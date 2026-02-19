El botón secreto de WhatsApp para saber si extraños están espiando tus conversaciones y fotos

La supervisión de la seguridad en WhatsApp permite prevenir que personas ajenas lean mensajes o vean archivos privados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sospecha de que extraños podrían acceder a conversaciones, fotos y archivos personales guardados en la aplicación de WhatsApp sin autorización ha impulsado la búsqueda de herramientas y funciones que refuercen la seguridad digital.

Frente a esta preocupación, la aplicación de Meta ofrece una función que permite verificar en qué dispositivos está abierta una cuenta y tomar medidas inmediatas si se detectan accesos extraños.

La revisión periódica de la sección de dispositivos conectados y el cierre inmediato de sesiones sospechosas constituyen el principal mecanismo para mantener a salvo fotos, videos, archivos y chats.

WhatsApp advierte que la exposición de datos privados puede derivar en robos de información, estafas y suplantación de identidad, así que sugiere a sus usuarios mantener una vigilancia constante de los dispositivos vinculados y evitar el uso de herramientas no oficiales.

Dónde se encuentra la opción para ver los dispositivos conectados en WhatsApp

El menú de dispositivos vinculados muestra todos los aparatos donde se ha iniciado sesión con la cuenta de WhatsApp. (Foto: WhatsApp)

La función que permite identificar accesos no autorizados está disponible en la sección de “dispositivos vinculados” dentro del menú de configuración de la aplicación.

Para acceder, es necesario abrir WhatsApp, pulsar el ícono de tres puntos ubicado en la parte superior derecha y seleccionar la sección correspondiente. En ese apartado se presenta una lista con los aparatos conectados a la cuenta, como computadoras, tabletas y navegadores.

Si en la lista aparece algún dispositivo desconocido, el usuario puede cerrar la sesión de inmediato tocando el nombre del aparato y eligiendo la opción “Cerrar sesión”. Esta acción bloquea el acceso remoto y protege los mensajes, imágenes y archivos almacenados en la cuenta.

Qué riesgos existen si un extraño accede a la cuenta de WhatsApp

El acceso no autorizado a la cuenta puede derivar en robo de información, estafas y suplantación de identidad. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic)

La intrusión de extraños en una cuenta de WhatsApp representa un riesgo alto para la privacidad y la seguridad digital. Un acceso no autorizado puede exponer chats, fotografías y archivos personales, facilitando el robo de información, estafas y suplantaciones de identidad. Además, los intrusos pueden utilizar la información privada para enviar mensajes no deseados o manipular datos personales.

En caso de detectar una sesión sospechosa, la principal pauta quitar el acceso al dispositivo desconocido y activar la verificación en dos pasos. Este mecanismo añade una barrera adicional, dificultando el ingreso de personas ajenas a la cuenta de WhatsApp.

Qué pasos seguir para expulsar dispositivos desconocidos en WhatsApp

Para eliminar dispositivos no reconocidos, el usuario debe ingresar al menú de dispositivos vinculados, revisar la lista de aparatos conectados y cerrar la sesión de aquellos que resulten extraños.

Desde los ajustes de la aplicación se puede revisar y eliminar los dispositivos extraños conectados a la cuenta. (Imagen ilustrativa Infobae)

WhatsApp elimina automáticamente los dispositivos que han permanecido inactivos durante 30 días, lo que agrega un nivel extra de protección.

Otros puntos claves es mantener la aplicación actualizada y evitar la instalación de programas no oficiales o versiones modificadas, porque estas alternativas suelen carecer de controles de seguridad y facilitan el acceso de terceros a los datos personales.

Si la plataforma de mensajería detecta un acceso desde una aplicación no autorizada, puede bloquear la sesión y la cuenta de forma temporal o permanente.

Qué ventajas ofrece la función de dispositivos vinculados de WhatsApp

La herramienta permite gestionar mensajes, archivos y llamadas desde varios dispositivos, sin depender del teléfono principal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función de dispositivos vinculados permite escribir mensajes desde computadoras, gestionar archivos multimedia y realizar llamadas grupales en la aplicación de escritorio con hasta 32 personas.

Asimismo, posibilita el uso de la plataforma en diferentes aparatos sin que el teléfono principal deba estar conectado a internet, facilitando la comunicación en espacios personales, profesionales o académicos.

Los dispositivos vinculados que no se utilizan durante más de 14 días se desconectan automáticamente, sumando una barrera de seguridad adicional.

No obstante, existen limitaciones: desde estos dispositivos no es posible obtener la ubicación en tiempo real, crear o ver listas de difusión, ni interactuar con empresas mediante herramientas específicas de la plataforma.