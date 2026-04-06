Warren Buffett admitió que vendió las acciones de Apple antes de tiempo y exaltó la labor de Tim Cook

Warren Buffett habló recientemente sobre el rol de Apple en las operaciones de la empresa que preside. (Fotocomposición Infobae)

Warren Buffett, presidente de Berkshire Hathaway, reconoció haber vendido acciones de Apple antes de lo que hubiera deseado y elogió la gestión de Tim Cook al frente de la empresa, anticipando además que podría incrementar su participación si las condiciones del mercado se vuelven más favorables.

Aunque la tecnológica perdió más de un 14% de su valor desde su máximo reciente y cayó un 6% en el último mes, Buffett consideró que todavía no es el momento oportuno para nuevas compras por parte de Berkshire Hathaway.

El inversionista, quien renunció como director ejecutivo de Berkshire a principios de 2026 tras sesenta años en el cargo, continúa ocupando la presidencia del conglomerado.

Cómo es la relación entre la empresa de Warren Buffett y Apple

La participación de Berkshire Hathaway en Apple representa 61.960 millones de dólares y supera ampliamente al resto de su portafolio de inversiones. (Foto: REUTERS/Regis Duvignau/File Photo)

A pesar de haber reducido su tenencia a 61.960 millones de dólares a finales del año pasado, Apple permanece como la mayor inversión individual de Berkshire Hathaway, superando ampliamente a las demás participaciones del portafolio.

Al referirse al motivo de la venta parcial, Buffett explicó en entrevista con CNBC que, si bien “vendí muy pronto”, valoraba haber adquirido los títulos “incluso antes” y se mostró conforme con que Apple siga encabezando las inversiones de la firma.

Sin embargo, admitió que le resultaba incómodo que el tamaño de esta posición fuera casi igual a la suma de todas las demás.

Asimismo, otro dato clave es que a lo largo de los años, la apuesta por Apple le reportó a Berkshire Hathaway más de 100.000 de dólares millones en beneficios antes de impuestos, de acuerdo con los datos aportados por el propio Buffett.

Qué piensa Warren Buffett sobre el liderazgo de Tim Cook en Apple

Buffett elogió la gestión de Tim Cook en Apple, destacando su liderazgo tras la era de Steve Jobs y la estabilidad que ha aportado a la empresa. (Foto: REUTERS/Manuel Orbegozo)

En sus declaraciones, Buffett subrayó la calidad de la gestión de Tim Cook a la cabeza de Apple, y estableció un paralelismo con la etapa previa bajo el mando de Steve Jobs.

“Tim Cook ha jugado mejor la mano. Él no podría haber hecho lo que hizo Steve Jobs, pero Steve Jobs le entregó una mano que Steve no habría jugado tan bien”, señaló el inversionista a CNBC.

Y agregó: “Tim es un administrador fantástico, es un buen tipo y, de alguna manera, se lleva bien con todo el mundo. Esa es una técnica que yo no tendría; ciertamente, mi socio, Charlie Munger, no la habría tenido”.

El empresario destacó que el estilo de conducción de Cook ha sido determinante para la continuidad y el crecimiento sostenido de Apple, en contraste con la figura visionaria y disruptiva de Jobs.

Cuál es la visión de Warren Buffett sobre el avance de la inteligencia artificial

Buffett ha expresado su preocupación por los riesgos de la inteligencia artificial, a la que ha comparado con las armas nucleares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la conferencia anual de Berkshire Hathaway en 2024, Buffett manifestó ante los accionistas y otros espectadores su cautela respecto al avance de la inteligencia artificial, a la que comparó con el poder destructivo de las armas nucleares.

El empresario expresó: “Dije que dejamos salir al genio de la botella cuando desarrollamos las armas nucleares y ese genio ha estado haciendo algunas cosas terribles últimamente, y el poder de ese genio es lo que, ya saben, me asusta muchísimo”.

Añadió que desconoce cómo podría “volver a meter al genio en la botella” y afirmó que “la IA es algo parecido, está en parte fuera de la botella”, reconociendo tanto las oportunidades como los riesgos asociados a esta tecnología.

Esta postura matizada refleja el enfoque reflexivo con el que Buffett ha analizado históricamente las innovaciones tecnológicas, ponderando tanto sus posibilidades de transformación positiva como sus peligros inherentes.

Qué aprendieron líderes como Bill Gates de Warren Buffett

Bill Gates cambió su filosofía sobre la gestión del tiempo tras adoptar los hábitos productivos recomendados por Warren Buffett. (Foto: REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Los aprendizajes de Bill Gates alrededor de la gestión del tiempo provienen directamente de su relación con Warren Buffett. Gates explicó, en una entrevista de 2017, que modificó su filosofía laboral tras observar la agenda deliberadamente flexible de Buffett.

“No es necesario llenar cada minuto de tu agenda para lograr el éxito”, explicó Gates, quien reveló que durante su etapa como director ejecutivo de Microsoft solía asociar el descanso con una falta de compromiso.

Esta visión encuentra sustento empírico en un estudio de la Universidad de Stanford que demuestra una reducción notoria de la eficiencia entre los trabajadores que exceden las cincuenta horas semanales. Incluso quienes trabajan hasta setenta horas solo logran igualar la productividad de quienes trabajan cincuenta y cinco.