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El truco de Google Drive para compartir archivos sin hacer nada gracias a la IA

Con esta herramienta, Google Drive busca eliminar tareas repetitivas al gestionar archivos, haciendo que compartir y guardar documentos sea más rápido

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Primer plano del logo y texto de Google Drive en una pantalla blanca, mostrando el triángulo multicolor (verde, amarillo, azul, rojo) y el nombre 'Google Drive'.
La nueva función de escáner potenciada por inteligencia artificial en Google Drive mejora la digitalización de documentos desde Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos meses, Google Drive ha incorporado una función basada en inteligencia artificial que se está convirtiendo en una herramienta imprescindible para quienes buscan ahorrar tiempo en la gestión de documentos.

Esta actualización, aunque ha pasado desapercibida para muchos usuarios, representa uno de los avances más notables en la integración de IA dentro del ecosistema de Google, facilitando desde la digitalización hasta la edición y organización de archivos de manera sencilla y eficiente.

La nueva función de escáner, potenciada por IA y disponible en la aplicación de Google Drive para Android, busca transformar la experiencia de quienes necesitan convertir documentos físicos en archivos digitales en cuestión de segundos, sin recurrir a servicios de pago ni a aplicaciones de terceros.

Escanear documentos con IA: cómo funciona la herramienta de Google Drive

La función de escáner en Google Drive no es completamente nueva, pero la integración de IA ha elevado sus capacidades a otro nivel. Ahora, el usuario puede simplemente acercar la cámara de su dispositivo móvil al documento que desea digitalizar. La inteligencia artificial de Google se encarga de enfocar la imagen, detectar el área exacta del documento y capturarla con precisión milimétrica.

Un primer plano de manos sosteniendo un smartphone negro cuya pantalla muestra la interfaz de una aplicación escaneando un documento, con un documento físico en una mesa oscura.
Google Drive utiliza inteligencia artificial para corregir automáticamente problemas de encuadre, contraste y bordes en las imágenes digitalizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta herramienta permite realizar capturas multipágina en tiempo real. Es posible colocar una pila de documentos y, al ir pasando las hojas, la IA detecta automáticamente cada página, las numera y las agrupa en un solo archivo PDF. Este proceso elimina la necesidad de escanear página por página de manera manual, lo que ahorra una cantidad considerable de tiempo y esfuerzo.

La integración de algoritmos de procesamiento de imagen ofrece ventajas adicionales. Si por alguna razón la foto del documento resulta torcida o hay problemas de iluminación, la IA corrige el encuadre, mejora el contraste y recorta los bordes de forma automática.

Una función relevante es el reconocimiento de texto básico. Al terminar el escaneo, el archivo PDF generado permite buscar palabras dentro del documento, facilitando la localización de información relevante de manera instantánea.

Con la integración de IA, los documentos escaneados en Google Drive ofrecen funciones de búsqueda de texto, facilitando la localización de información relevante. (GOOGLE BLOG)
Con la integración de IA, los documentos escaneados en Google Drive ofrecen funciones de búsqueda de texto, facilitando la localización de información relevante. (GOOGLE BLOG)

Cómo usar el escáner de Google Drive paso a paso

Utilizar la función de escáner en Google Drive es un proceso sencillo y accesible desde cualquier dispositivo Android. Para aprovechar esta herramienta, basta con seguir estos pasos:

  1. Abrir la aplicación Google Drive en el móvil.
  2. Pulsar el icono ‘+’ situado en la parte inferior derecha de la pantalla.
  3. Seleccionar la opción ‘Escanear’ (identificada por el icono de una cámara).
  4. Conceder los permisos necesarios para acceder a la cámara.
  5. Enfocar la primera página del documento y, a medida que la aplicación lo indique, pasar las siguientes hojas para que sean escaneadas automáticamente en modo multipágina.
  6. Al finalizar, revisar las miniaturas de las páginas capturadas en la parte inferior de la pantalla.
  7. Utilizar las opciones de edición: recortar, eliminar elementos no deseados, aplicar filtros de mejora de legibilidad.
  8. Guardar el archivo seleccionado el formato (PDF o JPG), el nombre y la carpeta de destino en Drive.

Esta funcionalidad no requiere suscripción a servicios premium de Google ni el pago de cuotas adicionales. Además, la experiencia es inmediata: en cuestión de segundos, el documento está digitalizado y almacenado de forma segura.

Ventajas en seguridad y privacidad al digitalizar documentos

Una de las preocupaciones habituales al utilizar aplicaciones de escaneo de terceros es el destino de los datos personales y documentos sensibles. Al digitalizar una nómina, un contrato o cualquier archivo con información privada mediante apps externas, el usuario no tiene certeza de dónde pueden acabar esas imágenes ni quién puede acceder a ellas.

Primer plano de una persona escaneando un documento impreso con un teléfono móvil, mostrando la interfaz de la aplicación de escaneo.
Google Drive garantiza la seguridad y privacidad de los documentos escaneados al almacenarlos dentro de un entorno cifrado y protegido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Drive resuelve este problema al ofrecer un entorno seguro y cifrado desde la primera captura. Los documentos escaneados permanecen dentro del ecosistema de Google, protegido por las políticas de seguridad de la empresa. Esto reduce el riesgo de que los datos sean utilizados para estudios de marketing o caigan en manos de terceros sin autorización.

La herramienta también elimina la exposición a aplicaciones con políticas de privacidad poco claras, evitando que el usuario acepte sin saberlo condiciones que podrían comprometer su información personal.

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