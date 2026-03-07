APK Xuper TV: el término que jamás debes buscar en Google o tu información estará en peligro

La justicia argentina ordenó el bloqueo de Xuper TV por retransmitir contenido sin autorización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buscar en Google y, sobre todo, descargar el APK de Xuper TV representa un grave riesgo para tu información personal y para dispositivos como teléfonos, tablets, computadoras o televisores.

De acuerdo con un análisis de la empresa de ciberseguridad ESET, esta aplicación solicita permisos críticos e invasivos que no son propios de plataformas de streaming legítimas y pueden ser explotados con fines maliciosos.

Por este motivo, Xuper TV—anteriormente conocida como Magis TV—se considera una aplicación potencialmente indeseable (PUA).

Xuper TV fue incluida en la lista negra de la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE).

Entre los permisos requeridos figuran el acceso a tareas en ejecución, la gestión de sistemas de archivos extraíbles y la publicación de notificaciones, lo que facilita el envío de spam o intentos de phishing. Además, el uso de set-top boxes modificados incrementa el riesgo de infecciones, robo de datos y acceso remoto no autorizado a la red doméstica.

Según David González Cuautle, investigador de ESET:

“Una de las señales de maliciosidad de estas apps es la excesiva habilitación de permisos especiales y críticos en el dispositivo. Estas aplicaciones pueden comprometer la seguridad del dispositivo y de toda la red doméstica, y ser la puerta de entrada para malware, desde spyware y troyanos hasta herramientas diseñadas para robar información personal”.

Plataformas como Amazon Fire TV bloquearon el acceso a Xuper TV en sus dispositivos.

Medidas en contra de Xuper TV y Magis TV

El uso de Xuper TV o Magis TV implica riesgos significativos, motivo por el cual la justicia argentina ordenó el bloqueo de sus dominios y servidores tras constatar que retransmitían películas, series y eventos deportivos sin autorización de los titulares de derechos de autor.

La medida, firmada por el juez Esteban Rossignoli tras una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos (Ufeic), instruyó a las empresas tecnológicas a desactivar estas aplicaciones, incluso si ya se encontraban instaladas en teléfonos o dispositivos TV Box.

Plataformas como Amazon Fire TV también eliminaron el acceso a estas apps para impedir la reproducción de contenido protegido.

La razón por la que nunca deberías de instalar Xuper TV o Magis TV para ver películas y series navideñas.

El sistema de bloqueo identifica aplicaciones incluidas en la lista negra de la Alliance for Creativity and Entertainment (ACE), una organización internacional dedicada a combatir la piratería audiovisual. Al detectar una app como Xuper TV, el sistema emite una advertencia al usuario y la desactiva de forma automática.

Adicionalmente, utilizar plataformas de streaming no autorizadas expone a los usuarios a amenazas de seguridad, como la instalación de malware y la posible pérdida de información personal.

Qué usar en vez de Xuper TV y Magis TV

En lugar de recurrir a Xuper TV o Magis TV, existen alternativas gratuitas y seguras como YouTube, Pluto TV, Rakuten TV, RTVE Play y FilmRise.

YouTube, propiedad de Google, ofrece acceso sin costo a millones de videos, documentales, series web, conciertos y contenidos educativos. No es necesario suscribirse: basta con instalar la aplicación, iniciar sesión y explorar su extenso catálogo.

Elegir plataformas legales como YouTube es la mejor forma de evitar los peligros asociados a Xuper TV.

Pluto TV permite ver canales en vivo y ofrece una amplia selección de películas, series y programas como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil y Naruto. Una de sus ventajas es que no requiere crear una cuenta para disfrutar de su contenido.

En Rakuten TV, la sección “Free” reúne películas gratuitas, incluyendo títulos como Alvin y las ardillas 2, El justiciero y Sin rastro, destacando éxitos de taquilla recientes y clásicos populares.

RTVE Play es la plataforma digital de Radio Televisión Española y brinda acceso sin costo a series, películas, documentales, noticieros y programas como MasterChef, emitidos por la televisión pública de España.

FilmRise, originaria de Estados Unidos, ofrece contenido gratuito financiado con publicidad, entre ellos Medici, The Dick Van Dyke Show y Hot Ones.

Al elegir estas plataformas, evitas riesgos de seguridad, exposición a malware y la posible pérdida de información personal, además de acceder a contenido legal y de calidad.