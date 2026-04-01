Así un hombre pudo decirle “te amo” a su esposa gracias a un implante cerebral de Neuralink

Hombre vuelve a 'hablar' gracias a un chip cerebral y Neuralink permite a su esposa escuchar su voz tras años de silencio.

En los últimos años, Neuralink ha comenzado a realizar implantes experimentales en pacientes con diversos grados de parálisis, permitiendo resultados inéditos en la interacción entre la mente y la tecnología.

Uno de los casos más emblemáticos circula en redes sociales y corresponde a Kenneth, quien, tras años de silencio por ELA (esclerosis lateral amiotrófica), logró comunicarse nuevamente con su esposa gracias a un chip cerebral de Neuralink.

Este avance se suma a otros testimonios recientes de personas que, tras recibir el implante, han podido mover un cursor en una pantalla o interactuar con dispositivos electrónicos solo con el pensamiento. Sin embargo, el caso de Kenneth resalta por su carga emocional y por el impacto en la dinámica familiar.

Hombre que perdió el habla por ELA, logra hablar gracias a chip de Neuralink. (X/Neuralink)

El reencuentro con la voz perdida: la experiencia de Kenneth y su esposa

La historia de Kenneth y su esposa fue compartida en un video publicado en la cuenta oficial de Neuralink en X. Ella relata: “Cuando no has escuchado a alguien hablar durante cuatro años, la idea de que tal vez pueda volver a hablar es algo realmente sorprendente”.

Como es sabido, la enfermedad le había arrebatado la capacidad de comunicarse verbalmente, aislando a Kenneth y a su entorno.

El video muestra el momento en el que, gracias al implante cerebral, Kenneth puede expresar nuevamente sus pensamientos. Aunque no mueve la boca, la tecnología traduce sus intenciones en palabras. “Por fin puedo hablar contigo”, manifiesta Kenneth, evidenciando la magnitud del avance.

Neuralink es una empresa fundada por Elon Musk dedicada al desarrollo de interfaces cerebro-computadora. REUTERS/Dado Ruvic

Un especialista del equipo explica: “Como la mayoría de los pacientes con ELA, Kenneth estaba perdiendo su capacidad para hablar. El verdadero valor de la interfaz cerebro-computadora es que le devolvería la voz a Kenneth. Podría hablar cómodamente durante horas sin necesidad de decir las palabras en voz alta, sino simplemente intentando mover la boca en silencio de una forma sumamente cómoda”.

La esposa de Kenneth pone en palabras la emoción de ese reencuentro: “Neuralink no solo nos devolvió la voz de Ken, sino que realmente nos dio un impulso. Lo que me emocionó fue que, cuando lo encendieron, él me dijo que me amaba con la voz original de Ken. Fue muy emotivo para mí escucharlo como lo hacía hace tantos años. Sí, es algo especial”.

Cómo funciona la interfaz cerebro-computadora de Neuralink en pacientes con ELA

La tecnología desarrollada por Neuralink consiste en implantar un chip en el cerebro que capta las señales eléctricas generadas por las intenciones de movimiento o de habla del paciente. Estas señales son decodificadas y traducidas en acciones digitales, como mover un cursor, escribir en una pantalla o, como en el caso de Kenneth, articular palabras sin necesidad de emitir sonido.

La esposa de Kenneth relató con emoción cómo fue volver a escuchar la voz de su esposo después de tantos años de silencio. (X/Neuralink)

El equipo médico explica que este sistema permite que personas con ELA, quienes suelen perder progresivamente la capacidad de hablar, puedan comunicarse durante horas de forma cómoda y sin esfuerzo físico. Kenneth ya no necesita pronunciar las palabras en voz alta; basta con que intente mover su boca en silencio para que el sistema reproduzca su mensaje con una voz digital que imita la suya original.

El caso de Kenneth subraya el potencial de las interfaces cerebro-computadora para devolver funciones esenciales y transformar el día a día de quienes han perdido la capacidad de comunicarse. La posibilidad de decir un “te amo” tras años de silencio es un ejemplo del poder de la tecnología para restaurar la conexión humana y la dignidad personal.

La historia de Kenneth y su esposa ilustra cómo los avances en neurotecnología pueden transformar vidas enteras. Lo que antes parecía imposible —volver a escuchar la voz de un ser querido tras años de silencio— hoy es una realidad gracias al trabajo pionero de Neuralink en el desarrollo de implantes cerebrales.