República Dominicana: Autoridades reportan 5,268 traslados interhospitalarios de neonatos e infantes en el primer semestre de 2026

La DAEH realizó 5,268 traslados interhospitalarios seguros de neonatos e infantes en el primer semestre de 2026.(Cortesía: Dirección de Servicios de Atención a Emergencias extrahospitalarias)

Durante los primeros seis meses de 2026, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) reportó la realización de 5,268 traslados interhospitalarios seguros de neonatos e infantes en todo República Dominicana. Este volumen de traslados representa un incremento sustancial frente al mismo periodo del año anterior y evidencia un impacto directo en la disminución de la mortalidad neonatal e infantil, según informó la entidad.

El director de la DAEH, Juan Manuel Méndez García, destacó que la iniciativa busca proteger la vida de los recién nacidos y niños, y contribuir activamente a la reducción de los indicadores de mortalidad. “Este es un logro que salva vidas, y la DAEH sigue trabajando para mejorar la atención en el país, garantizar la seguridad y el bienestar de la población”, declaró Méndez García.

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De acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias, entre enero y junio de 2026, 1,567 neonatos de hasta 28 días de nacidos y 3,701 infantes de 29 días a 12 años fueron trasladados de manera gratuita y segura en ambulancias especializadas. Las operaciones cubrieron las 31 provincias del país, lo que permitió llegar a poblaciones de distintas regiones y contextos.

Entre enero y junio, la DAEH trasladó a 1.567 neonatos de hasta 28 días y a 3.701 infantes de 29 días a 12 años. (Cortesía: Dirección de Servicios de Atención a Emergencias extrahospitalarias)

Por otro lado, la institución detalló que los traslados neonatales e infantiles interhospitalarios en este periodo representaron el 12.1% del total de traslados realizados entre centros de salud. La DAEH aseguró que los pacientes son atendidos en ambulancias equipadas con incubadoras y ventiladores, y que el personal encargado cuenta con capacitación especializada, cumpliendo con los más altos estándares internacionales de calidad y seguridad.

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El programa Traslado Neonatal Seguro se ha consolidado como una herramienta clave para garantizar atención oportuna. El director recordó que la misión es asegurar el acceso a servicios de salud sin costo y con atención humanizada, independientemente de la distancia o el lugar de origen del paciente.

“Nuestra misión es garantizar que todos los usuarios que necesiten un traslado reciban las mejores atenciones, sin costo alguno, sin importar la distancia, siempre brindando una atención humanizada, eficiente y de calidad”, afirmó Méndez García.

La DAEH informó que los traslados neonatales e infantiles representaron el 12.1% del total de derivaciones entre centros de salud. (Cortesía: Dirección de Servicios de Atención a Emergencias extrahospitalarias)

Crecen los traslados y se refuerza la atención en emergencias infantiles

Según el balance de la DAEH, en el primer semestre de 2025 se realizaron un total 650 traslados de neonatos, cifra que aumentó a 4,618 traslados en 2026, lo que pone de manifiesto el esfuerzo sostenido de la entidad por ampliar la cobertura y llegar a más comunidades.

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La estrategia de fortalecer la capacidad de respuesta en emergencias neonatales e infantiles se sustenta en el compromiso de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias por mantener protocolos internacionales y garantizar que cada traslado cuente con los recursos necesarios para preservar la vida y la salud de los pacientes más vulnerables.

La DAEH ejecuta el traslado sanitario y gestión del riesgo para la preparación y respuesta a las emergencias, garantizando calidad y atención humanizada. Su objetivo según el sitio web es “facilitar la atención a emergencias y urgencias de salud a nivel extrahospitalario en el menor tiempo posible, a través de la coordinación con el sistema de referencia y contra referencia definidos por cada entidad responsable del pago de los servicios de salud”.

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