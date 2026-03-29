Adiós a Magis TV y XUPER TV en Semana Santa: apps para ver películas sin riesgos

La instalación de estos servicios piratas ponen en riesgo el rendimiento de los aparatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la Semana Santa transforma la rutina y reúne a familias y amigos frente a la pantalla del televisor. La búsqueda de películas y series para compartir en estos días libres lleva a explorar opciones digitales, donde las aplicaciones ilegales como Magis TV y XUPER TV pueden parecer alternativas tentadoras.

No obstante, el reciente cierre de estas plataformas en diferentes países y plataformas digitales ha evidenciado los riesgos que enfrentan quienes acceden a servicios no autorizados.

El uso de aplicaciones piratas para ver contenidos audiovisuales está vinculado al robo de datos, la propagación de malware y el aumento de fraudes financieros.

Por esta razón, se insiste en la necesidad de fortalecer los hábitos digitales y elegir alternativas legales capaces de proteger la integridad de los dispositivos y la privacidad de la información personal y bancaria.

Cuáles son las opciones gratuitas y seguras para ver películas en Semana Santa

La plataforma está respaldada por Google y no pide un registro obligatorio. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Existen alternativas legales y gratuitas que permiten disfrutar de películas y series sin exponer información personal. YouTube y Pluto TV encabezan la lista de aplicaciones seguras que no requieren la creación de cuentas ni el ingreso de datos bancarios. Esta condición reduce la probabilidad de ciberataques, porque los usuarios no comparten datos sensibles en la plataforma.

En YouTube, canales verificados ofrecen películas de dominio público y documentales, junto a herramientas complementarias como controles parentales y subtítulos para mejorar la experiencia y elevar el nivel de seguridad.

Pluto TV brinda un catálogo diverso de contenidos bajo demanda, financiado por publicidad en lugar de la recopilación de datos personales, lo que elimina barreras de acceso y contribuye a resguardar la privacidad.

Qué ventajas ofrecen los servicios streaming por suscripción mensual

El mercado de opciones pagas tiene múltiples opciones con producciones originales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Para quienes buscan una oferta más amplia y contenidos originales, los servicios streaming por suscripción presentan ventajas importantes. Plataformas como Netflix y Prime Video brindan acceso controlado mediante cuentas personales y el pago de una tarifa mensual.

Estos servicios cumplen altos estándares de seguridad informática y derechos de autor, incorporando funciones como selección de idioma, filtros parentales y listas personalizadas.

Otras opciones consolidadas, como Disney+, HBO Max y Apple TV, permiten alquilar o comprar títulos individuales, descargar películas para ver sin conexión y acceder a catálogos en constante actualización.

Todas estas aplicaciones aplican controles estrictos para minimizar intentos de vulneración digital y mantienen políticas claras sobre protección de datos y respeto a los derechos de autor.

En qué se diferencian las aplicaciones legales de las piratas

Las aplicaciones piratas infectan el dispositivo de virus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia principal está en las garantías y la protección de datos. Las aplicaciones legales, respaldadas por empresas reconocidas y sujetas al cumplimiento de derechos de autor, implementan mecanismos de seguridad avanzados para proteger los dispositivos.

En cambio, los servicios no autorizados pueden solicitar información bancaria sin resguardo alguno, exponiendo a los usuarios a riesgos innecesarios.

Además, otro indicio de riesgos son las ofertas de suscripciones de “por vida” a precios irrisorios o el acceso gratuito a estrenos en cartelera suele ser una señal de alerta sobre la legalidad y seguridad de la aplicación.

Cómo evitar riesgos al descargar aplicaciones de películas en un dispositivo

La descargar desde tiendas oficiales como Google Play Store reduce la exposición a fraudes. (Foto: Europa Press)

El primer resguardo frente a amenazas informáticas consiste en descargar aplicaciones únicamente desde Google Play Store y App Store. Esta medida resulta clave para evitar la instalación accidental de archivos maliciosos o programas espía capaces de comprometer tanto los dispositivos como la información financiera.

Asimismo, la obtención de programas fuera de los canales oficiales, como a través de archivos ejecutables, incrementa la probabilidad de incorporar virus y software dañino.

Solo deben ingresarse datos bancarios en páginas o aplicaciones oficiales. Plataformas que prometen suscripciones de por vida a precios bajos o el acceso gratuito a estrenos recientes suelen estar asociadas a esquemas fraudulentos.