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El día que Messi le hizo 4 goles en 15 minutos a un equipo del entrenador de la selección española con 16 años

Luis de la Fuente recordó el día que conoció al capitán de la selección argentina

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El día que Messi le hizo cuatro goles en 15 minutos al DT de España

La historia del fútbol europeo guarda momentos singulares y uno de ellos involucra a Lionel Messi, quien con apenas 16 años marcó cuatro goles en quince minutos al equipo dirigido por Luis de la Fuente, actual seleccionador de España. Según relató el propio De la Fuente en conferencia de prensa, el episodio ocurrió durante los octavos de final de la Copa del Rey juvenil en 2004, cuando el técnico estaba al frente del juvenil del Sevilla. La escena se desarrolló en el Miniestadi de Barcelona y quedó grabada como una de las primeras grandes exhibiciones del joven argentino.

Aquel 15 de mayo de 2004, Barcelona y Sevilla disputaban la vuelta de una eliminatoria que permanecía igualada hasta el minuto 70. De la Fuente, que entonces intentaba frenar a un Messi ya señalado como promesa en La Masia, optó por asignar una marca individual al delantero. “Os voy a contar una cosa muy graciosa hablando de Messi. Mira, Lionel Messi le conocí, yo estaba entrenando en el Sevilla Fútbol Club en categoría División de Honor y jugamos un partido de Copa del Rey contra el Fútbol Club Barcelona. Y fuimos ahí a Barcelona, me habían hablado muy bien de un chico que se llamaba Messi. Bueno, pues evidentemente le hicimos al principio un marcaje individual”, comenzó su relato.

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“En el minuto setenta íbamos empate a cero. Y cuando le sacaron una tarjeta al jugador que le estaba marcando, le cambié y en quince minutos nos metió cuatro goles. ¿Quiere decir esto que le vamos a poner marcaje individual? No. ¿Pero que vamos a estar muy atentos de él? Sí, pero exactamente igual que ellos van a tener que tener mucha atención a nuestros jugadores” recordó el actual seleccionador en la antesala de la final mundialista.

La actuación de Messi en esa eliminatoria no resultó aislada. El futbolista de Rosario firmó 35 goles en 37 partidos oficiales esa temporada, alternando entre el Juvenil B, Juvenil A, Barça C y Barça B, e incluso debutó en un amistoso con el primer equipo. En la propia Copa del Rey juvenil, además del póker frente a los andaluces, anotó un doblete ante Osasuna en las semifinales, aunque el club catalán no logró acceder a la final. Poco después, Messi debutó con la selección sub-20 de Argentina, donde sumó dos partidos y tres goles, consolidando su proyección internacional.

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La imagen de aquel adolescente desbordando a la defensa del Sevilla quedó marcada en la memoria de De la Fuente. Dos décadas más tarde, el técnico y el delantero vuelven a cruzar caminos, ahora como protagonistas en una final de Copa del Mundo, aunque en roles muy distintos. Messi, convertido en uno de los referentes globales del fútbol, buscará un nuevo título con su selección, mientras que De la Fuente aspira a conquistar el segundo Mundial para la Roja.

El recorrido de Messi desde aquella tarde en el Miniestadi hasta la élite del fútbol mundial ha sido seguido por medios internacionales. La temporada 2003-04 fue clave para el despegue del argentino, quien sumó minutos en distintas categorías y exhibió una capacidad goleadora que pronto lo catapultaría al primer equipo del Barcelona.

Veintidós años después de aquella tarde, el cruce entre Messi y De la Fuente adquiere otro significado. Ahora el técnico español y el astro argentino comparten escenario en Nueva York, donde uno buscará el último gran título de su carrera y el otro intentará llevar a España a una nueva consagración mundialista.

Durante la conferencia de prensa, el entrenador de La Roja explicó que la clave para intentar detener a la Pulga está en la vigilancia colectiva y no en estrategias individuales: “Los grandes jugadores siempre hay que prestarles una atención especial. Lo que sucede es que en este partido hay muchos jugadores, tanto en la selección argentina como en España, de los que hay que estar atentos, pero uno de ellos, obviamente, es Lio Messi”.

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