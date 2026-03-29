Cómo ver películas en tu Smart TV desde el celular sin cables esta Semana Santa

Para mayor estabilidad es clave que los dos dispositivos estén en la misma habitación. (Imagen ilustrativa Infobae)

La Semana Santa suele ser una oportunidad para disfrutar del tiempo libre en familia, y ver películas es una de las opciones favoritas, así que gracias a las funciones nativas de los celulares, es posible proyectar la pantalla del teléfono directamente en el televisor sin depender de cables ni dispositivos adicionales.

Tanto los dispositivos Android como iPhone permiten esta transmisión inalámbrica utilizando únicamente la red WiFi del hogar, facilitando el acceso a contenido multimedia en pantalla grande.

La función conocida como “emitir” la pantalla del celular en el Smart TV es útil para quienes buscan compartir videos, fotos o música en familia o disfrutar de una experiencia visual más inmersiva. Esta tecnología no solo replica el contenido visual, sino que transfiere el audio, generando un ambiente similar al de una sala de cine en casa.

Qué se necesita para proyectar la pantalla del celular al televisor

La red de internet no debe tener interferencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El requisito fundamental para utilizar la función de proyección inalámbrica es que tanto el celular como el televisor estén conectados a la misma red WiFi. No se requieren cables ni aplicaciones adicionales, lo que agiliza el proceso y evita complicaciones técnicas.

La compatibilidad del televisor resulta determinante: la mayoría de los modelos recientes incluyen soporte para Miracast, AirPlay o Chromecast. Para quienes tienen un televisor más antiguo, existen alternativas como dispositivos Chromecast o Apple TV, que permiten habilitar esta función sin cambiar de aparato.

La transmisión inalámbrica permite compartir videos, fotos y música almacenados en el celular, así como reproducir aplicaciones y juegos en la pantalla del televisor.

El sistema crea una conexión instantánea y estable entre ambos dispositivos, facilitando el manejo del teléfono desde cualquier lugar de la habitación sin interrumpir la reproducción.

Cómo se utiliza la función de emitir en teléfonos Android

La función se encuentra nativa en el ecosistema Android en celulares actualizados. (Foto: Europa Press)

La opción de emitir suele encontrarse en el menú de configuración rápida. El procedimiento es uniforme en la mayoría de los modelos: primero, es indispensable verificar que tanto el celular como el televisor estén conectados a la misma red WiFi. Luego, se busca la función denominada ‘Emitir’ o ‘Transmitir’ en el menú correspondiente.

Al seleccionar la función, el sistema muestra una lista de dispositivos disponibles. Se debe elegir el nombre del televisor para iniciar el emparejamiento.

Una vez realizado este paso, la pantalla del celular se reproduce automáticamente en el televisor, sin necesidad de configuraciones adicionales ni instalación de aplicaciones externas.

Cómo opera AirPlay en dispositivos Apple

La opción se encuentra en el centro de control del iPhone. (Foto: Apple)

En el caso de los usuarios de iPhone o iPad, la tecnología utilizada es AirPlay. Esta opción permite transmitir videos, música y otros archivos multimedia directamente a un Apple TV o a cualquier televisor compatible con AirPlay. El único requisito es que ambos dispositivos estén conectados a la misma red doméstica.

El proceso se inicia desde el Centro de Control del dispositivo Apple, donde se encuentra la opción “Duplicar pantalla”. Al seleccionarla, aparecen los dispositivos compatibles cercanos. Se elige el televisor adecuado y, en pocos segundos, el contenido se proyecta en la pantalla grande.

Qué alternativas existen si el televisor no es compatible con esta función

Si el televisor no cuenta con soporte para Miracast, AirPlay o Chromecast, existen soluciones externas para habilitar la transmisión inalámbrica.

Hay dispositivos externos que se pueden conectar al puerto HDMI para darle mayor compatibilidad al aparato. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dispositivo Chromecast o un Apple TV pueden conectarse al televisor mediante un puerto HDMI, lo que permite emitir contenido desde el celular de forma sencilla y sin instalación compleja.

Asimismo, estos accesorios funcionan con la mayoría de los celulares modernos y representan una alternativa práctica para quienes poseen televisores más antiguos. Así, se puede disfrutar de las ventajas de la proyección inalámbrica sin necesidad de adquirir un nuevo televisor.

En este sentido, para los usuarios con dispositivos compatibles con esta tecnología, la duplicación de pantalla mediante conexión inalámbrica ofrece grandes ventajas al eliminar la dependencia de cables molestos y que limitan la movilidad.