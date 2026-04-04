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Esta es la nueva función de iOS 26.4 que puede ayudarte a trabajar, dormir o relajarte

Música Ambiental de Apple ofrece pistas instrumentales continuas que ayudan a mantener la concentración sin distracciones

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Una mujer sentada de perfil, usando auriculares y una laptop con el logo de Apple en la esquina superior derecha. Un café, un móvil y una libreta están en el escritorio.
El nuevo widget de Música Ambiental en iOS 26.4 permite iniciar sonidos relajantes desde la pantalla de inicio o bloqueo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Apple ha dado nueva vida a una función que hasta ahora pasaba desapercibida, presentándola en iOS 26.4 con una visibilidad y utilidad que la hacen sentirse prácticamente estrenada. Música Ambiental se convierte así en una herramienta central para quienes buscan concentración, descanso o un ambiente relajante sin distracciones musicales.

Gracias a la última actualización del sistema, esta función se integra de manera más sencilla y accesible, posicionándose como una aliada para el trabajo, el sueño y el bienestar.

Qué es Música Ambiental y cómo funciona

Según explica Applesfera, Música Ambiental es una función integrada en el sistema operativo de Apple que reproduce piezas instrumentales suaves, en su mayoría sin letra, pensadas para estar en segundo plano durante horas. Esta característica resulta útil para quienes prefieren evitar la interrupción de canciones conocidas o listas de reproducción que terminan generando distracciones.

Música Ambiental - iOS
El acceso directo mediante widget elimina la necesidad de abrir Apple Music o pagar una suscripción. (Captura/@AppleDsign)

Hasta iOS 26.4, Música Ambiental permanecía oculta y era poco accesible. Los usuarios solo podían activarla desde el Centro de Control o a través de Siri, y al no aparecer como aplicación independiente, pasaba desapercibida para la mayoría. Con la nueva versión del sistema, Apple introduce un widget dedicado que puede colocarse en la pantalla de inicio o de bloqueo. Este widget permite iniciar la reproducción con un solo toque, sin necesidad de abrir Apple Music ni contar con una suscripción.

Cuatro categorías para cada momento

La actualización de iOS 26.4 organiza Música Ambiental en cuatro categorías: dormir, relajante, productividad y bienestar. Cada una contiene selecciones instrumentales que buscan adaptarse a diferentes necesidades del usuario. Las opciones de productividad y bienestar ofrecen piezas diseñadas para favorecer la concentración y el enfoque, mientras que las categorías de dormir y relajante ayudan a crear un ambiente propicio para el descanso o la meditación.

El sistema reproduce las pistas de manera continua, sin interrupciones ni cambios inesperados, lo que evita que el usuario pierda el hilo de su actividad principal. Esta característica resulta útil para quienes utilizan la música como herramienta para aislarse del ruido externo, mantener la concentración en el trabajo o acompañar rutinas de relajación.

Música ambiental - iOS
Apple reorganiza la función en cuatro categorías: dormir, relajante, productividad y bienestar. (X/@javilosana)

Un acceso más sencillo y sin suscripción

Añadir el widget de Música Ambiental es un proceso simple: basta con mantener pulsada la pantalla de inicio, seleccionar el botón de añadir widget y buscar la opción correspondiente. Se puede elegir entre dos tamaños de widget según las preferencias y el espacio disponible en la pantalla. Al pulsar el widget, se abre un reproductor propio, independiente de Apple Music, lo que significa que el usuario no necesita pagar una suscripción para disfrutar de la función.

Esta accesibilidad amplía las posibilidades de uso, permitiendo incorporar Música Ambiental en distintos contextos: desde cenas con amigos hasta momentos de relax en el sofá, pasando por sesiones de estudio o trabajo.

Diferencias con Sonidos de Fondo

Aunque Música Ambiental y Sonidos de Fondo pueden parecer similares, Apple las concibe como herramientas distintas. Sonidos de Fondo, presente en el sistema desde versiones anteriores, reproduce ruidos de la naturaleza como lluvia, océano o ruido blanco, y en iOS 26 incorpora un ecualizador para personalizar las frecuencias. Esta opción es adecuada para quienes prefieren ambientes sonoros neutros, sin estructura musical.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
A diferencia de Sonidos de Fondo, esta función de iOS 26.4 propone música estructurada para diferentes momentos del día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, Música Ambiental ofrece piezas con ritmo y estructura, ideales para quienes buscan una atmósfera envolvente que no distraiga pero sí acompañe. Ambas funciones pueden programarse con un temporizador para detenerse automáticamente, lo que resulta útil especialmente cuando se usan para dormir.

Una herramienta integrada para el día a día

La inclusión del widget de Música Ambiental en iOS 26.4 convierte esta función en una parte central del ecosistema Apple. Su facilidad de acceso y la variedad de usos la llevan a integrarse en la rutina diaria de los usuarios, ya sea para trabajar, relajarse o mejorar la calidad del descanso.

Con esta actualización, Apple acerca una solución práctica para quienes valoran un entorno sonoro que acompañe sin interrumpir, adaptándose a diferentes necesidades y momentos del día.

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