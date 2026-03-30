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Sistema de navegación cuántica: después del tren, estos carros, aviones y metros podrían reemplazar el GPS

Esta tecnología, capaz de ubicar vehículos con precisión en túneles, bajo el agua o en zonas de interferencia electrónica, apunta a revolucionar varios sectores

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Vehículos futuristas: avión azul, tren blanco, coche autónomo oscuro y metro, con superposiciones holográficas de mapas, sensores y relojes atómicos.
La tecnología cuántica ya guía trenes en Reino Unido y se perfila como la alternativa más segura y precisa frente a los sistemas satelitales tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la navegación cuántica al sistema ferroviario del Reino Unido ha marcado un hito para el transporte mundial. El primer tren equipado con esta tecnología ya circula en territorio británico, lo que ha generado expectativas sobre la posibilidad de reemplazar el GPS tradicional en otros sectores clave.

El desarrollo de la navegación cuántica se perfila como un cambio estructural en el modo en que aviones, vehículos autónomos, buques y sistemas de defensa localizan su posición, eliminando la dependencia de satélites, una de las principales vulnerabilidades del GPS.

Diversas industrias ya están planeando ejecutar pruebas y proyectos piloto, lo que dibuja un futuro cercano con vehículos y sistemas guiados por sensores atómicos y algoritmos avanzados.

Qué otras industrias podrían prescindir del GPS por la navegación cuántica

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sector de la defensa puede hacer uso de esta tecnología para evitar los riesgos en sus drones y vehículos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la navegación cuántica al sector ferroviario ha impulsado una ola de experimentación en áreas, como la aviación, defensa, minería y logística.

El uso de sensores de interferometría atómica y magnetómetros cuánticos permite determinar la posición sin señales externas, lo que resulta crítico en escenarios donde el GPS se encuentra limitado o expuesto a sabotajes.

Además, la industria de defensa considera a estos sistemas como una alternativa sólida para vehículos militares y drones, por su inmunidad frente a ataques de spoofing y jamming.

Por su parte, el sector minero podría estudiar su aplicación para optimizar operaciones en túneles y galerías subterráneas, donde las señales satelitales no llegan.

Cómo influye la navegación cuántica en el transporte marítimo y submarino

Imagen de un submarino moderno sumergido en el agua, con efectos visuales de líneas de datos y redes de puntos luminosos azules sobre su casco.
Submarinos y buques pueden operar durante largos periodos bajo el agua sin perder precisión ni depender de señales externas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria marítima y submarina figura entre las más beneficiadas, porque las señales del GPS no penetran el agua. Los submarinos actuales deben emerger periódicamente para recalibrar su posición, lo que implica riesgos operativos.

Por esta razón, el uso de acelerómetros cuánticos permite mantener la posición exacta bajo el agua durante largos periodos, sin revelar la ubicación ni la necesidad de exponerse en superficie.

Asimismo, en el transporte marítimo, la adopción de sistemas cuánticos puede transformar la navegación de buques de carga autónomos, que podrían cruzar océanos sin riesgo de interrupciones por tormentas solares o ataques electrónicos en zonas inestables.

Qué beneficios ofrece la navegación cuántica en la aviación comercial

La aviación comercial enfrenta riesgos crecientes por ataques de spoofing, que desvían aviones de sus rutas al falsificar la señal GPS.

Un holograma azul brillante de un avión de pasajeros sobrevuela una ciudad, con líneas de datos digitales que se extienden desde y hacia él.
Sistemas avanzados permiten a las aeronaves mantener rutas seguras y autónomas, incluso ante interferencias electrónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Empresas como Airbus están experimentando con sensores cuánticos que leen variaciones del campo magnético terrestre, conocido como MagNav, para identificar la posición sin necesidad de señales satelitales.

Los sistemas MagNav pueden guiar aeronaves incluso en situaciones de guerra electrónica avanzada, donde las señales tradicionales se encuentran bloqueadas.

Cómo transformaría la navegación cuántica el transporte terrestre y ferroviario

En el caso del sistema RQINS, probado en el Reino Unido, demostró la capacidad de rastrear trenes con exactitud en situaciones de ausencia total de cobertura satelital, lo que abre la puerta a su aplicación en otros medios de transporte terrestre.

En el transporte ferroviario y terrestre, la precisión de los sensores cuánticos permite superar las limitaciones del GPS en túneles y zonas urbanas densas.

Tren con navegación cuántica
La red ferroviaria británica prueba sensores cuánticos capaces de guiar trenes sin depender de la señal GPS. (Foto: Network Rail)

Los sistemas de interferometría atómica registran los movimientos internos de los trenes y vehículos autónomos, manteniendo su ubicación exacta sin necesidad de conectarse a satélites.

Este avance posibilita optimizar el flujo de trenes, reducir distancias mínimas de seguridad y aumentar la capacidad de las redes ferroviarias.

Por qué la navegación cuántica suele ser considerada más segura que el GPS

El GPS y sistemas equivalentes como Galileo dependen de señales satelitales que pueden ser bloqueadas o suplantadas. En zonas de conflicto, se han logrado registrar incidentes donde la señal GPS fue interferida, obligando a cambios de ruta o pérdidas temporales de localización.

Por su parte, la navegación cuántica utiliza principios de la mecánica cuántica y sensores capaces de medir con precisión campos magnéticos y gravitatorios. El magnetómetro cuántico detecta variaciones locales en el campo magnético terrestre, lo que permite determinar la posición a partir de mapas magnéticos únicos.

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