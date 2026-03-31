Cómo activar WhatsApp modo Saja Boys de Las guerreras K-pop

El modo Saja Boys en WhatsApp está dirigido a quienes siguen al grupo antagonista de Las guerreras K-pop. (Netflix)

El modo Saja Boys en WhatsApp está pensado para fans del grupo rival de Las guerreras K-pop, protagonistas de la película animada de Netflix que obtuvo dos premios Oscar en 2026.

Los Saja Boys son una boyband ficticia de K-pop y los principales antagonistas de KPop Demon Hunters. Este grupo, formado por Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby, en realidad son demonios disfrazados, creados por el líder Gwi-Ma para robar almas a través de la música y enfrentarse a HUNTR/X, el grupo protagonista.

Para personalizar WhatsApp en homenaje a los Saja Boys, puedes utilizar herramientas de Meta AI y distintas funciones de la propia aplicación. Es importante aclarar que el modo Saja Boys se basa en configuraciones que realiza cada usuario por su cuenta y no corresponde a una función oficial de WhatsApp.

Para crear imágenes con IA en WhatsApp en modo Saja Boys, accede primero a Meta AI. REUTERS/Yves Herman/File Photo

Cómo crear imágenes con IA en WhatsApp

Para generar imágenes con inteligencia artificial en WhatsApp usando el modo Saja Boys, primero accede a Meta AI para crear ilustraciones, hacer consultas o personalizar la interacción con el asistente.

Abre WhatsApp, toca el ícono azul y morado, e inicia una conversación con Meta AI. Puedes escribir prompts como:

“Crea una ilustración de los Saja Boys en pleno concierto con luces y fondo futurista.”

“Haz una imagen de los cinco integrantes de Saja Boys en formación de batalla, con outfits cyberpunk.”

Las imágenes generadas pueden utilizarse como fondo de pantalla en los chats, compartirse con tus contactos o publicarse en los estados.

Si quieres consultar sobre los Saja Boys en WhatsApp, abre la app y chatea con Meta AI tocando el ícono azul y morado. (Netflix)

Cómo hacer consultar en Meta AI sobre los Saja Boys

Para hacer consultas sobre los Saja Boys en WhatsApp utilizando Meta AI, solo debes abrir la aplicación y pulsar el ícono azul y morado para iniciar un chat con el asistente.

Una vez allí, puedes escribir preguntas específicas sobre el grupo, como quiénes son sus integrantes, cuál es su historia en la película KPop Demon Hunterso qué canciones interpretan.

También puedes pedir detalles sobre sus vestuarios, inspiraciones o momentos destacados en la trama. Meta AI responderá con información relevante y, si lo solicitas, puede generar imágenes relacionadas para personalizar aún más tu experiencia en WhatsApp.

Puedes pedir a Meta AI en WhatsApp que imite a personajes como Jinu, Abby, Mystery, Romance o Baby para personalizar la experiencia. (Meta)

Cómo personalizar la interacción con Meta AI

Para personalizar la interacción con Meta AI en WhatsApp en el modo Saja Boys, puedes pedirle al asistente que adopte la personalidad de alguno de los personajes de la película, como Jinu, Abby, Mystery, Romance o Baby.

Por ejemplo, si quieres que Meta AI hable como Jinu, puedes escribir: “Adopta la personalidad de Jinu, un personaje carismático, manipulador y de apariencia estoica, con un pasado oscuro. Se muestra seguro y encantador, aunque en realidad oculta inseguridades y temores bajo esa fachada.”

Recuerda que esta función es recreativa y está pensada para ofrecer una experiencia lúdica con inteligencia artificial.

Los usuarios pueden configurar las notificaciones de WhatsApp para que suenen con Soda Pop. (WhatsApp)

Cómo cambiar el sonido de las notificaciones de WhatsApp

Además de activar diversas interacción con Meta AI, el modo Saja Boys implica cambiar el sonido de las notificaciones de WhatsApp a la banda sonora de la película. Puedes escoger entre la canción ganadora del Oscar, ‘Golden’ o el sencillo debut de los Saja Boys, ‘Soda pop’. Hecho esto, sigue estos pasos:

Abrir la aplicación móvil de WhatsApp. Ir a ‘Ajustes’ y dirigirse a ‘Notificaciones’. Pulsar ‘Tono de notificación’. Desplazarse hasta abajo y seleccionar ‘Agregar tono’. Seleccionar el audio previamente descargado de la canción escogida.

Dónde ver Las guerreras K-pop

La película Las guerreras K-pop está disponible exclusivamente enNetflix, la plataforma de streaming líder a nivel mundial que ofrece contenido original y licenciado bajo suscripción.

Para disfrutar de la cinta con calidad y seguridad, es fundamental evitar sitios no oficiales o inseguros como Magist TV o Xuper TV, ya que pueden exponer tus datos personales y dispositivos a riesgos innecesarios. Accede siempre a plataformas legales y confiables.