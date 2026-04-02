Estos son los dos nuevos juegos gratis de Epic Games Store: reclámalos antes de la fecha límite

Ambas promociones no forman parte del ciclo semanal habitual, sino que han sido impulsadas directamente por los desarrolladores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Epic Games Store mantiene su estrategia de fidelización con una nueva entrega de juegos gratuitos para PC. Desde ahora, los usuarios pueden añadir dos títulos sin coste alguno a su biblioteca digital, conservándolos de manera permanente tras reclamarlos dentro del plazo establecido.

La promoción actual destaca por ofrecer dos propuestas muy distintas, diseñadas para atraer públicos diversos. El objetivo es captar tanto a quienes buscan experiencias colaborativas y de suspense, como a quienes prefieren aventuras narrativas y desafíos lógicos. Esta combinación subraya la diversidad de la oferta semanal, ampliando el catálogo y sumando valor a la tienda.

Ambos títulos estarán disponibles de manera gratuita hasta el 5 de abril, fecha límite para reclamarlos. Una vez añadidos a la cuenta, los juegos permanecen en la biblioteca del usuario sin restricciones de tiempo.

Together After Dark: terror cooperativo en un entorno paranormal

Together After Dark es uno de los dos títulos gratis que Epic Games Store ofrece esta semana para todos los usuarios. (Steam)

El primero de los títulos gratuitos es Together After Dark, un juego de terror psicológico centrado en la cooperación multijugador. La trama sitúa a varios personajes atrapados en un bosque, obligados a colaborar para encontrar una salida mientras enfrentan sucesos paranormales y una atmósfera diseñada para mantener la tensión.

El principal atractivo de Together After Dark reside en su ambientación inquietante y la constante sensación de peligro. La experiencia se potencia a través de la interacción entre jugadores, que deben coordinarse para superar obstáculos y sobrevivir a las amenazas del entorno. Aunque algunos usuarios han señalado que la jugabilidad podría mejorar con controles más pulidos, el título ha sido bien recibido por su propuesta sólida.

Normalmente, Together After Dark tiene un precio de 2,99 euros en la Epic Games Store, pero puede reclamarse gratis hasta el 5 de abril. Esta promoción no forma parte del calendario semanal habitual de la tienda, sino que responde a una iniciativa de los propios desarrolladores, quienes buscan ampliar la visibilidad y la base de jugadores.

Vornyca: aventura narrativa y lógica en 2D

Vornyca, una aventura narrativa en 2D centrada en inteligencia artificial, está disponible gratis por tiempo limitado.(Epic Games Store)

El segundo título disponible de forma gratuita es Vornyca, una aventura en 2D protagonizada por la última inteligencia artificial que sobrevive en un planeta devastado. El juego destaca por su narrativa cargada de emociones y por la toma de decisiones lógicas, que influyen en el desarrollo de la historia y el avance del jugador.

Entre los aspectos destacados de Vornyca se encuentran la variedad de mapas y la incorporación de elementos ambientales únicos en cada uno. Esto aporta una ambientación diferenciada y una personalidad marcada para cada escenario. Los gráficos, notables para un proyecto independiente, complementan la experiencia visual. Algunos jugadores han mencionado que la jugabilidad puede resultar repetitiva en ciertos tramos.

Vornyca tiene un precio habitual de 4,99 euros, pero estará disponible sin coste en Epic Games Store hasta el 5 de abril. Al igual que Together After Dark, esta oferta es una promoción especial impulsada directamente por los desarrolladores, fuera del sistema semanal tradicional.

Los interesados solo deben iniciar sesión en Epic Games Store y reclamar los juegos antes de la fecha límite. (Europa Press)

Cómo reclamar los juegos gratis

Para obtener Together After Dark y Vornyca gratis, es necesario disponer de una cuenta en Epic Games Store y acceder a la tienda antes del 5 de abril. Una vez dentro, hay que localizar los títulos en la sección de promociones y añadirlos a la biblioteca personal. Tras completar este paso, los juegos se asocian de forma permanente a la cuenta, permitiendo descargarlos y jugarlos en cualquier momento.

Las promociones de Epic Games Store continúan siendo un incentivo para los jugadores de PC, ampliando el acceso a títulos variados y fomentando la exploración de nuevos géneros y propuestas. Reclamar estos dos juegos representa una oportunidad para sumar contenido de calidad a la colección digital sin coste alguno.