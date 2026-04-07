Tecno

El truco del aluminio no es suficiente: consejos efectivos para proteger tus tarjetas

Las autoridades no recomiendan soluciones caseras, sino un enfoque activo en la gestión de la seguridad financiera

Guardar
Aluminio - tarjetas de crédito - fraudes - pagos tecnología - 7 de abril
Las tarjetas con tecnología NFC operan mediante radiofrecuencia a muy corta distancia. (Imagen ilustrativa Infobae)

Envolver la tarjeta bancaria en papel de aluminio para evitar robos es un consejo que ha ganado popularidad en redes sociales, pero no es la solución prioritaria que recomiendan los expertos. Aunque esta técnica puede bloquear la señal de las tarjetas contactless, las autoridades financieras insisten en que la clave para prevenir fraudes está en los buenos hábitos de control y gestión de la información, más que en barreras físicas improvisadas.

¿Funciona el papel de aluminio para tarjetas contactless? Riesgos y limitaciones

Las tarjetas con tecnología NFC, que permiten pagos sin contacto, operan mediante radiofrecuencia a muy corta distancia. El papel de aluminio, en teoría, actúa como una barrera que dificulta la transmisión de la señal, lo que tiene base técnica real.

Sin embargo, el Banco de España y plataformas como Finanzas para Todos coinciden en señalar que el fraude por proximidad no es el método más frecuente de robo.

Ilustración de un hombre caminando mientras una persona le acerca un datáfono a su bolso.
Un hombre distraído con su celular es víctima de intento de robo digital mediante un datáfono en la vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para que este tipo de delito ocurra, el atacante debe situarse a escasos centímetros de la tarjeta, disponer de un lector específico y, además, superar los límites y controles de seguridad que imponen los bancos. De hecho, los fraudes más habituales siguen siendo el phishing, los cargos tras filtraciones o el robo de datos en webs falsas.

Por ello, el uso de aluminio puede considerarse una medida adicional, pero poco práctica en el día a día para la mayoría de usuarios.

Seguridad financiera: hábitos efectivos para evitar fraudes

Las autoridades no recomiendan soluciones caseras, sino un enfoque activo en la gestión de la seguridad financiera. Entre las prácticas más eficaces destacan las siguientes:

  • Activar alertas en el móvil para cada movimiento.
  • Revisar periódicamente los estados de cuenta.
  • Establecer límites para pagos sin contacto.
  • Desactivar la función contactless si no se usa.
  • Evitar introducir datos en enlaces o correos sospechosos.
Aluminio - tarjetas de crédito - fraudes - pagos tecnología - 7 de abril
Envolver la tarjeta bancaria en papel de aluminio para evitar robos es un consejo que ha ganado popularidad en redes sociales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Estas acciones, según organismos oficiales, resultan mucho más eficientes que intentar bloquear la señal de la tarjeta con barreras físicas. Además, la seguridad bancaria actual depende más de la correcta administración de la información y los accesos que de la protección física del plástico.

Cuándo tiene sentido usar aluminio en la tarjeta

Envolver la tarjeta bancaria en papel de aluminio podría tener cierto sentido en situaciones excepcionales, como grandes aglomeraciones o viajes, donde el riesgo de intentos de fraude por proximidad es levemente mayor.

No obstante, para más de un usuario esta medida resulta innecesaria y no sustituye la importancia de mantener un control activo sobre la actividad bancaria.

Los pagos con tarjeta dominaron los pagos digitales en Arequipa.
Se recomienda activar alertas en el móvil para cada movimiento. Foto: BBVA

En conclusión, tanto expertos como organismos oficiales insisten en que la mejor defensa contra el fraude financiero reside en la prevención digital y la gestión responsable de la información, más que en soluciones improvisadas como el uso de papel de aluminio. La tecnología puede bloquearse, pero los fraudes se evitan, sobre todo, con buenos hábitos y vigilancia constante.

Qué es el phishing y cómo pone en riesgo a los usuarios

El phishing es una técnica utilizada por ciberdelincuentes para engañar a los usuarios y obtener información confidencial, como contraseñas, datos bancarios o números de tarjetas de crédito. Generalmente, este método consiste en el envío de correos electrónicos, mensajes de texto o enlaces falsos que simulan provenir de fuentes confiables, como bancos, plataformas de pago o redes sociales.

El objetivo es que la víctima, al creer que la comunicación es legítima, ingrese sus datos personales en sitios web fraudulentos controlados por los atacantes.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Para minimizar los riesgos asociados al phishing, es fundamental que los usuarios presten atención a la autenticidad de los mensajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta práctica representa un riesgo importante para los usuarios, ya que puede llevar al robo de identidad, la pérdida de acceso a cuentas personales o el vaciado de cuentas bancarias. Las consecuencias del phishing no solo afectan a quienes caen en la trampa, sino que también pueden tener impacto en sus contactos, ya que los atacantes suelen utilizar las cuentas comprometidas para propagar el fraude.

Para minimizar los riesgos asociados al phishing, es fundamental que los usuarios presten atención a la autenticidad de los mensajes y eviten hacer clic en enlaces sospechosos. Se recomienda verificar la dirección del remitente, no compartir información sensible a través de canales no oficiales y utilizar sistemas de seguridad como la autenticación en dos pasos.

Temas Relacionados

TarjetasFraudesRobosAluminioPagostecnología-noticiasColombia

Últimas Noticias

Casi 6 de cada 10 niños latinos juega o consume streaming: el ocio que desafía a padres

Los videojuegos y contenidos en línea están cambiando la relación de los menores con la tecnología y plantea retos para proteger su privacidad y bienestar

Casi 6 de cada 10 niños latinos juega o consume streaming: el ocio que desafía a padres

No solo malware: este es el ciberataque que está creciendo en América Latina y pocos lo saben

El robo y mal uso de credenciales se consolida como uno de los principales vectores de ciberataques, lo que obliga a empresas a replantear sus estrategias de gestión de identidad y accesos

No solo malware: este es el ciberataque que está creciendo en América Latina y pocos lo saben

Todo lo que debes saber antes de viajar: kilos permitidos en avión, medidas del equipaje y más preguntas que hacen a la IA

Actualmente, existen asistentes impulsados por IA que pueden resolver consultas de los pasajeros en cuestión de segundos

Todo lo que debes saber antes de viajar: kilos permitidos en avión, medidas del equipaje y más preguntas que hacen a la IA

BTS en América Latina: cómo activar su modo en WhatsApp para organizar el show con tus amigos

Los usuarios pueden crear grupos exclusivos para realizar las filas virtual y fijar mensajes con toda la información sobre los asientos deseados

BTS en América Latina: cómo activar su modo en WhatsApp para organizar el show con tus amigos

Cuál es la única plataforma segura para ver la última temporada de The Boys: evita Magis TV y XUPER TV

Las aplicaciones piratas, al no estar disponibles en tiendas oficiales, pueden facilitar la entrada de malware, comprometer datos personales y reducir el rendimiento del dispositivo

Cuál es la única plataforma segura para ver la última temporada de The Boys: evita Magis TV y XUPER TV
DEPORTES
Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

Boca Juniors inicia su sueño en la Copa Libertadores ante la Universidad Católica en Chile: hora, TV y probables formaciones

Bayern Múnich le ganó 2-1 a Real Madrid y Arsenal se impuso 1-0 al Sporting de Lisboa por los cuartos de la Champions: todos los goles

Video: un fanático corrió desnudo adelante del micro del Real Madrid antes del partido ante Bayern Múnich por la Champions

Tras la victoria de San Martín de Tucumán, Vélez busca la clasificación en Copa Argentina ante Deportivo Armenio

Murió Mircea Lucescu, el técnico de la selección de Rumania que había sufrido un infarto tras quedarse afuera del Mundial 2026

TELESHOW
Anunciaron la docuserie sobre la vida de Silvina Luna

Anunciaron la docuserie sobre la vida de Silvina Luna

Chechu Bonelli reflexionó luego de terminar con Facundo Pieres: “No se si estoy preparada para una relación”

La escapada con amigas de Evangelina Anderson a Miami: cómplices y a puro relax

El cruce de indirectas entre Wanda Nara y Mauro Icardi encendió las redes: “Quedan expuestos”

Majo Martino compartió su inesperado reencuentro con un actor italiano: de quién se trata

INFOBAE AMÉRICA

Procuraduría de Honduras impulsa una transformación técnica y refuerza su lucha contra la corrupción

Procuraduría de Honduras impulsa una transformación técnica y refuerza su lucha contra la corrupción

¿Por qué una planta eligió un solo aroma para sobrevivir? El sorprendente caso del Smilax insularis

Detienen en Panamá a venezolano acusado de violencia sexual en edificio estatal

Estados Unidos e Irán estudian una propuesta de Pakistán para un alto el fuego de dos semanas

El Salvador enfrenta el desafío de regular scooters y otros medios de transporte alternativos