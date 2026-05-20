Crimen y Justicia

Desbarataron una red de clínicas ilegales que operaban en La Matanza: tenía su propia farmacia y ambulancias

Por el caso Argentina Salud, hay un total de seis detenidos. El dueño se trataría de un hombre que contaba con antecedentes por homcidio

Guardar
Google icon
La fachada de la sede que funcionaba en San Justo
La fachada de la sede que funcionaba en San Justo

Un total de seis personas fueron detenidas este martes, luego de que la Policía Federal realizara un múltiple operativo para desmantelar una red de clínicas que funcionaba en La Matanza. A la vez que confirmaron que contaban con una farmacia propia y una flota de ambulancias, constataron que ninguno de los locales estaba habilitado.

El caso comenzó a investigarse a comienzos de enero, cuando la doctora R.N., cirujana plástica con consultorio en Palermo, fue citada como testigo en un juicio por lesiones culposas originado en un siniestro vial en La Matanza.

PUBLICIDAD

La convocatoria, realizada por una compañía de seguros, tenía como objetivo que explicara una intervención practicada a la víctima del caso. Sin embargo, la profesional nunca trabajó en ese distrito, lo que la llevó a descubrir que su identidad y título habían sido usurpados, por lo que formuló la denuncia correspondiente.

Según la información publicada por Primer Plano Online, la investigación recayó en el fiscal Fernando Garate, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N° 1 de Laferrere, ya que el certificado médico en cuestión había sido expedido en un centro sanitario de González Catán.

PUBLICIDAD

Parte de la documentación que fue secuestrada en los operativos (Gentileza: Primer Plano Online)
Parte de la documentación que fue secuestrada en los operativos (Gentileza: Primer Plano Online)

A raíz de esto, se determinó que el comprobante provenía de Argentina Salud, una red de consultorios nacida tras la pandemia en 2022, con locales en Virrey del Pino, González Catán y, desde hace pocos meses, San Justo, todos ubicados en el partido de La Matanza.

Un ex empleado del consultorio de Virrey del Pino brindó un testimonio clave para la causa. Según su declaración, los imputados utilizaban sellos de médicos cuyos datos extraían de manera fraudulenta del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA), una página de acceso público.

De la misma manera, el testigo afirmó que, en la mayoría de los casos, los pacientes eran atendidos por estudiantes o enfermeros, y las recetas y diagnósticos se firmaban con sellos falsificados de profesionales ajenos a la atención.

A partir de este testimonio, la Justicia detectó que los certificados expedidos incluían la firma de más de 50 médicos distintos, algunos de los cuales figuraban en precarios médicos utilizados en comisarías para el ingreso de personas privadas de libertad.

Durante los allanamientos realizados por la Policía Federal, se incautó un listado con las identidades a utilizar por los falsos médicos al prescribir medicamentos, así como abundante documentación que respalda la operatoria. También se incautaron dos armas calibre .9 milímetros.

Algunos de los servicios que ofrecían (Gentileza: LM Neuquén)
Algunos de los servicios que ofrecían (Gentileza: LM Neuquén)

No obstante, el hallazgo más preocupante se dio en la sede de San Justo, en donde se identificó a un ciudadano cubano, sin matrícula ni documentación definitiva, que se hacía pasar por médico utilizando el sello de otro profesional.

En paralelo, las autoridades encontraron una farmacia operando sin habilitación y sin respetar las normas sanitarias. Además, indicaron que se detectó la quema de medicamentos y residuos patológicos en el fondo del establecimiento.

Como resultado de la investigación, seis personas fueron detenidas por asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de títulos y honores, y venta ilegal de medicamentos. Asimismo, se confirmó que la totalidad de los locales allanados carecían de habilitación, motivo por el cual la municipalidad será notificada para proceder a las clausuras.

El principal acusado fue identificado como A. S., quien se trataría del propietario de Argentina Salud y se trataría de una persona con antecedentes penales por homicidio. También fueron detenidos su esposa, N. L., quien ejercía como enfermera con un sello ajeno.

También fueron detenidos los hijos del dueño, identificados como B. S. y N. S., responsables de las ambulancias de la organización, que operaban sin habilitación y con documentación adulterada. Asimismo, fueron arrestados los colaboradores D. S. y G. M.

Mientras la investigación continúa su curso, advirtieron que se esperan nuevas denuncias a medida que el caso cobre notoriedad, con distintos tipos de personas damnificadas.

Temas Relacionados

La MatanzaArgentina SaludMedicina ilegalFarmaciaAmbulanciasPolicía FederalÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Detuvieron a un pastor acusado por grooming en Chaco: la menor asistía a su congregación

El acusado, pastor de una congregación en Barranqueras, fue aprehendido tras una denuncia presentada por la víctima. La Justicia secuestró dispositivos electrónicos

Detuvieron a un pastor acusado por grooming en Chaco: la menor asistía a su congregación

La Justicia absolvió a un cirujano plástico por la muerte de una paciente tras una liposucción en Rosario

La sentencia desestima la responsabilidad penal del médico, tras ocho años de proceso judicial, debido a la falta de pruebas concluyentes solicitadas por la fiscalía, que había planteado el pedido de condena e inhabilitación

La Justicia absolvió a un cirujano plástico por la muerte de una paciente tras una liposucción en Rosario

“Hace un año que no duermo”: los avances en la causa por el crimen de Diego Fernández Lima y el pedido de justicia de su familia

La frase es de Javier Fernández Lima, hermano del adolescente desaparecido en 1984 cuyos restos fueron encontrados en una casa de Coghlan. Qué cambió en el expediente desde el hallazgo de los huesos, por qué allegados a la investigación dicen que el caso recobró fuerza en las últimas semanas y cómo vive la familia este aniversario

“Hace un año que no duermo”: los avances en la causa por el crimen de Diego Fernández Lima y el pedido de justicia de su familia

“Morocho” Mansilla recibió su segunda condena a perpetua por instigar el asesinato de un juez de línea desde la cárcel

El tribunal lo halló culpable de haber organizado el crimen con roles definidos y promesa de pago, en un hecho que tuvo lugar en una cancha del barrio Hostal del Sol de Rosario donde la víctima cumplía funciones de árbitro en un torneo de fútbol barrial

“Morocho” Mansilla recibió su segunda condena a perpetua por instigar el asesinato de un juez de línea desde la cárcel

Gendarmería secuestró casi 160 millones de pesos que llevaba un pasajero en un colectivo en Tucumán

El operativo fue realizado en el peaje Molle Yaco de la localidad de Trancas. El propietario del dinero continúa en libertad, sujeto a la investigación judicial

Gendarmería secuestró casi 160 millones de pesos que llevaba un pasajero en un colectivo en Tucumán

DEPORTES

Claudio Úbeda, durísimo contra el árbitro Valenzuela tras su controvertida labor en Boca-Cruzeiro: “No tiene dónde agarrarse”

Claudio Úbeda, durísimo contra el árbitro Valenzuela tras su controvertida labor en Boca-Cruzeiro: “No tiene dónde agarrarse”

La furia de Paredes cara a cara con el árbitro por el penal no sancionado para Boca ante Cruzeiro: “Es una vergüenza”

La lupa sobre las polémicas en Boca Juniors-Cruzeiro: la duda en el gol visitante, el grito anulado a Merentiel y un penal omitido

Boca empató 1-1 ante Cruzeiro y se jugará su clasificación a octavos de la Copa Libertadores en la última fecha

Tras el polémico empate con Cruzeiro, qué necesita Boca Juniors para clasificarse a los octavos de final de la Copa Libertadores

TELESHOW

Agustina Cherri en “Lo de Pampita”: “Vivo en la casa que me compré a los 15 años”

Agustina Cherri en “Lo de Pampita”: “Vivo en la casa que me compré a los 15 años”

El emotivo posteo de Georgina Barbarossa dedicado a Moria Casán que sella su reconciliación: “La vida es un carnaval”

Se conoció el video subido de tono que una participante de Gran Hermano grabó en una página para adultos

El explosivo descargo de la madre de Wanda Nara tras el Martín Fierro: “Todas tus colegas juntas no se acercan a tu rating”

Guido Kaczka abrió su programa con el Martín Fierro de oro: “Les quiero agradecer este sueño”

INFOBAE AMÉRICA

La Unión europea alcanzó un acuerdo interno para implementar el pacto comercial firmado hace casi un año con Estados Unidos

La Unión europea alcanzó un acuerdo interno para implementar el pacto comercial firmado hace casi un año con Estados Unidos

Por qué solo algunas personas desarrollan enfermedad hepática: descubren un mecanismo que protege al hígado

Vladimir Putin y Xi Jinping reforzaron en Beijing la cooperación estratégica y energética entre Rusia y China

Honduras: Joven habría asfixiado a recién nacido y ocultado su cuerpo en una mochila en Tegucigalpa

República Dominicana: El presidente del Senado recibe la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe