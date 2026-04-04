Así es como el puerto USB del router puede ahorrarte dinero cada mes

Utilizar el almacenamiento USB del router elimina la dependencia de plataformas en la nube con cuota mensual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En muchos hogares, el router se percibe simplemente como el dispositivo que permite acceder a internet, pero pocos conocen que el puerto USB presente en algunos modelos puede convertirse en una herramienta para ahorrar dinero cada mes. Esta función, casi siempre desaprovechada, permite crear una nube privada en casa sin recurrir a servicios externos de almacenamiento.

Un recurso infrautilizado en el hogar digital

La presencia de puertos USB en el router suele pasar inadvertida. De acuerdo con la información recabada, la mayoría de los usuarios desconoce que, al conectar una memoria USB o un disco duro externo a este puerto, el router puede operar como un pequeño servidor NAS (almacenamiento conectado a red) doméstico.

Esto posibilita que computadoras, teléfonos y tabletas accedan a los archivos guardados en esa unidad desde cualquier punto de la red Wi-Fi del hogar, sin cables adicionales ni hardware sofisticado.

La función de compartir archivos a través del router facilita el acceso rápido y seguro a documentos desde móviles, tablets y computadoras. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esta funcionalidad permite compartir documentos, fotos y vídeos entre los miembros del hogar o una pequeña oficina, eliminando la dependencia de plataformas de almacenamiento en la nube que suelen requerir suscripciones mensuales. Este método replica el servicio que ofrecen compañías internacionales, pero con la ventaja de que los datos permanecen bajo control del usuario y sin costos adicionales.

Cómo activar el almacenamiento en red y cuáles son sus ventajas

El procedimiento para habilitar el almacenamiento en red es sencillo. El usuario debe acceder al panel de configuración del router a través de direcciones como 192.168.1.1 o 192.168.0.1. En la sección de “Almacenamiento USB” o “Servidor de Archivos”, se puede activar el modo Samba (SMB) o FTP, según la preferencia para compartir archivos localmente o a distancia.

A partir de ese momento, es posible definir permisos personalizados para cada dispositivo o usuario y seleccionar las carpetas que estarán disponibles en la red. Este sistema elimina las limitaciones de espacio en teléfonos y computadoras, pues los archivos grandes pueden almacenarse en la unidad conectada al router. Además, facilita la colaboración y el acceso inmediato a documentos desde cualquier dispositivo vinculado al Wi-Fi doméstico.

Configurar el almacenamiento en red desde el router ayuda a ahorrar dinero y refuerza la privacidad de los datos en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La velocidad de transferencia depende de la calidad del cable USB y del propio router, pero en líneas generales ofrece una experiencia eficiente y estable, sin los retrasos que se producen al depender de la conexión a Internet en servicios externos.

Más allá del almacenamiento: usos prácticos del puerto USB en el router

El puerto USB del router no solo sirve para guardar archivos. Algunos equipos permiten conectar impresoras, convirtiéndolas en dispositivos accesibles para todos los usuarios en la red doméstica. Así, cualquier computadora, móvil o tableta puede enviar documentos a imprimir sin cables adicionales ni instalaciones complejas.

Otra de las utilidades es la posibilidad de actualizar el firmware del router mediante una memoria USB. El proceso consiste en descargar la versión más reciente del software, cargarla en la unidad de almacenamiento y realizar la actualización desde el panel de administración del router. Esto refuerza la seguridad y el rendimiento del equipo, sin depender de actualizaciones automáticas que pueden demorar o fallar.

Conectar una impresora al puerto USB del router permite imprimir desde cualquier dispositivo de la casa sin cables adicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Privacidad y control, claves del almacenamiento doméstico

El almacenamiento gestionado a través del router y su puerto USB no requiere modificar el hardware de los dispositivos conectados ni instalar aplicaciones adicionales. Además, la transferencia de archivos dentro de la red local suele ser más rápida y estable que por internet, ofreciendo una experiencia cómoda y segura.

La gestión de usuarios y permisos permite adaptar la solución a las necesidades de cada grupo familiar o entorno laboral, facilitando la compartición de archivos o la protección de carpetas sensibles. Transformar el router en un centro de archivos multifuncional no solo resulta conveniente, sino que representa una forma práctica de maximizar el valor de los dispositivos tecnológicos presentes en el hogar.