Cómo limpiar la freidora de aire en minutos: el método simple para eliminar grasa sin esfuerzo

Usando percarbonato de sodio, puede eliminar la grasa de las freidoras de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un método sencillo basado en el uso de percarbonato de sodio y agua caliente permite eliminar la grasa adherida en freidoras de aire en pocos minutos, sin necesidad de frotar ni utilizar productos abrasivos. La técnica, difundida recientemente en redes sociales, se presenta como una alternativa práctica para mantener estos electrodomésticos en buen estado y prolongar su vida útil.

La limpieza de las freidoras de aire se ha convertido en una preocupación habitual para los usuarios, debido a la acumulación de residuos tras varios usos. Aunque estos dispositivos destacan por su practicidad y por requerir poco aceite en la preparación de alimentos, el contacto constante con grasas y restos de comida puede generar suciedad difícil de remover si no se atiende a tiempo.

El procedimiento propone una solución accesible. Consiste en colocar una o dos cucharadas de percarbonato de sodio directamente en la canasta del equipo, sin retirar la rejilla. Luego, se debe añadir agua muy caliente, cercana al punto de ebullición. Esta combinación genera una reacción efervescente que actúa sobre la grasa, desprendiéndola de las superficies internas.

Con usar percarbonato de sodio y agua caliente se elimina la grasa de las freidoras de aire. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fundamento de este método radica en la acción química del percarbonato de sodio, un compuesto que libera oxígeno activo al entrar en contacto con el agua caliente. Este proceso facilita la descomposición de residuos orgánicos, como aceites y restos de alimentos, permitiendo que se despeguen sin necesidad de fricción mecánica.

Una de las principales ventajas de esta técnica es que evita el uso de esponjas abrasivas o utensilios que puedan dañar el recubrimiento interno de la freidora. Además, la solución líquida logra penetrar en zonas de difícil acceso, como los pequeños orificios de la rejilla, donde suele acumularse la suciedad.

El método fue explicado por un usuario en redes sociales que afirma tener formación en ingeniería química, quien destacó que la clave está en la temperatura del agua y en la elección del compuesto. Según indicó, estos factores permiten optimizar la limpieza y reducir el tiempo necesario para dejar el equipo en condiciones adecuadas.

Limpiar la freidora de aire es importante para evitar acumular grasa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La popularidad de las freidoras de aire ha crecido de forma sostenida en los últimos años, impulsada por la búsqueda de alternativas más saludables para cocinar. Estos dispositivos funcionan mediante la circulación de aire caliente a alta velocidad, lo que permite obtener alimentos dorados y crocantes sin recurrir a grandes cantidades de aceite.

Sin embargo, este mismo sistema favorece la acumulación de partículas de grasa en las paredes internas y en los componentes metálicos. Si no se limpian con regularidad, estos residuos pueden afectar tanto el rendimiento del aparato como la calidad de las preparaciones.

Especialistas en mantenimiento de electrodomésticos coinciden en que una limpieza periódica es fundamental para evitar la acumulación excesiva de suciedad. En ese sentido, métodos como el del percarbonato de sodio se posicionan como opciones prácticas para el cuidado cotidiano.

Realizar mantenimiento a la freidora de aire es importante para extender su vida útil. (The Stay At Home Chef)

Aun así, es importante considerar algunas precauciones. Por ejemplo, se recomienda no aplicar la mezcla directamente sobre componentes eléctricos y asegurarse de que el equipo esté desconectado antes de iniciar el proceso. También es aconsejable enjuagar bien la canasta después de la limpieza para eliminar cualquier residuo del producto.

Este tipo de soluciones refleja cómo pequeños cambios en las rutinas domésticas pueden facilitar el mantenimiento de los electrodomésticos más utilizados. En un contexto donde el tiempo y la practicidad son factores clave, contar con métodos efectivos y rápidos se vuelve cada vez más relevante.

Así, la combinación de percarbonato de sodio y agua caliente se presenta como una alternativa eficiente para quienes buscan mantener su freidora de aire limpia sin esfuerzo, asegurando un mejor rendimiento y prolongando la vida útil del equipo.