajo con ministerios y municipalidades para facilitar el acceso a programas de empleo, capacitación técnica, salud, vivienda y emprendimientos agrícolas. El plan quedó integrado de manera formal a la Política Migratoria Nacional de Guatemala con respaldo directo de la vicepresidencia de la República.

El Instituto Guatemalteco de Migración informó que el Plan Retorno al Hogar ya asistió y registró a miles de guatemaltecos retornados desde Estados Unidos y México. (Gobierno de Guatemala) (Gobierno de Guatemala)

De acuerdo con lo presentado durante el encuentro en la Organización de las Naciones Unidas, esa estructura permitió que el programa fuera examinado como una política de gobernanza migratoria y no solo como un mecanismo de recepción. La valoración internacional puso el foco en la continuidad del acompañamiento institucional a lo largo de todo el trayecto del migrante.

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La coordinación interinstitucional fue señalada como la base del modelo

El funcionamiento de la estrategia está bajo la coordinación del Consejo de Atención y Protección, que articula esfuerzos entre el sector público y actores de la sociedad civil. Ese componente fue señalado como uno de los factores que explican el alcance del programa entre personas retornadas desde los dos principales países de procedencia mencionados en la evaluación.

Representantes de la Organización Internacional para las Migraciones indicaron durante el foro que el plan aborda tres ejes de la movilidad humana actual: la protección de los derechos humanos, la reintegración comunitaria y la eficiencia en la gestión de fronteras. Esa combinación fue uno de los elementos mejor valorados en las sesiones globales de examen.

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La fase Cerca de ti del Plan Retorno al Hogar se activa desde la red consular para brindar asistencia y protección antes del retorno a Guatemala. (Gobierno de Guatemala) (Gobierno de Guatemala)

Para las autoridades migratorias guatemaltecas, el reconocimiento recibido en el FEMI refuerza la necesidad de ampliar el financiamiento y la cooperación técnica internacional. El objetivo, según la presentación oficial del programa, es que el retorno no sea entendido como el cierre del proceso migratorio, sino como el inicio de una nueva etapa de desarrollo productivo en las comunidades de origen.