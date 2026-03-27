Google financia con USD 5 millones la educación en inteligencia artificial de América Latina

Más de un millón de estudiantes en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, El Salvador, México, Perú y Uruguay accederán a educación en inteligencia artificial. REUTERS/Steve Marcus//File Photo/File Photo

Más de un millón de estudiantes en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República Dominicana, El Salvador, México, Perú y Uruguay recibirán educación en inteligencia artificial a través de la fundación Raspberry Pi, a la que Google acaba de proporcionale 5 millones de dólares (USD 4,6 millones).

“Este apoyo se destinará a ampliar el programa Experience AI, diseñado para dotar a educadores de las herramientas y el plan de estudios necesarios para enseñar a los jóvenes cómo funciona la IA”, indicó Eleonora Rabinovich, directora de asuntos gubernamentales y políticas públicas de Google Hispanoamérica.

Cómo es el plan de Google para lograr este objetivo

El plan de Google para que 1,25 millones de estudiantes estudien inteligencia artificial antes de 2028 combina financiamiento y formación docente.

El plan de Google busca que 1,25 millones de estudiantes aprendan inteligencia artificial antes de 2028 mediante inversión y capacitación docente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de los fondos, la Raspberry Pi Foundation trabajará con organizaciones locales sin fines de lucro mediante un modelo de “entrenar al entrenador”, con el objetivo de capacitar a 24.000 educadores que enseñarán IA a estudiantes de 11 a 14 años.

Esta iniciativa, reconocida con el Premio UNESCO King Hamad Bin Isa Al-Khalifa 2025, busca acercar herramientas digitales avanzadas a las aulas de la región.

El programa Experience AI, desarrollado en conjunto por Google DeepMind y la Raspberry Pi Foundation, proporciona a los docentes recursos específicos sobre seguridad en IA y pensamiento crítico, así como ejemplos prácticos y referentes culturales para promover una comprensión responsable de la tecnología.

La Raspberry Pi Foundation, junto a organizaciones locales, capacitará a 24.000 docentes bajo el modelo “entrenar al entrenador” para enseñar IA a jóvenes de 11 a 14 años. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Los contenidos abordan temas como el impacto de los datos personales en la IA, la importancia de identificar y combatir la desinformación generada por inteligencia artificial, y el uso ético de herramientas de creación de contenido.

Por el momento, Google no ofreció más información de cómo acceder a las organizaciones locales, ya que hoy solo se hizo el anuncio de la inversión. Próximamente, se estará dando más datos para este beneficio.

Cursos gratuitos de Google con certificados

Google también ofrece una amplia selección de cursos online gratuitos con certificación en áreas como desarrollo de aplicaciones móviles, cloud computing y productividad personal. Quienes deseen inscribirse solo deben acceder a la plataforma Grow with Google.

Los cursos disponibles son:

Google Marketing Platform : Estrategias para alcanzar objetivos de marketing y obtener certificación en la herramienta.

Productividad personal : Herramientas y procesos para mejorar la eficiencia en la búsqueda de empleo o el desarrollo de proyectos.

Competencias digitales para profesionales: Conocimientos básicos para adaptarse al entorno laboral digital actual.

Google ofrece cursos online gratuitos con certificación en desarrollo de aplicaciones móviles, cloud computing y productividad personal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desarrollo de apps móviles : Conceptos y habilidades esenciales para crear aplicaciones para dispositivos móviles.

Google Ads : Capacitación en el uso de Google Ads para promocionar empresas en Internet y obtener certificaciones.

Biblioteca de cursos de Google Cloud : Formación en computación en la nube para transformar negocios y carreras profesionales.

Transformación digital para el empleo: Introducción a las principales áreas del sector digital y a los nuevos perfiles profesionales emergentes.

Para inscribirse en los cursos gratuitos y certificados de Google, solo hay que ingresar a la plataforma Grow with Google. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google Analytics : Uso de la plataforma para recopilar y analizar datos, con el objetivo de impulsar negocios.

Cloud Computing : Innovación y reducción de costos mediante la implementación de soluciones en la nube.

Comercio electrónico: Claves para digitalizar un negocio tradicional o lanzar una idea propia en línea.

Cómo inscribirse a los cursos online de Google gratis que dan certificados

Para anotarse en los cursos online gratuitos y certificados de Google, solo es necesario ingresar a la plataforma Grow with Google, elegir la capacitación deseada, completar el registro con los datos personales y confirmar la inscripción. Una vez realizado este paso, se accede al contenido para comenzar el curso.

Estas capacitaciones están orientadas a desarrollar habilidades prácticas en tecnología, marketing digital, productividad y competencias profesionales, lo que permite mejorar el perfil laboral, acceder a nuevas oportunidades de empleo o fortalecer proyectos propios.

Estos cursos están diseñados para desarrollar habilidades prácticas en tecnología, marketing digital, productividad y competencias laborales. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Al completar el curso, los participantes reciben un certificado que acredita los conocimientos obtenidos y puede sumarse al currículum o a perfiles profesionales.

Google también dispone de cursos pagos como Cloud Architect, Gestión de Proyectos y Soporte de Tecnologías de la Información, entre otras especializaciones.