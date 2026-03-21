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Estos son los errores que aumentan el consumo eléctrico del refrigerador

Pequeños cambios en la rutina y el mantenimiento ayudan a reducir el consumo eléctrico y prolongan la vida útil del aparato

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Errores comunes como ajustar mal
Errores comunes como ajustar mal la temperatura, abrir la puerta sin necesidad o ubicar mal el refrigerador pueden incrementar notablemente el consumo eléctrico en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El refrigerador es uno de los electrodomésticos con mayor impacto en el consumo energético de los hogares. Pequeñas acciones cotidianas pueden elevar el gasto de electricidad sin que los usuarios lo adviertan.

La Organización de Consumidores y Usuarios de España (OCU) subraya que, además de la elección del modelo, el comportamiento diario del usuario influye directamente en la eficiencia del aparato y en el monto final de la factura de luz.

Temperaturas demasiado bajas: un error habitual

Un error frecuente es ajustar la temperatura del refrigerador por debajo de los valores recomendados. La OCU sugiere mantener el interior a 5°C y el congelador a -17°C. Bajar de estos valores no garantiza una mejor conservación de los alimentos y sí implica un consumo eléctrico innecesario.

Seleccionar una temperatura demasiado baja
Seleccionar una temperatura demasiado baja en el refrigerador aumenta el gasto de energía sin mejorar la conservación de los alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el motor debe trabajar más tiempo para alcanzar temperaturas excesivamente bajas, no solo se incrementa el gasto energético, sino que también se reduce la vida útil del electrodoméstico. Además, algunos productos pueden deteriorarse si se almacenan a temperaturas inferiores a las aconsejadas.

Abrir la puerta sin necesidad: un gesto costoso

Otro hábito perjudicial consiste en abrir la puerta del refrigerador de forma reiterada o dejarla abierta más tiempo del necesario. Cada vez que esto ocurre, la temperatura interna sube y el motor debe activar un ciclo adicional para restablecer el frío, lo que deriva en un consumo extra de energía. Revisar el contenido sin un motivo concreto o dejar la puerta entreabierta para decidir qué tomar son prácticas que pasan inadvertidas, pero generan consecuencias directas en el gasto mensual.

Formación de escarcha: impacto en la eficiencia

La acumulación de hielo o escarcha en el congelador es otro factor que eleva el consumo eléctrico. Solo tres milímetros de escarcha aumentan el gasto energético hasta un 30 %. Por eso, se recomienda descongelar el compartimento con regularidad y revisar el estado de las gomas de la puerta. Si el hielo reaparece poco después de la limpieza, puede indicar un cierre defectuoso, lo que requiere una reparación para evitar pérdidas adicionales de frío.

La acumulación de escarcha en
La acumulación de escarcha en el congelador puede incrementar el gasto energético hasta en un 30%, según la OCU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Almacenar alimentos calientes: una práctica a evitar

Introducir alimentos calientes directamente en el refrigerador o el congelador obliga al aparato a trabajar con mayor intensidad para reducir la temperatura interna. Esta acción incrementa el consumo energético y afecta el equilibrio térmico, comprometiendo la conservación del resto de los alimentos. Además, la entrada de calor favorece la formación de escarcha y el desarrollo de bacterias, lo que puede afectar la calidad de los productos almacenados.

Ubicación y ventilación: factores clave en el consumo

La localización del refrigerador dentro del hogar influye en su rendimiento. Instalarlo cerca de fuentes de calor, como radiadores, cocinas o bajo la luz solar directa, obliga al motor a operar durante más tiempo para mantener la temperatura interna.

La OCU recomienda dejar espacio suficiente alrededor del aparato para facilitar la circulación del aire y evitar el recalentamiento del compresor. No colocar el refrigerador pegado a la pared y asegurar una ventilación adecuada ayuda a reducir el esfuerzo del motor y, con ello, el gasto energético.

Ubicar el refrigerador cerca de
Ubicar el refrigerador cerca de fuentes de calor o sin suficiente ventilación afecta su eficiencia y eleva el gasto de luz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pequeños cambios, gran impacto

La OCU enfatiza que modificar algunos hábitos y prestar atención al mantenimiento del refrigerador puede traducirse en un ahorro significativo en la factura de electricidad. Ajustar correctamente la temperatura, evitar abrir la puerta innecesariamente, descongelar con regularidad, no introducir alimentos calientes y asegurar una buena ubicación y ventilación son medidas sencillas que colaboran con la eficiencia energética y prolongan la vida útil del electrodoméstico.

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