Ver películas en Magis TV en Semana Santa: por qué debes evitar instalar apps por APK

Los servicios ilegales han sido bloqueados de los canales oficiales de los dispositivos y solo son accesibles por formas inseguras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la Semana Santa, muchas familias eligen reunirse para ver películas y series en casa, aprovechando los días libres para compartir tiempo juntos. En este contexto, aparecen alternativas que prometen acceso gratuito o sin restricciones a contenidos, como Magis TV, que ahora opera bajo el nombre de XUPER TV.

Aunque pueden parecer soluciones atractivas, el uso de estas aplicaciones conlleva riesgos importantes cuando solo se consiguen mediante archivos APK descargados fuera de las tiendas oficiales.

Expertos como ESET alertan sobre los peligros de instalar aplicaciones que no están disponibles en tiendas oficiales como Google Play Store o App Store. El entretenimiento familiar puede convertirse en una puerta de entrada para amenazas digitales y problemas legales, si se recurre a plataformas pirata.

Por qué las apps como Magis TV no están disponibles en tiendas oficiales

Las plataforma piratas no pasan los controles de seguridad de aplican las tiendas de aplicaciones, como Google Play Store. (Foto: Europa Press)

Las tiendas oficiales de aplicaciones aplican controles estrictos de calidad y seguridad antes de permitir que una app esté disponible para el público. Magis TV y su nueva versión, XUPER TV, no cumplen con estas exigencias y por eso solo pueden descargarse desde sitios web alternos en forma de archivos APK.

La falta de validación oficial deja a los usuarios sin las garantías básicas de protección. Las tiendas oficiales rechazan aplicaciones que no respetan la propiedad intelectual, que solicitan permisos excesivos o que pueden poner en riesgo la privacidad y la seguridad de los dispositivos.

En este sentido, descargar una app desde sitios externos elimina estos filtros y expone al usuario a software potencialmente dañino.

Qué riesgos de privacidad y seguridad existen al instalar APK en dispositvos

La instalación de estas aplicaciones piratas pueden abrir la puerta a instalaciones de programas espías. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al analizar estas aplicaciones, especialistas detectaron que estas opciones solicitan permisos invasivos que no corresponden a un servicio convencional de streaming.

Entre los riesgos, se destaca la posibilidad de que un atacante acceda a información confidencial sobre el uso del dispositivo, datos de otras aplicaciones, archivos personales como fotos, videos y documentos almacenados en el teléfono, y hasta grabaciones de audio.

Además, estas aplicaciones pueden modificar y manipular el almacenamiento del dispositivo, lo que facilita la instalación de software adicional sin el conocimiento del usuario. Incluso podrían enviar notificaciones no deseadas, como spam o intentos de phishing, para engañar y obtener información personal.

Cómo puede una APK de este tipo afectar a toda la red doméstica

El daño que puede causar la instalación de una APK como XUPER TV no se limita solo al dispositivo donde se descarga. El malware escondido en estas aplicaciones tiene la capacidad de propagarse a través de la red doméstica, comprometiendo otros aparatos conectados, como computadoras, teléfonos y televisores.

Si se conecta el dispositivo infectado a una red WiFi, el malware puede atacar a otros aparatos conectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez dentro de la red, un atacante puede interceptar comunicaciones, robar contraseñas, espiar actividades familiares o incluso utilizar la conexión para fines ilícitos.

Esto significa que la información personal de todos los miembros de la familia puede quedar expuesta, incrementando los riesgos de sufrir fraudes o robos de identidad.

Qué riesgos legales existen al usar plataformas pirata

El uso de aplicaciones como Magis TV o XUPER TV implica el acceso y la retransmisión de contenido sin autorización de los titulares de derechos, lo que infringe las leyes de propiedad intelectual.

Los proveedores de servicios de internet pueden detectar estas actividades y restringir el acceso, y los usuarios quedan expuestos a sanciones legales.

Autoridades judiciales han lanzado alertas y bloqueos a este tipo de centro de difusión.(Imagen Ilustrativa Infobae)

En la mayoría de países, consumir o difundir material protegido a través de aplicaciones no autorizadas puede derivar en multas importantes y hasta en acciones judiciales. Las consecuencias legales afectan tanto a quienes distribuyen estas apps como a quienes las utilizan.

Cuáles son las alternativas legales para disfrutar películas en Semana Santa

La forma de prevención es elegir plataformas de streaming que se encuentren en tiendas oficiales, como Google Play Store, App Store o las tiendas predeterminadas de los dispositivos.

Entre las opciones gratuitas más conocidas destacan YouTube y Pluto TV, que ofrecen una selección de películas y programas sin costo y sin riesgos asociados a la seguridad o la legalidad.

Asimismo, para quienes buscan un catálogo más amplio y actualizado, existen servicios por suscripción como Netflix, Prime Video, HBO Max, Apple TV y Disney+.