Cómo evitar que desconocidos se conecten a mi red WiFi

Cambiar la contraseña predeterminada del router es fundamental para evitar accesos no autorizados a tu red WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si quieres evitar que desconocidos se conecten a la red WiFi de tu casa, una de las alternativas que puedes poner a prueba es cambiar la contraseña. Esta debe ser robusta y a la vez, fácil de memorizar para ti.

Ocultar tu red WiFi es una opción si lo que quieres es proteger al máximo tus conexiones dado que una red sin protección puede ser fácilmente detectada y utilizada por personas ajenas, lo que no solo reduce la velocidad de navegación, también expone los dispositivos conectados a riesgos de seguridad, como el robo de datos o ataques informáticos.

Además, el uso no autorizado puede generar consumo excesivo de ancho de banda y, en algunos casos, responsabilidades legales si se cometen delitos a través de la red.

Utilizar protocolos de seguridad como WPA2 o WPA3 protege la información transmitida en la red doméstica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A continuación algunas prácticas para evitar que desconocidos se conecten a tu WiFi.

Cambia el nombre y la contraseña predeterminados del router

Uno de los pasos más importantes es modificar el nombre de la red (SSID) y la contraseña que vienen por defecto en el router. Los fabricantes suelen asignar combinaciones estándar que resultan fáciles de adivinar para personas con conocimientos básicos.

Es recomendable crear una clave robusta, que combine letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Evita información personal o secuencias sencillas.

Utiliza un protocolo de seguridad actualizado

El tipo de cifrado que utiliza tu red WiFi es determinante para la seguridad. Se recomienda activar el protocolo WPA2 o, si el router lo permite, WPA3, ya que ofrecen un nivel de protección superior frente a métodos más antiguos como WEP o WPA. Configurar estos protocolos impide que terceros descifren la información transmitida entre el router y los dispositivos conectados.

Limitar el número de dispositivos conectados ayuda a detectar rápidamente si alguien desconocido se ha unido a tu red WiFi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oculta el SSID para aumentar la privacidad

Otra medida útil es ocultar el SSID, es decir, evitar que el nombre de la red aparezca públicamente al buscar conexiones WiFi.

De esta manera, solo quienes conozcan el nombre exacto de la red podrán intentar conectarse. Para ello, accede a la configuración del router y selecciona la opción de “ocultar SSID”. Aunque no es infalible, añade una capa adicional de dificultad para los desconocidos.

Limita el número de dispositivos conectados

La mayoría de los routers permiten establecer un número máximo de dispositivos conectados al mismo tiempo.

Configurar este límite ayuda a identificar rápidamente si alguien extraño accede a la red y a evitar la saturación. Revisa periódicamente la lista de dispositivos conectados desde el panel de administración del router y desconecta aquellos que no reconozcas.

Ocultar el SSID dificulta que personas ajenas encuentren tu red WiFi al buscar conexiones disponibles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Activa el filtrado por dirección MAC

El filtrado por dirección MAC es una herramienta eficaz para controlar qué dispositivos pueden acceder a la red WiFi. Cada dispositivo tiene una dirección MAC única; al habilitar el filtrado, solo los equipos autorizados podrán conectarse. Para implementar esta función, ingresa a la configuración del router, localiza la opción de filtrado MAC, y añade las direcciones de los dispositivos de confianza.

Actualiza el firmware del router con regularidad

Los fabricantes de routers lanzan actualizaciones de firmware para corregir vulnerabilidades y mejorar la seguridad.

Es fundamental mantener el router actualizado, ya que un software desactualizado puede ser blanco fácil de ataques. Consulta periódicamente el sitio web del fabricante o la interfaz de administración para instalar la versión más reciente del firmware.

Colocar el router en un lugar central y seguro de la vivienda limita la propagación de la señal fuera del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desactiva funciones innecesarias

Algunas funciones del router, como el acceso remoto o la red de invitados, pueden representar puertas de entrada para usuarios no autorizados si no se configuran correctamente. Desactiva el acceso remoto si no es indispensable y configura la red de invitados con una contraseña diferente, limitando su acceso a los recursos principales de la red.

Revisa con frecuencia los dispositivos conectados

Accede regularmente al panel de administración del router para revisar la lista de dispositivos conectados.

Si detectas algún equipo desconocido, puedes desconectarlo manualmente y cambiar la contraseña de la red para evitar que vuelva a acceder. Esta práctica permite identificar rápidamente accesos no autorizados y tomar medidas preventivas.