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Tora Villar habló de su cruce viral con Speed, el streamer “anti-Messi”, tras el triunfo de Argentina: “Seguí llorando”

La influencer compartió en El ejército de la mañana de Bondi Live los detalles de su cobertura del Mundial 2026 y el comentadísimo momento que vivió con el polémico influencer

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La influencer compartió en El ejército de la mañana de Bondi Live los detalles de su cobertura del Mundial 2026 y el comentadísimo momento que vivió con el polémico influencer (Video: El ejército de la mañana/ Bondi Live)

Tora Villar fue una de las elegidas por Telefe para la cobertura del Mundial 2026. Uno de sus momentos que se volvió viral fue su cruce con el streamer estadounidense Speed. En una entrevista en El ejército de la mañana, por el canal de streaming Bondi Live, la ex Gran Hermano relató cómo vivió desde adentro el fenómeno de la Selección Argentina y el episodio viral con el polémico influencer “anti-Messi”.

El pase de la Selección argentina a cuartos de final en el Mundial 2026 estuvo signado por un episodio viral protagonizado por Lucila “La Tora” Villar y el streamer estadounidense IShowSpeed. Durante el partido ante Egipto, Speed se ubicó detrás del arco africano para alentar en contra de la Scaloneta y celebrar el penal errado de Lionel Messi. Villar capturó el momento en que varios hinchas argentinos se burlaron de él, conocido por su fanatismo por Cristiano Ronaldo, y subió un video en el que imitaba un gesto de “llanto” dirigido al youtuber. “Gracias @ishowspeed”, escribió en redes, provocando una ola de comentarios entre los seguidores de la Selección.

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speed
La Tora Villar sobre su momento viral con el streamer Speed: "Empecé a llamarlo y ahí es cuando se da vuelta y yo tipo le digo algo como: ‘Bueno, seguí llorando’” (Instagram)

“Nos pusieron en el campo de juego. Grego Rossello va de parte de donde están nuestros periodistas y yo fui del otro lado. En un momento me giré y ahí lo vi a Speed. Primero fui, me le hice la amiga, por lo menos para que tengan registro de mi cara en ese partido. Y cuando terminó, él no le daba bola a nadie y yo empiezo a gritarle: ‘Speed, Speed’. Ahí es cuando se da vuelta y yo tipo le digo como: ‘Bueno, seguí llorando’”, relató.

El episodio se inscribió en una jornada en la que Argentina se impuso 3-2 ante Egipto con goles de Cuti Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández, asegurando la clasificación a la siguiente ronda. Tras el partido, las redes sociales se llenaron de comentarios sobre el streamer: “Me odia”, resumió Villar, intensificando la interacción digital con sus seguidores.

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La emoción de La Tora Villar por conocer a Lionel Messi portada
El encuentro de La Tora Villar con Lionel Messi (Instagram)

Uno de los momentos más destacados para Villar fue conocer personalmente a Lionel Messi. Definió el encuentro como un suceso “muy flashero”, difícil de describir por el aura que transmite el capitán argentino: “No sé cómo explicarte. Mi pensamiento fue: no puede ser que esté ante el mejor del mundo. Como que qué bendecida soy y me largué a llorar, obviamente”.

La influencer remarcó la carga emocional que implicó el momento y cómo la experiencia le permitió dimensionar el alcance de su trabajo como creadora de contenido. “Muy contenta, sobre todo también por, por mi laburo, de lo que llego a conseguir o de lo que me propongo también, ¿viste? Voy para adelante”, expresó.

Quién es Speed: el streamer anti Messi en el Mundial 2026

Speed – guepardo – redes sociales – Perú – entretenimiento – 5 enero
Speed cuenta con más de 50 millones de suscriptores en YouTube. Su popularidad lo llevó a recorrer diferentes sedes del Mundial 2026, repitiendo la fórmula que utilizó en Qatar (X)

Darren Watkins Jr., conocido en redes como Speed, es el streamer estadounidense que se consolidó como la contracara de Messi en el universo digital. Fanático de Cristiano Ronaldo, Speed se caracteriza por asistir a los partidos de la Selección Argentina con el objetivo de alentar a los rivales y provocar reacciones entre los hinchas.

El joven, oriundo de Cincinnati, Estados Unidos, inició su carrera como streamer a los quince años y desde hace cuatro se posicionó como referente anti Messi. Su presencia en los estadios generó polémica, especialmente en partidos como el de Egipto, donde fue objeto de burlas e insultos por parte de simpatizantes argentinos, situación que derivó en la apertura de un expediente por parte de la FIFA para investigar posibles actos de discriminación.

Speed cuenta con más de 50 millones de suscriptores en YouTube y una audiencia global que sigue sus transmisiones en vivo desde los estadios. Su popularidad lo llevó a recorrer diferentes sedes del Mundial 2026, repitiendo la fórmula que utilizó en Qatar: transmitir en directo sus reacciones y posicionarse como antagonista de Messi.

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