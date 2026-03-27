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Chats de iPhone nunca volverán a ser iguales gracias a iOS 26.4 y estas ocho novedades

El cifrado de extremo a extremo en mensajes RCS es una de las mejoras de seguridad y privacidad en las conversaciones

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Plano medio de una persona sujetando un iPhone en posición vertical con ambas manos. La pantalla muestra una interfaz de chat con mensajes, un teclado y emojis.
La actualización iOS 26.4 de Apple introduce ocho importantes novedades en los chats de iPhone, mejorando privacidad y personalización. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de iOS 26.4 ha renovado el panorama de los chats en iPhone con una serie de novedades que muchos usuarios esperaban. Apple lanza esta actualización con mejoras específicas para la experiencia de mensajería, ocho nuevos emojis y cambios que afectan desde la seguridad hasta la personalización del teclado.

Ocho cambios que revolucionan los chats en iOS 26.4

Los usuarios de iPhone que ya instalaron iOS 26.4 notarán cambios inmediatos en la forma de comunicarse. Esta versión introduce ocho novedades que actualizan la experiencia de mensajería y aportan herramientas tanto funcionales como estéticas. Estas son las ocho novedades que llegan a los chats con la actualización:

  • Cifrado de extremo a extremo en RCS:

Los mensajes enviados a través de RCS entre iPhones ahora cuentan con cifrado robusto. Esto significa que el contenido de las conversaciones solo puede ser leído por los participantes, elevando el nivel de privacidad. En futuras actualizaciones, el cifrado se extenderá a los chats entre iPhone y Android.

  • Nuevos emojis: 

Ocho emojis se suman al teclado. La lista incluye una orca, un trombón, un desprendimiento de tierra, una persona bailando ballet, una cara distorsionada, una nube de pelea, una criatura peluda (Yeti o Bigfoot) y un cofre del tesoro. Cada uno permite expresar nuevas emociones, situaciones y referencias culturales.

Los usuarios ya pueden visualizar notificaciones de mensajes de iPhone en relojes inteligentes de marcas externas como Samsung, Google o Huawei. (REUTERS/Maxim Shemetov)
Los usuarios ya pueden visualizar notificaciones de mensajes de iPhone en relojes inteligentes de marcas externas como Samsung, Google o Huawei. (REUTERS/Maxim Shemetov)
  • Notificaciones en relojes inteligentes de terceros: 

Las notificaciones de mensajes de iPhone pueden visualizarse en relojes de marcas como Samsung, Google o Huawei, además de Apple Watch. Solo es posible vincular un dispositivo externo a la vez.

  • Mejoras en el teclado: 

Apple ha ajustado la precisión del teclado, facilitando la escritura rápida y reduciendo los errores al redactar mensajes.

  • Protección antirrobo de serie: 

El sistema antirrobo, que impide cerrar la sesión de Apple ID con solo el código de seguridad, ahora está activado por defecto. Esto protege el acceso a los chats y la información personal.

  • Recordatorios urgentes desde el chat: 

Ahora se pueden marcar recordatorios como urgentes directamente desde la barra de herramientas rápida, agilizando la gestión de tareas desde conversaciones personales o grupales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las mejoras en la precisión del teclado de iOS 26.4 optimizan la experiencia de escritura y reducen los errores en mensajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • Nuevos fondos de pantalla y organización de galerías: 

Se reorganizan los fondos de pantalla de los chats y la galería, facilitando la personalización y selección de imágenes para cada conversación.

  • Icono de subtítulos en contenido multimedia: 

Al compartir o recibir videos en los chats, se añade un icono de subtítulos que permite activar, personalizar y previsualizar subtítulos de forma sencilla.

Detalle de los nuevos emojis en iOS 26.4

Los emojis ocupan un lugar central en esta actualización. Apple ha implementado ocho nuevos diseños, aprobados por el Consorcio Unicode en 2025 bajo el estándar 17.0. Cada emoji pasa por una adaptación visual exclusiva antes de llegar al teclado del iPhone. Los nuevos íconos son:

  • Bailarina de ballet: disponible con variantes de tono de piel.
  • Cara distorsionada: inspirada en la expresión del anuncio del iPad Pro.
  • Nube de pelea: el clásico remolino de polvo de los cómics.
  • Criatura peluda: puede interpretarse como Bigfoot o Yeti.
  • Orca: una de las ausencias más señaladas hasta ahora.
  • Trombón: añadido tras años de solicitud de usuarios.
  • Deslizamiento de tierra: representa el caos visual de un desprendimiento.
  • Cofre del tesoro: un ícono para hablar de riquezas o sorpresas.

Compatibilidad y dispositivos que reciben iOS 26.4

La actualización a iOS 26.4 está disponible para todos los dispositivos que ya soportaban iOS 26. Esto incluye modelos de iPhone y iPad recientes, así como algunos modelos previos que mantienen soporte activo. Para comprobar la compatibilidad, es recomendable consultar la lista oficial en el sitio web de Apple, ya que la disponibilidad puede variar según el dispositivo y la región.

Plano detalle de las manos de una persona utilizando un celular - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La nueva función permite marcar recordatorios como urgentes directamente desde el chat, facilitando la gestión de tareas en iPhone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunos de los modelos compatibles con iOS 26.4 incluyen los iPhone 13, 14, 15, 16, 17 y sus variantes, así como los iPad de última generación. Los usuarios con dispositivos más antiguos pueden no recibir la actualización si el soporte terminó en versiones anteriores.

Cómo actualizar el iPhone o iPad a iOS 26.4

Actualizar a la última versión es un proceso sencillo:

  1. Accede a Ajustes en el dispositivo.
  2. Selecciona General y luego Actualización de software.
  3. Si iOS 26.4 está disponible, aparecerá la opción para descargar e instalar.
  4. Es recomendable tener el dispositivo conectado a una red Wi-Fi y con suficiente batería o enchufado a la corriente.

El proceso puede demorar varios minutos, dependiendo de la conexión y del modelo de dispositivo. Tras la actualización, los nuevos emojis, ajustes y mejoras estarán disponibles automáticamente en los chats y otras aplicaciones del sistema.

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