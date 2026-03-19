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Google presenta un método para instalar apps en Android fuera de Play Store

El llamado ‘flujo avanzado’ incorpora nuevas medidas de seguridad para frenar estafas y proteger a los usuarios

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Este método, llamado 'flujo avanzado',
Este método, llamado 'flujo avanzado', exige activar el modo desarrollador y esperar 24 horas antes de instalar apps externas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google anunció una nueva alternativa para instalar aplicaciones en dispositivos Android por fuera de la Play Store, en un intento por reforzar la seguridad y responder a las demandas de la comunidad de desarrolladores y usuarios avanzados.

El sistema, denominado 'flujo avanzado‘, introduce barreras adicionales para prevenir estafas y proteger la integridad del dispositivo, sin impedir el acceso al sideloading, una de las funciones históricas de Android.

Un flujo avanzado con medidas de seguridad reforzadas

El llamado flujo avanzado fue detallado en la web de desarrolladores de Android y está dirigido principalmente a usuarios avanzados.

El proceso permite instalar aplicaciones de terceros sin que los desarrolladores estén verificados por Google, aunque requiere activar el modo de desarrollador en la configuración del sistema. Tras habilitar este modo, es necesario reiniciar el dispositivo y esperar un día completo antes de poder realizar la instalación de apps externas.

El proceso incluye autenticación biométrica
El proceso incluye autenticación biométrica o PIN para confirmar la identidad del usuario. (Google)

Matthew Forsythe, director de Gestión de Producto de Seguridad de Aplicaciones de Android, explicó que el nuevo método busca frenar las técnicas de ingeniería social utilizadas por estafadores. Muchos fraudes consisten en mantener a la víctima en línea mientras se le presiona para desactivar las protecciones del sistema. El proceso implementado por Google dificulta este tipo de ataques al requerir varios pasos adicionales y un periodo de espera obligatorio.

Durante la activación del flujo avanzado, el sistema realiza una verificación para asegurarse de que el usuario no está siendo guiado por otra persona. Además, tras el reinicio, el usuario debe volver a autenticarse mediante huella dactilar, reconocimiento facial o PIN, lo que impide que un atacante con acceso remoto continúe observando la pantalla.

Un proceso pensado para romper el ciclo de urgencia de las estafas

El elemento central de la nueva solución es la espera forzada de 24 horas. Esta medida apunta a romper el ciclo de urgencia que suelen explotar los estafadores, quienes buscan que la víctima actúe rápidamente sin reflexionar sobre los riesgos. Tras este período, el usuario puede confirmar su identidad y decidir si habilita la instalación de apps de desarrolladores no verificados durante siete días o de manera indefinida.

Cada app instalada fuera de
Cada app instalada fuera de Play Store mostrará una advertencia sobre desarrolladores no verificados. (Europa Press)

Aunque la opción permite instalar aplicaciones externas, cada vez que se descargue una app de un desarrollador no verificado, el sistema mostrará una advertencia. El usuario tendrá la opción de ignorar este mensaje con un toque, pero la advertencia permanecerá visible para mantener informada a la persona sobre el origen de la aplicación.

Google aclara que este proceso está diseñado para realizarse una sola vez y no requiere repetirse con cada nueva instalación. “El sideloading llegó para quedarse. Una vez que confirmes que entiendes los riesgos, puedes instalar aplicaciones de desarrolladores no verificados”, indica la publicación oficial.

Cuentas de distribución limitada y el futuro del ‘sideloading’ en Android

El anuncio del flujo avanzado llega tras meses de controversia en la comunidad tecnológica, especialmente después de que Google anunciara que a partir de 2026 la instalación de aplicaciones externas requeriría un proceso de verificación. Muchos interpretaron esta decisión como una amenaza al sideloading, una de las características distintivas del ecosistema Android.

Las nuevas cuentas de distribución
Las nuevas cuentas de distribución limitada facilitarán compartir apps entre estudiantes y pequeños grupos sin costo. (Reuters)

Junto al flujo avanzado, Google introdujo también cuentas de distribución limitada gratuitas, orientadas a estudiantes y aficionados. Estas cuentas permiten compartir aplicaciones con hasta 20 dispositivos sin la necesidad de presentar una identificación oficial ni abonar una tarifa de registro. El objetivo es facilitar la experimentación y el intercambio en pequeños grupos, sin exponer a los usuarios a los riesgos del software no verificado a gran escala.

Ambas funciones estarán disponibles a partir de agosto, justo antes de que entren en vigor los nuevos requisitos de verificación para desarrolladores. Con esta estrategia, Google busca equilibrar la libertad que caracteriza a Android con la protección frente a estafas y amenazas de seguridad, en un contexto marcado por los cambios legales y las demandas de la comunidad tras la resolución del conflicto con Epic Games.

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