Así comienzan las estafas en Facebook: perfiles y comentarios que parecen reales

Las estafas a través de Facebook se han vuelto recurrentes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Las estafas en redes sociales están evolucionando con rapidez y cada vez son más difíciles de detectar. En el caso de Facebook, una de las plataformas más utilizadas del mundo, los ciberdelincuentes están utilizando bots y perfiles falsos para generar una falsa sensación de confianza y engañar a los usuarios desde el primer contacto.

De acuerdo con especialistas en ciberseguridad, más de la mitad de la actividad en internet ya proviene de bots, herramientas automatizadas que han mejorado significativamente con el avance de la inteligencia artificial generativa.

Este contexto ha facilitado que los estafadores creen perfiles aparentemente legítimos, acompañados de comentarios positivos y actividad simulada que refuerza su credibilidad.

La alta actividad de bots en internet ha provocado que sea difícil identificar un bot de un humano. - crédito Andina

Una de las tácticas más comunes consiste en desplegar lo que se conoce como “granjas de bots”. Estas redes automatizadas generan interacciones masivas —como comentarios, reacciones o recomendaciones— que hacen que publicaciones fraudulentas, por ejemplo en Facebook Marketplace, parezcan confiables.

Este fenómeno se apoya en un principio psicológico conocido como sesgo de conformidad, donde las personas tienden a confiar en algo si perciben que otros también lo hacen.

El problema radica en que distinguir entre un usuario real y uno falso se ha vuelto cada vez más complejo. Los bots actuales pueden replicar patrones de comportamiento humano, escribir mensajes coherentes e incluso mantener conversaciones básicas. Cuando estas herramientas se combinan con estructuras organizadas de fraude, el resultado es un entorno donde la desinformación y el engaño se camuflan con facilidad.

Ciberdelincuentes usan bots para engañar a usuarios que buscan comprar productos en Marketplace de Facebook. (Unsplash)

Las modalidades de estafa en Facebook son variadas. Según advierte la propia Meta, empresa matriz de la red social, los ciberdelincuentes suelen recurrir a ofertas de inversión con ganancias rápidas, propuestas laborales poco realistas, supuestos premios de lotería o incluso engaños de tipo emocional, como relaciones falsas. En todos los casos, el objetivo es el mismo: obtener datos personales sensibles o dinero de la víctima.

En este tipo de fraudes, los estafadores suelen apelar a la urgencia. Mensajes que presionan para actuar rápido, ofertas limitadas o situaciones que generan alarma son señales frecuentes. Esta estrategia busca evitar que la persona tenga tiempo de verificar la información o sospechar del engaño.

A pesar de la sofisticación de estas prácticas, existen indicios que pueden ayudar a identificar perfiles falsos. Uno de los más evidentes es la fecha de creación de la cuenta. Los perfiles recientes, con poca trayectoria, suelen ser sospechosos, especialmente si ya muestran una actividad intensa.

Aunque los bots son bien elaborados por los delincuentes, existen diferentes maneras de identificarlos. (Imagen de ESET)

Otro elemento clave es la cantidad y calidad de las publicaciones. Las cuentas con pocas fotografías, imágenes genéricas o contenido repetitivo pueden indicar que se trata de un bot o de un perfil comprometido. Lo mismo ocurre con las listas de amigos: tener miles de contactos sin interacción real o con comentarios genéricos es una señal de alerta.

También es importante revisar la coherencia de la información del perfil. Nombres poco habituales, cambios recientes de identidad o incongruencias en los datos personales pueden revelar intentos de suplantación. Incluso el enlace o dominio del perfil puede ofrecer pistas, ya que suele mantenerse aunque el nombre visible haya sido modificado.

Los expertos recomiendan no compartir información personal con desconocidos y desconfiar de cualquier oferta que parezca demasiado buena para ser real. Además, sugieren evitar realizar pagos fuera de plataformas seguras o bajo presión.

Ciberdelincuentes usan las redes sociales para estafar a los usuarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

En un entorno digital donde la automatización y la inteligencia artificial están redefiniendo las interacciones, la prevención se convierte en la principal herramienta de defensa. La capacidad de cuestionar la autenticidad de los perfiles y verificar la información antes de actuar es clave para evitar caer en este tipo de estafas.

La expansión de los bots y su integración en estrategias de fraude marcan un nuevo desafío para usuarios y plataformas. Mientras las redes sociales continúan siendo espacios de interacción masiva, también se consolidan como un terreno fértil para los ciberdelincuentes que buscan aprovechar la confianza digital para cometer sus delitos.