Cómo usar tu móvil para dormir mejor: 5 claves sencillas

El teléfono móvil puede convertirse en un aliado si se gestiona con intención. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dormir bien es mucho más que un tema de comodidad: constituye un pilar fundamental para la salud física y mental. Aunque es habitual culpar al teléfono móvil de noches de sueño interrumpido, usarlo de forma inteligente puede transformar este supuesto enemigo en una herramienta útil para mejorar el descanso.

En este contexto, resulta útil conocer cinco ajustes sencillos en el uso del móvil que pueden contribuir a mejorar la calidad del sueño y proteger el bienestar diario.

Consejos prácticos para mejorar el sueño usando el móvil

El teléfono móvil puede convertirse en un aliado si se gestiona con intención. El primer paso es cambiar su ubicación por la noche. Mantener el dispositivo lejos de la cama, incluso en otra habitación, reduce la tentación de revisarlo y promueve un descanso ininterrumpido. Esta pequeña distancia física ayuda a evitar interrupciones y facilita que el sueño sea más profundo.

Activar el modo ‘No molestar’ resulta clave para evitar interrupciones por notificaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro aspecto clave es controlar la luz de la pantalla. La exposición a la luz intensa, especialmente antes de dormir, puede alterar el reloj biológico y dificultar la conciliación del sueño. Aplicar un filtro rojo o usar el modo nocturno en el teléfono atenúa la luz azul y minimiza el impacto en la producción de melatonina, la hormona que regula los ciclos de sueño.

Programar una alarma para indicar el momento de irse a la cama es otro recurso eficaz. Así como las alarmas ayudan a despertar, pueden funcionar como recordatorio para desconectar y establecer límites claros en las rutinas nocturnas. Esta estrategia facilita la creación de hábitos regulares y previene que la noche se prolongue sin control.

Controlar el acceso a aplicaciones también es fundamental. Utilizar herramientas que bloqueen ciertas apps a partir de una hora determinada evita que el tiempo frente al móvil se alargue innecesariamente. Esta medida sencilla corta de raíz la tentación de consumir contenido justo cuando el cuerpo necesita descansar.

La clave está en establecer límites y adoptar hábitos tecnológicos que favorezcan la higiene del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Finalmente, activar el modo ‘No molestar’ resulta clave para evitar interrupciones por notificaciones, vibraciones o avisos durante la noche. Reducir estos estímulos ayuda a mantener el sueño continuo y mejora la calidad del descanso, incluso si no llegas a despertarte completamente.

Por qué el descanso y la tecnología pueden convivir

Dormir bien no es opcional: tiene efectos directos en la productividad, el autocontrol, la salud mental y la capacidad para afrontar el día a día. Si bien el uso excesivo del móvil puede perjudicar el sueño, aprender a gestionarlo transforma este dispositivo en un recurso para el bienestar.

La clave está en establecer límites y adoptar hábitos tecnológicos que favorezcan la higiene del sueño. Así, el móvil deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta para cuidar la salud, mejorar el estado de ánimo y prevenir problemas asociados a la falta de descanso. Con pequeños cambios, es posible transformar la relación con la tecnología y empezar a dormir mejor hoy mismo.

Dormir tiene efectos directos en la productividad, el autocontrol, la salud mental y la capacidad para afrontar el día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

‘No Molestar’ en iOS y Android: así puedes silenciar tu smartphone

En los iPhone actuales, la función No Molestar se integra dentro del sistema de Modos de Concentración (Focus), que permite personalizar aún más las notificaciones y alertas. Para activarla, basta con deslizar el dedo desde la esquina superior derecha de la pantalla para abrir el Centro de Control y tocar el icono de la luna.

Apple ofrece opciones para crear excepciones: puedes configurar que solo suenen las llamadas de tus contactos favoritos —ideal para familiares cercanos— o permitir que una llamada insista si alguien marca dos veces en menos de tres minutos, considerando esa insistencia como una posible urgencia.

Además, es posible seleccionar qué aplicaciones pueden interrumpir el silencio, y existe la función de notificaciones urgentes, que garantiza que alertas importantes, como las de una app de seguridad o salud, siempre lleguen al usuario.

Apple ofrece opciones para crear excepciones: puedes configurar que solo suenen las llamadas de tus contactos favoritos. (Europa Press)

Los modos de concentración pueden programarse para activarse a determinadas horas, por ubicación (por ejemplo, al llegar a la oficina) o al abrir una app específica, como una aplicación de lectura. Si se activa en el iPhone, por defecto también se sincroniza con otros dispositivos Apple del usuario, como el Apple Watch, el iPad o el Mac.

En el caso de Android, la función ‘No Molestar’ destaca por su alto nivel de personalización, aunque los menús pueden variar según la marca del teléfono. Para activarla, se debe deslizar hacia abajo desde la parte superior de la pantalla y tocar el icono correspondiente, que suele aparecer como un círculo con una raya o una luna.

Android permite ajustar con precisión qué tipo de interrupciones se bloquean: se pueden silenciar todas las notificaciones salvo las alarmas, los recordatorios de calendario o los sonidos multimedia, lo que resulta útil si se quiere jugar o ver videos en silencio.

En el caso de Android, la función ‘No Molestar’ destaca por su alto nivel de personalización. (Europa Press)

El sistema permite definir contactos destacados para que sus llamadas o mensajes pasen el filtro, y también contempla la regla de la segunda llamada, que permite que una llamada insistente en pocos minutos sí logre sonar.

Además, se pueden crear horarios automáticos en función de eventos del calendario o durante las horas de sueño, y al activar la función desde el menú rápido, muchos teléfonos Android preguntan si debe mantenerse activa indefinidamente o solo durante un periodo determinado, como una hora, lo que resulta práctico para situaciones puntuales como el cine o reuniones breves.