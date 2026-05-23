El Salvador, entre los 10 países con mejores ecosistemas para startups de América Latina

El Salvador ingresó por primera vez al top 10 latinoamericano de startups, alcanzando la posición 80 a nivel mundial en el índice de StartupBlink. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Salvador se sumó por primera vez entre los diez mejores ecosistemas para startups de América Latina al debutar en el puesto 80 del mundo y décimo de la región, junto a Panamá (9°) y Costa Rica (8°), los únicos tres países centroamericanos en el Top 10 del Global Startup Ecosystem Index 2026 de StartupBlink, según retomó Bloomberg Línea.

Una startup es una empresa emergente de base tecnológica con potencial de escalar rápidamente, generalmente respaldada por capital de riesgo y orientada a resolver problemas de mercado con modelos de negocio innovadores. En el contexto del índice, los ecosistemas que las agrupan se miden por el valor financiero de sus empresas, el nivel de inversión recibida y la calidad del entorno para hacer negocios.

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El Salvador, que apareció por primera vez en el índice global de StartupBlink con una puntuación de 1.159, se ubica en el puesto 80 del mundo y décimo en la región latinoamericana. La entrada del país al ranking responde a una transformación deliberada de su economía hacia la tecnología y los activos digitales

A esa infraestructura se sumó en 2025 la aprobación de una ley de Inteligencia Artificial que ofrece un marco regulatorio para el desarrollo de IA propietaria y de código abierto, junto con la creación de un laboratorio estatal de IA. “El Salvador ya cuenta con una tasa impositiva del cero por ciento para la innovación y el desarrollo de IA, y ahora proveemos un marco para construir algo extraordinario”, publicó la Oficina de Bitcoin del gobierno salvadoreño.

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El bloque centroamericano consolidó la presencia de El Salvador, Panamá y Costa Rica entre los diez mejores ecosistemas de startups de América Latina.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros países de Centroamérica en el Top 10

Por su parte, Panamá registró el avance más destacado de la región al escalar ocho posiciones en el índice global hasta el escaño 78, con un crecimiento del 61.1% en su ecosistema de startups.

El país canalero ocupa el noveno lugar de Latinoamérica en el pilar de contribución económica, un indicador que mide el impacto financiero total generado por la actividad de las empresas emergentes dentro de su territorio, según consigna Bloomberg con base en el reporte de StartupBlink.

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Mientras que Costa Rica figura en el puesto octavo regional con una puntuación de 1.337 en el índice de StartupBlink, por encima de El Salvador y Psnamá. El país llega al ranking respaldado por años de inversión en talento técnico y en la atracción de multinacionales tecnológicas.

Costa Rica lideró en Centroamérica con 1.337 puntos y una fuerte apuesta en talento técnico, según el ranking regional de startups. (Imagen Ilustrativa Infobae)

San José alberga más de 300 startups con ingresos anuales estimados en 1.200 millones de dólares, según datos de la Agencia de Promoción del Comercio Exterior (CINDE). Los sectores con mayor dinamismo son fintech, agritech y healthtech.

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La presencia de corporaciones como Intel, Microsoft, Amazon e IBM ha generado un efecto multiplicador sobre el talento local. Intel amplió en 2024 su centro de ingeniería en el país, donde emplea a 2.400 personas para diseño y pruebas de chips.

El resto de países calificados como mejores para hacer startups en Latinoamérica son Brasil, que ocupa el primer puesto regional, seguido de Colombia en el segundo lugar y Chile en el tercero. Argentina figura en el cuarto lugar, mientras que México es quinto. Uruguay se ubica en el sexto lugar y Perú en el séptimo, según el Global Startup Ecosystem Index 2026, citado por Bloomberg.

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