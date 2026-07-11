Crimen y Justicia

Estafaron a una jubilada luego de que le hicieran creer que su hija había atropellado a una familiar del gobernador

La mujer de 70 años había sido contactada por una supuesta agente policial que le exigía la entrega de dinero para evitar que su hija fuera presa. Por el momento, no hay detenidos por el hecho

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Una mujer adulta mayor con cabello gris sostiene un teléfono beige en su oreja derecha, con expresión de preocupación, sentada en una mesa de madera con papeles.
Luego de que la víctima radicara la denuncia, la Policía comenzó a investigar el hecho (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una jubilada de 70 años fue víctima de una estafa telefónica luego de que unos supuestos falsos policías le habían notificado que su hija había atropellado a una familiar del gobernador de Salta. Sin embargo, para cuando se enteró de que era mentira, ya había entregado 2,7 millones de pesos.

La víctima se encontraba en su casa del barrio Santa Lucía cuando comenzó a recibir amenazas y presiones por parte de una mujer que se hizo pasar por agente de policía. La llamada se habría realizado desde un teléfono fijo y, según denunció, le habían asegurado que su hija había estado involucrada en un accidente fatal.

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Durante las comunicaciones, la supuesta agente le comunicó que su hija había atropellado y causado la muerte de una mujer vinculada familiarmente con el gobernador de la provincia. A partir de esto, como condición para evitar que la hija quedara detenida, le exigieron 700 mil pesos de manera urgente.

Bajo presión y en estado de temor, la mujer reunió el dinero y lo entregó a un hombre que se presentó caminando en la intersección de avenida Costanera y diagonal 9 de Julio. Sin embargo, después de la primera entrega, los estafadores volvieron a comunicarse con la jubilada.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
La mujer entregó casi tres millones de pesos, tras ser engañada por una supuesta policía (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con la información obtenida por El Tribuno de Salta, en una segunda llamada, la misma mujer le informó que, tras “evaluar la situación”, la suma inicial era insuficiente. En consecuencia, exigieron una nueva suma de dinero.

A raíz de esto, la jubilada entregó otros 2 millones de pesos en el mismo punto de encuentro. De este modo, los delincuentes lograron apropiarse de un total de 2,7 millones de pesos en dos entregas consecutivas. Finalmente, la estafa fue descubierta cuando la víctima pudo comunicarse con su hija.

En ese momento, la joven le confirmó que se encontraba en buen estado, no había sufrido ningún accidente y desconocía lo relatado por la supuesta policía. Al constatar el engaño, la mujer realizó la denuncia ante las autoridades.

Por este motivo, la Policía inició una investigación para identificar a la persona que efectuó las llamadas y al hombre que retiró el dinero en ambas ocasiones. Hasta el momento, no se informó sobre detenciones ni recuperación de los fondos entregados, según consignó Radio Salta.

Detuvieron a un hombre acusado de engañar a una jubilada con el “cuento del tío” en Bahía Blanca

Un hombre de 44 años fue detenido en la ciudad de Bahía Blanca, acusado de estafar a una jubilada bajo la modalidad conocida como “cuento del tío”. El sospechoso —con antecedentes por hechos similares y que había estado preso— fue interceptado por el personal del Gabinete Investigativo de la Comisaría Primera en la intersección de las calles Thompson y Estados Unidos, en el barrio Parque Patagonia.

Cuento del tío jubilado Bahía Blanca
El detenido tenía antecedentes penales y ya había estado preso

La investigación comenzó tras la denuncia de una mujer de 74 años, quien relató que recibió un llamado telefónico y, poco después, un hombre se presentó en su domicilio para llevarse una suma considerable de dinero en dólares y euros, además de varias joyas.

Por medio del análisis de las cámaras de seguridad particulares y públicas, junto al trabajo del Centro Único de Monitoreo, se permitió identificar al autor y reconstruir el recorrido posterior al robo. Fue así que los investigadores realizaron tareas encubiertas y revisaron registros fílmicos hasta ubicar y detener al sospechoso en la vía pública.

A raíz de esto, el aprehendido quedó a disposición de la Fiscalía N.º 18 del Departamento Judicial Bahía Blanca, especializada en delitos complejos. Según confirmaron fuentes oficiales, el hombre posee antecedentes por múltiples estafas bajo la misma modalidad, delitos contra la propiedad y robos a mano armada, y había cumplido condena en la unidad penal local.

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