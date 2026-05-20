Desbarataron una red de clínicas ilegales que operaban en La Matanza: tenía su propia farmacia y ambulancias

La fachada de la sede que funcionaba en San Justo

Un total de seis personas fueron detenidas este martes, luego de que la Policía Federal realizara un múltiple operativo para desmantelar una red de clínicas que funcionaba en La Matanza. A la vez que confirmaron que contaban con una farmacia propia y una flota de ambulancias, constataron que ninguno de los locales estaba habilitado.

El caso comenzó a investigarse a comienzos de enero, cuando la doctora R.N., cirujana plástica con consultorio en Palermo, fue citada como testigo en un juicio por lesiones culposas originado en un siniestro vial en La Matanza.

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La convocatoria, realizada por una compañía de seguros, tenía como objetivo que explicara una intervención practicada a la víctima del caso. Sin embargo, la profesional nunca trabajó en ese distrito, lo que la llevó a descubrir que su identidad y título habían sido usurpados, por lo que formuló la denuncia correspondiente.

Según la información publicada por Primer Plano Online, la investigación recayó en el fiscal Fernando Garate, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N° 1 de Laferrere, ya que el certificado médico en cuestión había sido expedido en un centro sanitario de González Catán.

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Parte de la documentación que fue secuestrada en los operativos (Gentileza: Primer Plano Online)

A raíz de esto, se determinó que el comprobante provenía de Argentina Salud, una red de consultorios nacida tras la pandemia en 2022, con locales en Virrey del Pino, González Catán y, desde hace pocos meses, San Justo, todos ubicados en el partido de La Matanza.

Un ex empleado del consultorio de Virrey del Pino brindó un testimonio clave para la causa. Según su declaración, los imputados utilizaban sellos de médicos cuyos datos extraían de manera fraudulenta del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), una página de acceso público.

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De la misma manera, el testigo afirmó que, en la mayoría de los casos, los pacientes eran atendidos por estudiantes o enfermeros, y las recetas y diagnósticos se firmaban con sellos falsificados de profesionales ajenos a la atención.

A partir de este testimonio, la Justicia detectó que los certificados expedidos incluían la firma de más de 50 médicos distintos, algunos de los cuales figuraban en precarios médicos utilizados en comisarías para el ingreso de personas privadas de libertad.

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Durante los allanamientos realizados por la Policía Federal, se incautó un listado con las identidades a utilizar por los falsos médicos al prescribir medicamentos, así como abundante documentación que respalda la operatoria. También se incautaron dos armas calibre .9 milímetros.

Algunos de los servicios que ofrecían (Gentileza: LM Neuquén)

No obstante, el hallazgo más preocupante se dio en la sede de San Justo, en donde se identificó a un ciudadano cubano, sin matrícula ni documentación definitiva, que se hacía pasar por médico utilizando el sello de otro profesional.

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En paralelo, las autoridades encontraron una farmacia operando sin habilitación y sin respetar las normas sanitarias. Además, indicaron que se detectó la quema de medicamentos y residuos patológicos en el fondo del establecimiento.

Como resultado de la investigación, seis personas fueron detenidas por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y honores, y venta ilegal de medicamentos. Asimismo, se confirmó que la totalidad de los locales allanados carecían de habilitación, motivo por el cual la municipalidad será notificada para proceder a las clausuras.

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El principal acusado fue identificado como A. S., quien se trataría del propietario de Argentina Salud y se trataría de una persona con antecedentes penales por homicidio. También fueron detenidos su esposa, N. L., quien ejercía como enfermera con un sello ajeno.

También fueron detenidos los hijos del dueño, identificados como B. S. y N. S., responsables de las ambulancias de la organización, que operaban sin habilitación y con documentación adulterada. Asimismo, fueron arrestados los colaboradores D. S. y G. M.

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Mientras la investigación continúa su curso, advirtieron que se esperan nuevas denuncias a medida que el caso cobre notoriedad, con distintos tipos de personas damnificadas.