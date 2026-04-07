El truco del aluminio no es suficiente: consejos efectivos para proteger tus tarjetas

Las tarjetas con tecnología NFC operan mediante radiofrecuencia a muy corta distancia. (Imagen ilustrativa Infobae)

Envolver la tarjeta bancaria en papel de aluminio para evitar robos es un consejo que ha ganado popularidad en redes sociales, pero no es la solución prioritaria que recomiendan los expertos. Aunque esta técnica puede bloquear la señal de las tarjetas contactless, las autoridades financieras insisten en que la clave para prevenir fraudes está en los buenos hábitos de control y gestión de la información, más que en barreras físicas improvisadas.

Las tarjetas con tecnología NFC, que permiten pagos sin contacto, operan mediante radiofrecuencia a muy corta distancia. El papel de aluminio, en teoría, actúa como una barrera que dificulta la transmisión de la señal, lo que tiene base técnica real.

Sin embargo, el Banco de España y plataformas como Finanzas para Todos coinciden en señalar que el fraude por proximidad no es el método más frecuente de robo.

Un hombre distraído con su celular es víctima de intento de robo digital mediante un datáfono en la vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que este tipo de delito ocurra, el atacante debe situarse a escasos centímetros de la tarjeta, disponer de un lector específico y, además, superar los límites y controles de seguridad que imponen los bancos. De hecho, los fraudes más habituales siguen siendo el phishing, los cargos tras filtraciones o el robo de datos en webs falsas.

Por ello, el uso de aluminio puede considerarse una medida adicional, pero poco práctica en el día a día para la mayoría de usuarios.

Seguridad financiera: hábitos efectivos para evitar fraudes

Las autoridades no recomiendan soluciones caseras, sino un enfoque activo en la gestión de la seguridad financiera. Entre las prácticas más eficaces destacan las siguientes:

Activar alertas en el móvil para cada movimiento.

Revisar periódicamente los estados de cuenta.

Establecer límites para pagos sin contacto.

Desactivar la función contactless si no se usa.

Evitar introducir datos en enlaces o correos sospechosos.

Envolver la tarjeta bancaria en papel de aluminio para evitar robos es un consejo que ha ganado popularidad en redes sociales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estas acciones, según organismos oficiales, resultan mucho más eficientes que intentar bloquear la señal de la tarjeta con barreras físicas. Además, la seguridad bancaria actual depende más de la correcta administración de la información y los accesos que de la protección física del plástico.

Cuándo tiene sentido usar aluminio en la tarjeta

Envolver la tarjeta bancaria en papel de aluminio podría tener cierto sentido en situaciones excepcionales, como grandes aglomeraciones o viajes, donde el riesgo de intentos de fraude por proximidad es levemente mayor.

No obstante, para más de un usuario esta medida resulta innecesaria y no sustituye la importancia de mantener un control activo sobre la actividad bancaria.

Se recomienda activar alertas en el móvil para cada movimiento. Foto: BBVA

En conclusión, tanto expertos como organismos oficiales insisten en que la mejor defensa contra el fraude financiero reside en la prevención digital y la gestión responsable de la información, más que en soluciones improvisadas como el uso de papel de aluminio. La tecnología puede bloquearse, pero los fraudes se evitan, sobre todo, con buenos hábitos y vigilancia constante.

Qué es el phishing y cómo pone en riesgo a los usuarios

El phishing es una técnica utilizada por ciberdelincuentes para engañar a los usuarios y obtener información confidencial, como contraseñas, datos bancarios o números de tarjetas de crédito. Generalmente, este método consiste en el envío de correos electrónicos, mensajes de texto o enlaces falsos que simulan provenir de fuentes confiables, como bancos, plataformas de pago o redes sociales.

El objetivo es que la víctima, al creer que la comunicación es legítima, ingrese sus datos personales en sitios web fraudulentos controlados por los atacantes.

Para minimizar los riesgos asociados al phishing, es fundamental que los usuarios presten atención a la autenticidad de los mensajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta práctica representa un riesgo importante para los usuarios, ya que puede llevar al robo de identidad, la pérdida de acceso a cuentas personales o el vaciado de cuentas bancarias. Las consecuencias del phishing no solo afectan a quienes caen en la trampa, sino que también pueden tener impacto en sus contactos, ya que los atacantes suelen utilizar las cuentas comprometidas para propagar el fraude.

Para minimizar los riesgos asociados al phishing, es fundamental que los usuarios presten atención a la autenticidad de los mensajes y eviten hacer clic en enlaces sospechosos. Se recomienda verificar la dirección del remitente, no compartir información sensible a través de canales no oficiales y utilizar sistemas de seguridad como la autenticación en dos pasos.