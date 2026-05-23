Honduras: Retiran de la morgue los cuerpos de cuatro policías asesinados durante operativo en Corinto

Familiares retiraron este viernes los cuerpos de cuatro agentes de la DIPAMPCO desde la morgue de San Pedro Sula. (Foto: Cortesía)

La tragedia y el luto envolvieron este viernes a la Policía Nacional de Honduras tras el retiro de los cuerpos de cuatro de los cinco agentes asignados a la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO), quienes fallecieron durante un operativo ejecutado en la comunidad de Corinto, municipio de Omoa, departamento de Cortés.

Los agentes perdieron la vida el jueves mientras desarrollaban acciones contra presuntas estructuras criminales que operan en la zona norte del país, una región que históricamente ha sido considerada estratégica para grupos ligados al narcotráfico, extorsión y otras actividades ilícitas.

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Las víctimas retiradas de la morgue de San Pedro Sula fueron identificadas como Leonel Valdez, Dailin Elvir, Josué Amador y Emerson Canales, cuyos cuerpos fueron entregados a familiares y trasladados posteriormente hacia sus lugares de origen para los actos fúnebres correspondientes.

Sin embargo, el caso del quinto agente, identificado como Nels Eguigure, continúa bajo un proceso forense especial debido a las condiciones en las que fue encontrado su cuerpo.

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Según la información preliminar brindada por las autoridades y personal relacionado con el proceso de identificación, el cadáver habría quedado desmembrado y calcinado tras el enfrentamiento armado registrado durante el operativo.

Compañeros de la Policía Nacional acompañaron el traslado de los cuerpos hacia sus lugares de origen.(FOTO: Secretaría de Seguridad)

Debido al avanzado estado de descomposición y los severos daños ocasionados a los cuerpos, personal de la funeraria encargada de los traslados recomendó a los familiares realizar los velatorios utilizando ataúdes sellados y colocar fotografías de los agentes sobre los féretros para facilitar las ceremonias de despedida.

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La escena vivida en las afueras de la morgue sampedrana estuvo marcada por el dolor de familiares, amigos y compañeros de armas, quienes entre lágrimas esperaban la entrega de los cuerpos para iniciar el recorrido hacia las comunidades donde serán sepultados.

Compañeros de la institución policial manifestaron su pesar por la pérdida de los agentes, destacando que murieron en cumplimiento del deber mientras participaban en una operación considerada de alto riesgo.

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Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han emitido un informe oficial detallado sobre cómo ocurrieron exactamente los hechos.

No obstante, trascendió que el operativo tenía como objetivo ejecutar acciones de combate contra organizaciones delictivas que mantienen presencia en sectores de Cortés y zonas fronterizas del país.

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La muerte de los agentes ha generado múltiples reacciones de consternación tanto dentro como fuera de la institución policial, especialmente por la violencia con la que se registró el ataque.

El ambiente en la morgue estuvo marcado por el dolor y la consternación de familiares y amigos. (FOTO: Infobae)

Sectores de la sociedad hondureña también han expresado preocupación por el nivel de peligrosidad que enfrentan los cuerpos de seguridad en operativos contra estructuras criminales fuertemente armadas.

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En redes sociales, ciudadanos, miembros de la Policía Nacional y familiares de otros agentes caídos en cumplimiento del deber publicaron mensajes de solidaridad y condolencias dirigidos a las familias de las víctimas, resaltando el sacrificio realizado por los uniformados.

Mientras tanto, las autoridades aseguraron que continuarán las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido en Corinto, Omoa, y determinar las responsabilidades correspondientes en torno a la muerte de los agentes de la DIPAMPCO.

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Asimismo, indicaron que se reforzarán las operaciones en la zona norte del país como parte de las estrategias de combate al crimen organizado y estructuras vinculadas a actividades ilícitas.

La Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado es una de las unidades élite de la Policía Nacional encargadas de ejecutar operaciones contra grupos criminales dedicados a delitos como extorsión, sicariato, tráfico de drogas y asociación ilícita.

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Documentos policiales revelan que la misión asignada a los agentes de la DIPAMPCO tenía como destino el departamento de Colón y no el sector de Omoa, donde ocurrió el enfrentamiento. (Foto: Cortesía)

De acuerdo con información publicada por el diario Diario La Prensa, el libro de novedades de la Policía Nacional establece que el equipo policial tenía como destino el departamento de Colón y no el sector de Omoa, Cortés, donde finalmente ocurrió el enfrentamiento que dejó a los cinco agentes fallecidos.

Según el reporte, el subcomisario Lester Amador salió junto a un grupo de agentes de la DIPAMPCO para cumplir con la misión de trabajo identificada como “018-2026”. En el documento se detalla que la salida se registró a las 10:20 de la noche con dirección hacia el departamento de Colón.

Asimismo, el documento oficial de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional señala que la “misión general” asignada al equipo correspondía al departamento de Colón, mientras que la “misión particular” estaba enfocada en labores de vigilancia relacionadas con un supuesto caso vinculado al delito de drogas.

La información ha generado interrogantes sobre las circunstancias en las que los agentes terminaron en la comunidad de Corinto, Omoa, donde se produjo el ataque armado.

Hasta el momento, las autoridades hondureñas no han brindado una explicación oficial sobre ese cambio de ubicación ni sobre el desarrollo exacto del operativo.