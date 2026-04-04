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Qué pasa si borro el caché de mi celular y para qué sirve

Esta acción libera espacio de almacenamiento, mejora el rendimiento del sistema y contribuye a solucionar problemas de funcionamiento

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Primer plano de las manos de una persona adulta sosteniendo un teléfono inteligente negro. El dedo índice presiona el botón lateral para apagar el dispositivo sobre una mesa de madera clara.
La memoria caché almacena archivos temporales que permiten a las aplicaciones funcionar más rápido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al borrar el caché del celular, los archivos temporales almacenados por las aplicaciones se eliminan del dispositivo. Esto libera espacio de almacenamiento, puede mejorar el rendimiento del sistema y ayuda a resolver problemas de funcionamiento, como bloqueos o fallos en las aplicaciones.

Además, borrar el caché no afecta datos personales ni configuraciones, por lo que es una medida segura para optimizar el uso del teléfono móvil.

Qué es la memoria caché del celular

La memoria caché del celular es un espacio de almacenamiento temporal donde las aplicaciones y el sistema guardan archivos, imágenes y datos de uso frecuente.

Hombre de perfil con barba de varios días mira la pantalla de su smartphone con la aplicación Grindr abierta. Se ve una taza y un vaso en la mesa.
Limpiar el caché periódicamente ayuda a liberar espacio en el almacenamiento del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su función principal es agilizar el acceso a la información y mejorar la velocidad de las aplicaciones, ya que evita que el dispositivo tenga que descargar o procesar esos datos cada vez que se abren. Limpiar la caché puede liberar espacio y resolver fallos menores, sin eliminar información personal ni configuraciones importantes.

Cómo eliminar la memoria caché del celular

Para eliminar la memoria caché del celular, sigue estos pasos según el sistema operativo:

En Android:

  1. Ve a Ajustes y selecciona Aplicaciones.
  2. Elige la aplicación deseada.
  3. Pulsa en Almacenamiento y luego en Borrar caché.

En iPhone (iOS): No existe una opción para borrar la caché de todas las aplicaciones a la vez. Para liberar caché, puedes:

  • Eliminar y reinstalar aplicaciones específicas.
  • Borrar datos de navegación desde Ajustes > Safari > Borrar historial y datos de sitios web (en el caso de Safari).

Estos procedimientos ayudan a liberar espacio y mejorar el rendimiento del dispositivo.

Hombre sentado en un sillón marrón oscuro mirando un teléfono celular negro iluminado en una habitación con poca luz, con una lámpara de mesa a la izquierda.
Un exceso de datos en la caché puede causar lentitud o fallos en algunas aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para qué sirve eliminar la memoria caché del celular

Eliminar la memoria caché del celular sirve para liberar espacio de almacenamiento, mejorar el rendimiento del dispositivo y resolver problemas menores en las aplicaciones, como bloqueos, cierres inesperados o lentitud.

Al borrar la caché, se eliminan archivos temporales y datos almacenados que ya no son necesarios, lo que puede ayudar a que las aplicaciones funcionen de manera más fluida sin afectar la información personal ni las configuraciones principales del usuario.

De qué otras formas mejorar el rendimiento del celular

Existen varias formas de mejorar el rendimiento del celular, además de eliminar la memoria caché:

  • Desinstalar aplicaciones que no se usan para liberar espacio y recursos.
  • Actualizar el sistema operativo y las aplicaciones para aprovechar mejoras de optimización y seguridad.
  • Reiniciar el dispositivo periódicamente para cerrar procesos en segundo plano.
Mujer sentada en un sofá cubriéndose la cara con las manos, teléfono móvil sobre la mesa con mensajes visibles.
Borrar la memoria caché no elimina información personal ni configuraciones importantes del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Eliminar archivos y fotos innecesarios que ocupan almacenamiento.
  • Desactivar animaciones o efectos visuales en la configuración, especialmente en equipos con hardware limitado.
  • Limitar la cantidad de widgets y fondos animados en la pantalla de inicio.
  • Cerrar aplicaciones abiertas que no se estén usando.
  • Evitar llenar el almacenamiento al máximo, dejando siempre espacio libre para el correcto funcionamiento del sistema.

Cómo alargar la vida útil de un celular

Para alargar la vida útil de un celular es fundamental adoptar hábitos de uso y mantenimiento que prevengan el desgaste prematuro tanto del hardware como del software.

Uno de los aspectos clave es cuidar la batería: evitar que permanezca mucho tiempo con carga al 100% o que se descargue por completo, así como emplear cargadores originales o certificados para prevenir daños.

Es recomendable actualizar el sistema operativo y las aplicaciones periódicamente, ya que estas mejoras suelen incluir parches de seguridad y optimización de recursos.

Mantener el dispositivo limpio, tanto exterior como interiormente, ayuda a prevenir el sobrecalentamiento y la acumulación de polvo en conectores y entradas.

Mujer sentada en un banco de madera, inclinada, mirando su teléfono móvil. Viste gorro y bufanda grises, chaqueta negra. El suelo tiene hojas de otoño.
Es importante actualizar regularmente el sistema operativo y las aplicaciones para mantener la seguridad y el desempeño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Utilizar fundas protectoras y láminas para la pantalla reduce el riesgo de daños por caídas o golpes accidentales. Otra práctica útil es desinstalar aplicaciones innecesarias y liberar espacio de almacenamiento, lo que favorece un mejor rendimiento general.

Evitar exponer el celular a temperaturas extremas y humedad, así como reiniciarlo de manera regular, contribuye a su funcionamiento estable.

Finalmente, realizar copias de seguridad permite restaurar información importante en caso de fallos imprevistos y facilita la gestión eficiente del dispositivo a lo largo del tiempo. Adoptando estas medidas, es posible prolongar el ciclo de vida de cualquier smartphone.

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