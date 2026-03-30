Cuáles son las diferencias entre los nuevos kits de internet satelital de Starlink Standard

Los nuevos kits de Starlink se distinguen principalmente por la velocidad del plan contratado. (Composición Infobae: Imagen Ilustrativa / Starlink.com)

SpaceX ha modificado la presentación de su antena estándar e implementado dos configuraciones principales: Standard 4 y Standard 4 X. Este cambio no supone una revolución tecnológica, sino una reorganización de la oferta residencial y una simplificación de nombres.

La compañía ahora adapta sus paquetes según la velocidad, el router incluido y la fuente de alimentación, buscando acomodarse a distintos perfiles de usuario y necesidades domésticas.

Standard 4 vs. Standard 4 X: paquetes, velocidad y routers

Los nuevos kits de Starlink se distinguen principalmente por la velocidad del plan contratado y el tipo de router que acompaña a cada paquete. Standard 4 está asociado al plan residencial de 100 Mbps y viene con la antena estándar y un Router Mini, pequeño y eficiente, que soporta Wi-Fi 6 de doble banda.

El paquete Standard 4 está enfocado en quienes contratan el plan residencial de 100 Mbps. (Starlink.com)

Es menester señalar que esta opción es ideal para hogares de hasta tres personas con necesidades básicas de conectividad.

Por otro lado, el paquete Standard 4 X se asocia a los planes residenciales de 200 Mbps o superiores e incluye la misma antena, pero suma el router Gen 3 (ahora llamado Router 3), que gestiona Wi-Fi 6 de triple banda y ofrece mayor cobertura, junto con dos puertos Ethernet LAN adicionales.

Este paquete está pensado para quienes requieren más capacidad de red o espacios más grandes, y en zonas de alta congestión puede implicar un pago extra.

(Starlink.com)

Diferencias técnicas y compatibilidad de los equipos Starlink

La fuente de alimentación es uno de los elementos donde más se diferencian ambos kits. Standard 4 incorpora una fuente con dos puertos PoE (Power on Ethernet), permitiendo conectar simultáneamente la antena y el Router Mini.

Sin embargo, esta fuente parece funcionar únicamente con el estándar PoE propietario de SpaceX, lo que limita el uso de adaptadores de terceros, según advierte Tim Belfall, de Westend WiFi.

El Standard 4 X, en cambio, utiliza una fuente diseñada solo para el router Gen 3, con un conector cilíndrico específico. Este router, además de conectarse a la antena, permite integrar otros dispositivos mediante sus puertos Ethernet LAN, aportando flexibilidad en la red doméstica.

La nueva fuente de alimentación. (Crédito: Starlink.com)

A pesar de estas diferencias, SpaceX confirma que es posible utilizar routers de otros fabricantes mediante el puerto Ethernet adicional del Router Mini, ofreciendo a los usuarios avanzados la opción de personalizar su red.

Estrategia comercial y disponibilidad de los kits Starlink Standard

Ninguno de los kits Standard 4 ni Standard 4 X está disponible para la venta directa; solo pueden conseguirse en modalidad de alquiler al contratar el plan residencial correspondiente. El paquete Standard 4 X, además, solo es de acceso gratuito para quienes eligen los planes de mayor velocidad, y, en situaciones de alta demanda, puede requerir un pago adicional.

La inclusión del Router Mini en el plan más económico responde a una estrategia de optimización de costos de SpaceX, dirigida a hogares pequeños y necesidades básicas de internet, mientras que el Router Gen 3 queda reservado para usuarios que exigen más velocidad y cobertura.

Nuevos puertos PoE. (Crédito: Starlink.com)

Esta segmentación permite a la empresa ajustar su portafolio de productos y mantener la competitividad en el mercado de internet satelital, sin dejar de ofrecer soluciones para distintos perfiles.

Cómo funciona el internet satelital de Starlink

El internet satelital de Starlink funciona a través de una red de miles de satélites en órbita baja que transmiten datos directamente a una antena instalada en el hogar o negocio del usuario. Estos satélites forman una constelación que cubre grandes extensiones del planeta, permitiendo acceder a internet incluso en zonas rurales o remotas donde no llegan las conexiones tradicionales.

La antena de Starlink se conecta a un router, que distribuye la señal de internet dentro del espacio elegido. A diferencia de los servicios satelitales clásicos, la baja latencia de los satélites de Starlink permite navegar, hacer videollamadas o jugar en línea con mayor fluidez, ya que la información viaja menos distancia y se reduce el tiempo de respuesta entre el usuario y la red.