Tecno

Adiós a Magis TV y XUPER TV en Semana Santa: apps para ver películas sin riesgos

Estas dos plataformas ilegales han sido bloqueadas en distintos países y sitios web por su elevado peligro de infectar los dispositivos con malware y robar datos privados

Guardar
Fotocomposición digital de los logos de Xuper TV (izquierda, azul oscuro) y Magis TV (derecha, naranja) en un televisor encendido en una sala de estar.
La instalación de estos servicios piratas ponen en riesgo el rendimiento de los aparatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la Semana Santa transforma la rutina y reúne a familias y amigos frente a la pantalla del televisor. La búsqueda de películas y series para compartir en estos días libres lleva a explorar opciones digitales, donde las aplicaciones ilegales como Magis TV y XUPER TV pueden parecer alternativas tentadoras.

No obstante, el reciente cierre de estas plataformas en diferentes países y plataformas digitales ha evidenciado los riesgos que enfrentan quienes acceden a servicios no autorizados.

El uso de aplicaciones piratas para ver contenidos audiovisuales está vinculado al robo de datos, la propagación de malware y el aumento de fraudes financieros.

Por esta razón, se insiste en la necesidad de fortalecer los hábitos digitales y elegir alternativas legales capaces de proteger la integridad de los dispositivos y la privacidad de la información personal y bancaria.

Cuáles son las opciones gratuitas y seguras para ver películas en Semana Santa

La plataforma está respaldada por Google y no pide un registro obligatorio. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)
La plataforma está respaldada por Google y no pide un registro obligatorio. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Existen alternativas legales y gratuitas que permiten disfrutar de películas y series sin exponer información personal. YouTube y Pluto TV encabezan la lista de aplicaciones seguras que no requieren la creación de cuentas ni el ingreso de datos bancarios. Esta condición reduce la probabilidad de ciberataques, porque los usuarios no comparten datos sensibles en la plataforma.

En YouTube, canales verificados ofrecen películas de dominio público y documentales, junto a herramientas complementarias como controles parentales y subtítulos para mejorar la experiencia y elevar el nivel de seguridad.

Pluto TV brinda un catálogo diverso de contenidos bajo demanda, financiado por publicidad en lugar de la recopilación de datos personales, lo que elimina barreras de acceso y contribuye a resguardar la privacidad.

Qué ventajas ofrecen los servicios streaming por suscripción mensual

El mercado de opciones pagas tiene múltiples opciones con producciones originales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)
El mercado de opciones pagas tiene múltiples opciones con producciones originales. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/File Photo)

Para quienes buscan una oferta más amplia y contenidos originales, los servicios streaming por suscripción presentan ventajas importantes. Plataformas como Netflix y Prime Video brindan acceso controlado mediante cuentas personales y el pago de una tarifa mensual.

Estos servicios cumplen altos estándares de seguridad informática y derechos de autor, incorporando funciones como selección de idioma, filtros parentales y listas personalizadas.

Otras opciones consolidadas, como Disney+, HBO Max y Apple TV, permiten alquilar o comprar títulos individuales, descargar películas para ver sin conexión y acceder a catálogos en constante actualización.

Todas estas aplicaciones aplican controles estrictos para minimizar intentos de vulneración digital y mantienen políticas claras sobre protección de datos y respeto a los derechos de autor.

En qué se diferencian las aplicaciones legales de las piratas

Teléfono inteligente con pantalla apagada en superficie lisa, rodeado de iconos digitales de candados abiertos, calaveras y virus disipándose.
Las aplicaciones piratas infectan el dispositivo de virus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La diferencia principal está en las garantías y la protección de datos. Las aplicaciones legales, respaldadas por empresas reconocidas y sujetas al cumplimiento de derechos de autor, implementan mecanismos de seguridad avanzados para proteger los dispositivos.

En cambio, los servicios no autorizados pueden solicitar información bancaria sin resguardo alguno, exponiendo a los usuarios a riesgos innecesarios.

Además, otro indicio de riesgos son las ofertas de suscripciones de “por vida” a precios irrisorios o el acceso gratuito a estrenos en cartelera suele ser una señal de alerta sobre la legalidad y seguridad de la aplicación.

Cómo evitar riesgos al descargar aplicaciones de películas en un dispositivo

La descargar desde tiendas oficiales como Google Play Store reduce la exposición a fraudes. (Foto: Europa Press)
La descargar desde tiendas oficiales como Google Play Store reduce la exposición a fraudes. (Foto: Europa Press)

El primer resguardo frente a amenazas informáticas consiste en descargar aplicaciones únicamente desde Google Play Store y App Store. Esta medida resulta clave para evitar la instalación accidental de archivos maliciosos o programas espía capaces de comprometer tanto los dispositivos como la información financiera.

Asimismo, la obtención de programas fuera de los canales oficiales, como a través de archivos ejecutables, incrementa la probabilidad de incorporar virus y software dañino.

Solo deben ingresarse datos bancarios en páginas o aplicaciones oficiales. Plataformas que prometen suscripciones de por vida a precios bajos o el acceso gratuito a estrenos recientes suelen estar asociadas a esquemas fraudulentos.

Temas Relacionados

Magis TVXUPER TVSemana SantaAplicacionesPelículasTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Borraste un chat en WhatsApp: así puedes recuperar mensajes eliminados

La app permite restaurar conversaciones borradas solo si se cuenta con una copia de seguridad reciente

Borraste un chat en WhatsApp: así puedes recuperar mensajes eliminados

Resident Evil 2 casi llegó a Game Boy Advance: la historia detrás del juego que nunca fue

Limitaciones técnicas y decisiones estratégicas frustraron el sueño de llevar el survival horror a la portátil de Nintendo

Resident Evil 2 casi llegó a Game Boy Advance: la historia detrás del juego que nunca fue

Bill Gates tiene un truco para lograr éxito total, pero debes desaparecer 7 días

Durante una semana la idea es vivir sin acceso a internet, reuniones ni llamadas telefónicas

Bill Gates tiene un truco para lograr éxito total, pero debes desaparecer 7 días

Cinco funciones de Google Maps para ahorrar tiempo y evitar molestias al viajar en Semana Santa

La aplicación de Google ofrece opciones como compartir ubicación en tiempo real, guardar mapas sin conexión y evitar peajes durante viajes en carretera

Cinco funciones de Google Maps para ahorrar tiempo y evitar molestias al viajar en Semana Santa

Estudio revela que más del 50% de los adolescentes en Estados Unidos usó IA para crear desnudos

La falta de controles eficaces y el anonimato favorecen la expansión de contenido sexualizado no consentido

Estudio revela que más del 50% de los adolescentes en Estados Unidos usó IA para crear desnudos
DEPORTES
Los mensajes hostiles que recibió Colapinto por el accidente de Bearman en el Gran Premio de Japón

Los mensajes hostiles que recibió Colapinto por el accidente de Bearman en el Gran Premio de Japón

“Es un equipo que no corre”: la llamativa declaración de una de las figuras de Zambia antes de enfrentar a la selección argentina

La inesperada crítica de un campeón de la Fórmula 1 a Colapinto por el accidente de Bearman

“Muchos me dieron por muerto”: la confesión de Harry Maguire sobre su resurrección en el Manchester United

“Escalofriante”: el nocaut de un boxeador argentino al que ya postulan como uno de los mejores del año

TELESHOW
El gesto viral de Anya Taylor-Joy en la Fórmula 1 que conquistó a los argentinos: “Perdón, amor”

El gesto viral de Anya Taylor-Joy en la Fórmula 1 que conquistó a los argentinos: “Perdón, amor”

Así es el sorprendente y sofisticado cambio de look de Dolores Fonzi: inspiración retro y guiño vintage

El emotivo tatuaje que eligió Jimena Barón para sorprender a su familia: “Estamos todos”

El incómodo momento que Wanda Nara y Martín Migueles le habrían hecho pasar a los japoneses en el tren bala: la foto

Sabrina Rojas habló por primera vez de su relación con José Chatruc: “Lo estoy viendo más a él que a mis amigas”

INFOBAE AMÉRICA

El gesto viral de Anya Taylor-Joy en la Fórmula 1 que conquistó a los argentinos: “Perdón, amor”

El gesto viral de Anya Taylor-Joy en la Fórmula 1 que conquistó a los argentinos: “Perdón, amor”

Roban obras de Renoir, Matisse y Cèzanne de una importante colección italiana

Rafael Grossi reconoció que el programa nuclear iraní sufrió “enormes daños” pero advirtió: “Hay elementos que no fueron destruidos”

“Trainspotting” vuelve a sorprender: Irvine Welsh prepara un musical con canciones inéditas

La policía israelí impidió al patriarca latino celebrar misa en el Santo Sepulcro: Israel dijo que fue por “seguridad”