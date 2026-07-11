Así funciona la ruta del contrabando de oro desde Argentina a Dubai

Una escena del negocio joyero en Dubai, el presunto comprador del oro clandestino en Argentina

Hace años que se trafica oro desde la Argentina, con sospechosos que se infiltran en los check-ins de las líneas aéreas, con lingotes, joyas y monedas se disimulan en las valijas para viajar al resto del mundo. El caso de la azafata de Aerolíneas Argentinas de 64 años de edad, que fue detenida en agosto de 2025 con un pequeño cargamento valuado en casi 50 mil dólares, reveló parte del problema.

La azafata, que terminó con una causa en su contra en el fuero en lo penal económico -que investiga, precisamente, delito de contrabando- iba a Miami. También, iba con una cantidad bastante menor. Hay lotes más grandes. Y hay rutas más atrevidas para el oro clandestino argentino. Por ejemplo, una que va hacia Dubai, para, supuestamente, alimentar un mercado joyero virtualmente insaciable.

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La semana pasada, Claudia K., una mujer cordobesa de 57 años y su hija Stefani, de 29, fueron condenadas en el Tribunal en lo Penal Económico N°1 un año después de su arresto, cuando les encontraron un kilo y medio de oro el 23 de abril de 2025 en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza. Fue “donde aguardaban para abordar el vuelo N° 507 de Ethiopian Airlines con destino a Dubai, Emiratos Árabes Unidos", con una escala en Adis Abeba, capítal de Etiopía, según la condena en su contra. Así, ambas terminaron procesadas sin prisión preventiva por el delito de tentativa de contrabando. El embargo fue de $680 millones.

El contrabando de oro argentino tiene una peculiaridad: quienes lo protagonizan son, básicamente, personas de las que un policía, tal vez, jamás sospecharía. La madre, ex tesorera de una empresa cordobesa, se dedica, en los papeles, a la venta de ropa. La hija es una ex monotributista. Su defensa hizo una oferta: entregar el oro al Estado, más ocho mil dólares de reparación y 50 horas de trabajo comunitario en una parroquia. ARCA, la autoridad aduanera, se opuso. La fiscalía, en cambio, aceptó. Así, el juez Fernando Machado Pelloni aceptó el acuerdo.

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2025: la azafata de Aerolíneas detenida por contrabando, un caso testigo

La forma en que intentaron contrabandear el oro fue al menos novedosa. No lo llevaban en lingotes o en joyas disimuladas, sino en joyas truchas, por así decirlo. Claudia K. llevaba en el cuello y en una de sus muñecas una y una pulsera que parecían de plata. Lo plateado era tan solo pintura. Solo hizo falta raspar un poco para encontrar el oro. La cadena en su cuello pesaba más de medio kilo. Su hija intentó el mismo truco, con una pieza idéntica. Así, se las quitaron para colocarlas en la bandeja plástica de rigor al enfrentar el scanner en el aeropuerto.

Tiempo después, madre e hija presentaron un escrito para explicar el episodio. Aseguraron que las joyas provenían de la dote de la boda islámica de Stefani, celebrada precisamente en Dubai, y que las habían pintado “por seguridad”. La Sala B de la Cámara del fuero no les creyó.

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Hay otros casos en la historia reciente. La ruta del oro hacia Dubai tiene a un hombre procesado y preso: se trata de Alberto Julián C., un empresario y financista porteño de 57 años. ¿Por qué se trafica oro a Dubai? La razón del contrabando argentino del oro siempre fue, más o menos, la misma: facilitar el transporte de divisas, la alquimia financiera de concentrar dinero en un metal de valor estable. Cuánto vale un kilo de oro versus cuánto pesa un millón de dólares. Este caso, sin embargo, apunta a otra cosa: al negocio joyero mismo.

“Voy a demostrar mi inocencia y entiendo que ya estuve demasiado tiempo detenido por un delito que no cometí, nunca hice alguna actividad que me llevara a pensar que iba a terminar en esta situación, necesito terminar con esta pesadilla”, afirmó en un escrito.

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El juez Pablo Yadarola, titular del Juzgado en lo Penal Económico N°2, sin embargo, rechazó la excarcelación del acusado en una decisión tomada el 20 de marzo último. Para Yadarola, Alberto Julián C. -detenido en 2024-, es más que un simple pasero: lo acusó de ser el jefe de una asociación ilícita dedicada al “contrabando de exportación de oro y de importación de divisas”, según un documento de la causa, vinculado a 15 hechos, así como a “la realización de operaciones marginales de compraventa de oro y operaciones de cambio de manera ilegal”. Otras 17 personas integrarían su grupo criminal.

2024: lingotes incautados en Ezeiza

Varias causas conectan a Alberto y a su presunta banda. La ruta, aquí, no pasa por Ezeiza, sino por tierra, desde la Triple Frontera hacia los Emiratos Árabes. Una de sus principales operadoras fue encontrada en abril de 2024 en el cruce fronterizo terrestre Posadas-Encarnación, en un micro sobre el límite paraguayo. Llevaba 10 kilos y medio de oro en lingotes. Tenía, también, un pasaje de Turkish Airlines que la llevaría hacia Panamá y luego a Dubai. Sin embargo, esa acusación no prosperó. Se presentó un formulario de una firma de los Emiratos Árabes radicada en el DMCC Business Centre de Dubai que justificaba la compra del oro por 190 mil euros.

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La investigación detectó, al menos, otros dos movimientos idénticos, con lotes de 8 y 9 kilos, con la misma firma joyera que presentó papeles por montos similares. La acción penal también fue suspendida en estos casos. El motivo del negocio aquí se entiende: el oro argentino alimentaría el apetito de las joyerías de los Emiratos Árabes Unidos, el pico de la exhibición en Oriente Medio. Entonces, para los joyeros de Dubai, con un precio de oro estable a nivel mundial, ¿cuál es el beneficio de comprar en Argentina? ¿Es acaso más barato?

De vuelta al empresario y su banda, el problema no parece ser la venta, sino cómo entraron sus presuntas ganancias al país. En la elevación a juicio del caso, se mencionó que, en uno de los hechos, la “mercadería fue vendida en Dubai simulando su origen lícito a través de los formularios de exportación”. Sin embargo, en noviembre de 2023, dos de los acusados ingresaron 280 mil dólares “ocultos en sus pertenencias intentando burlar el servicio aduanero en el formulario respectivo, siendo que dicha suma tenía por destinatario” al empresario Alberto Julián.

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En julio de 2022, el Banco Central ya había emitido una circular contra el empresario para impedir que opere en financieras y casas de cambio; dos años antes lo habían encontrado en Ezeiza con 38 mil dólares americanos y 20 mil canadienses a punto de abordar un vuelo a Chile.