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Estos son los símbolos y caracteres especiales que puedes escribir en Windows usando las teclas Alt

Insertar letras de otros idiomas o monedas internacionales resulta sencillo con estos atajos

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Un primer plano nítido de la tecla blanca 'Alt' de un teclado de ordenador, con el logo de Windows apenas visible a la izquierda.
Los códigos Alt en Windows permiten escribir símbolos y letras que no aparecen en teclados estándar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es posible acceder a una extensa variedad de símbolos y caracteres especiales en Windows sin necesidad de instalar programas adicionales ni modificar la configuración del teclado. Basta con mantener presionada la tecla Alt, ingresar una secuencia numérica en el teclado numérico y soltar la tecla para que aparezca el carácter deseado.

Esta función permite insertar desde signos de puntuación y símbolos matemáticos hasta letras de otros idiomas y figuras gráficas.

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¿Cómo funciona el método Alt en Windows?

El funcionamiento de los códigos Alt en Windows se basa en la asignación de números a cada carácter del mapa de símbolos del sistema operativo. Al mantener la tecla Alt y escribir una secuencia determinada, el sistema interpreta el comando para insertar el símbolo correspondiente. Esta técnica resulta especialmente útil para quienes necesitan escribir caracteres no disponibles físicamente en su teclado, como letras de alfabetos extranjeros, símbolos matemáticos o monedas internacionales.

Además, los códigos Alt pueden servir como solución en situaciones donde alguna tecla no responde correctamente o se encuentra ausente, facilitando así la escritura de cualquier carácter estándar.

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Primer plano de manos de un niño sobre el teclado de un ordenador portátil en una habitación oscura, con la pantalla brillante iluminando ligeramente.
Con Alt y una secuencia numérica, es posible agregar emojis y signos gráficos en cualquier documento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las combinaciones más utilizadas, separadas por categorías, según explica el desarrollador Keiler Guardo en el portal freeCodeCamp:

Emojis y símbolos gráficos: la tabla de códigos Alt más utilizados

Entre los códigos más populares destacan aquellos que permiten insertar emojis y símbolos gráficos. El sistema incluye desde caras sonrientes hasta flechas, signos musicales y figuras geométricas. Algunos ejemplos prácticos son:

  • Alt + 1: ☺
  • Alt + 2: ☻
  • Alt + 3: ♥
  • Alt + 4: ♦
  • Alt + 5: ♣
  • Alt + 13: ♪
  • Alt + 14: ♫
  • Alt + 15: ☼
  • Alt + 24: ↑
  • Alt + 25: ↓
  • Alt + 26: →
  • Alt + 27: ←
  • Alt + 29: ↔
  • Alt + 30: ▲
  • Alt + 31: ▼

Estos atajos permiten enriquecer textos, agregar elementos visuales en mensajes o destacar secciones dentro de documentos.

Primer plano de manos adultas mayores de rasgos asiáticos tecleando en un teclado de computadora moderno. Un escritorio blanco ordenado, con papeles y una taza de té desenfocados detrás.
Los códigos Alt ofrecen una solución cuando alguna tecla del teclado no funciona correctamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Letras, números y símbolos básicos mediante códigos Alt

El sistema de códigos Alt también facilita la escritura de letras, números y símbolos convencionales, lo que resulta útil si alguna tecla específica del teclado no funciona correctamente. Entre los principales atajos se encuentran:

  • Alt + 32: (espacio)
  • Alt + 33: !
  • Alt + 64: @
  • Alt + 65: A
  • Alt + 97: a
  • Alt + 122: z
  • Alt + 48: 0
  • Alt + 57: 9
  • Alt + 91: [
  • Alt + 93: ]
  • Alt + 123: {
  • Alt + 125: }

Con estos códigos es posible mantener la continuidad en el trabajo aunque alguna de las teclas principales esté dañada.

Monedas y caracteres en español: atajos imprescindibles

El uso de monedas internacionales y caracteres propios del idioma español también está contemplado en el repertorio de códigos Alt. Entre los símbolos más utilizados figuran:

  • Alt + 155: ¢
  • Alt + 156: £
  • Alt + 157: ¥
  • Alt + 158: ₧
  • Alt + 164: ñ
  • Alt + 165: Ñ
  • Alt + 168: ¿
  • Alt + 173: ¡
  • Alt + 0128: €

Estos atajos benefician tanto a usuarios que redactan en español como a quienes trabajan con monedas extranjeras en contextos internacionales.

Fotografía macro de manos de tono de piel trigueño sobre el teclado de una laptop plateada. La pantalla muestra gráficos de barras y nodos interconectados.
Profesionales de áreas técnicas pueden escribir símbolos matemáticos y letras griegas mediante combinaciones Alt. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Símbolos matemáticos y letras griegas al alcance del teclado

La versatilidad de los códigos Alt se extiende a la escritura de símbolos matemáticos, letras griegas y otros caracteres técnicos. Resultan especialmente útiles para quienes necesitan comunicar fórmulas, unidades o ecuaciones en medios digitales. Algunos de los más solicitados son:

  • Alt + 224: α
  • Alt + 225: ß
  • Alt + 226: Γ
  • Alt + 227: π
  • Alt + 228: Σ
  • Alt + 229: σ
  • Alt + 232: Φ
  • Alt + 233: Θ
  • Alt + 241: ±
  • Alt + 242: ≥
  • Alt + 243: ≤
  • Alt + 247: ≈
  • Alt + 248: °
  • Alt + 251: √

Con estos códigos, profesores, estudiantes e investigadores pueden plasmar expresiones científicas y técnicas sin recurrir a programas externos.

Caracteres especiales adicionales y personalización

El repertorio de caracteres especiales en Windows abarca también signos de puntuación alternativos, marcas registradas, fracciones y símbolos de copyright. Por ejemplo:

  • Alt + 169: ®
  • Alt + 170: ¬
  • Alt + 171: ½
  • Alt + 172: ¼
  • Alt + 174: «
  • Alt + 175: »
  • Alt + 0169: ©
  • Alt + 0153: ™

La amplitud de los códigos Alt permite personalizar mensajes, crear documentos multilingües y añadir detalles únicos según las necesidades de cada usuario.

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