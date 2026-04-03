Si tienes un iPhone o iPad antiguo, instala ya mismo esta actualización: te protege de ataques de pirateo avanzados

Si tienes un iPhone o iPad antiguo, actualízalo cuanto antes a iOS 18.7.7 o iPadOS 18.7.7. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si tienes un iPhone o iPad antiguo, debes actualizarlo inmediatamente a iOS 18.7.7 y iPadOS 18.7.7. Estos renovados sistemas operativos integran un esquema que protege estos dispositivos de ataques de pirateo avanzados que roban datos personales.

Para actualizar tu iPhone o iPad antiguo, solo debes acceder a Configuración, seleccionar General y luego Actualización de software.

Si la versión iOS 18.7.7 o iPadOS 18.7.7 está disponible, pulsa en Descargar e instalar y sigue las instrucciones en pantalla.

Estas versiones incluyen protección contra ataques avanzados que pueden robar datos, según Apple. REUTERS/Mike Segar/File Photo

Es recomendable realizar una copia de seguridad antes de iniciar el proceso y asegurarte de tener suficiente batería o mantener el dispositivo conectado a la corriente. De este modo, tus equipos contarán con la protección más reciente frente a amenazas de seguridad.

“El 1 de abril de 2026, habilitamos la disponibilidad de iOS 18.7.7 para más dispositivos, de modo que los usuarios con las actualizaciones automáticas activadas puedan recibir automáticamente importantes protecciones de seguridad contra ataques web conocidos como DarkSword”, indica Apple.

Qué modelos de iPhone son compatibles con iOS 18.7.7

La lista de modelos de iPhone que son compatibles con iOS 18.7.7 es la siguiente:

iPhone XR

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone 11 (todos los modelos)

iPhone SE (2.ª generación)

iPhone 12 (todos los modelos)

iPhone 13 (todos los modelos)

iPhone SE (3.ª generación)

Haz una copia de seguridad y asegúrate de tener batería suficiente antes de actualizar. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

iPhone 14 (todos los modelos)

iPhone 15 (todos los modelos)

iPhone 16 (todos los modelos)

Qué modelos de iPad son compatibles con iPadOS 18.7.7

La lista de modelos de iPad que son compatibles con iOS 18.7.7 es la siguiente:

iPad mini (5.ª generación - A17 Pro)

iPad (7.ª generación - A16)

iPad Air (3.ª a 5.ª generación)

iPad Air 11 pulgadas (M2 - M3)

iPad Air 13 pulgadas (M2 - M3)

iPad Pro 11 pulgadas (1.ª generación - M4)

iPad Pro 12,9 pulgadas (3.ª a 6.ª generación)

iPad Pro 13 pulgadas (M4)

Si tienes un modelo reciente, lo mejor es instalar la última versión de iOS 26. REUTERS/Shannon Stapleton

Si cuentas con un modelo reciente de iPhone o iPad, lo más recomendable es actualizar a la última versión de iOS 26 para aprovechar las funciones más avanzadas y mantener la máxima seguridad.

Esta versión incorpora mejoras de rendimiento, nuevas herramientas y parches de seguridad que protegen tus datos frente a amenazas actuales.

Mantener el sistema operativo actualizado garantiza que el dispositivo funcione de manera óptima y acceda a todas las innovaciones que ofrece Apple para sus equipos más modernos.

Apple prueba iOS 26.5

Apple lanzó la primera beta de iOS 26.5 para desarrolladores, una actualización que suma mejoras en interoperabilidad, seguridad en mensajería y nuevas funciones en servicios como Mapas, aunque deja pendiente la esperada renovación de Siri.

Apple liberó la primera beta de iOS 26.5 para desarrolladores, con mejoras en interoperabilidad, mensajería y Mapas, pero sin cambios en Siri. (Apple)

Se prevé que la versión final esté disponible entre finales de mayo y principios de junio, y la beta pública llegará próximamente.

Aunque es una actualización menor, iOS 26.5 incluye cambios clave, especialmente en Europa, donde Apple sigue adaptando el sistema operativo a los requisitos de la Ley de Mercados Digitales (DMA).

Entre las novedades destaca la mayor interoperabilidad con dispositivos de terceros, como el regreso del emparejamiento por proximidad, que permite conectar accesorios solo con acercarlos al iPhone, sin configuración extra.

También se recupera la opción para que dispositivos externos, como relojes inteligentes de otras marcas, reciban notificaciones del iPhone, algo que antes estaba restringido al ecosistema de Apple.

Actualmente, la versión general es iOS 26.4. (Apple)

Destaca además la introducción de Live Activities para accesorios de terceros, permitiendo que dispositivos compatibles muestren información en tiempo real, como rutas, pedidos o temporizadores, más allá del Apple Watch.

Sin embargo, estas funciones están en etapa de pruebas y podrían no llegar a la versión definitiva, ya que Apple ha retirado características similares antes del lanzamiento final en ocasiones anteriores. Por ahora, la versión disponible para todo el mundo es iOS 26.4.