Si tu televisor tiene Google TV o Android TV esta aplicación mejora su rendimiento al instante

Android TV Tools v4 permite
Android TV Tools v4 permite a los usuarios de Smart TV con Android TV o Google TV gestionar y personalizar su televisor de manera avanzada desde un PC con Windows.

Para quienes tienen Smart TV con Google TV o Android TV existe una aplicación gratuita que permite mejorar el rendimiento y la gestión del televisor.

Se trata de Android TV Tools v4, pensada para usuarios de ordenadores con Windows, ofrece una gestión total y posibilidades de personalización avanzadas, para televisores de marcas como Sony, TCL, Philips o Xiaomi, hasta dispositivos Chromecast o proyectores inteligentes.

Qué es Android TV Tools v4

Android TV Tools v4 es una plataforma de escritorio compatible con Windows que transforma el ordenador en un auténtico centro de control para el televisor inteligente. Permite gestionar, optimizar y personalizar el sistema operativo de la Smart TV de forma remota, sin depender de las limitaciones del mando tradicional ni de la tienda oficial de aplicaciones.

La herramienta funciona con cualquier dispositivo que utilice Android TV o Google TV, ampliando la compatibilidad a Chromecast, Nvidia Shield y otros equipos similares.

Android TV Tools v4 ofrece
Android TV Tools v4 ofrece acceso a funciones ocultas del televisor, incluyendo la gestión y desinstalación de aplicaciones preinstaladas que normalmente no pueden ser eliminadas.

Este software destaca por la posibilidad de acceder a funciones que normalmente permanecen ocultas en los televisores. Entre ellas, la gestión avanzada de aplicaciones, la personalización del sistema y el acceso a opciones de desarrollador sin necesidad de rootear el dispositivo.

El resultado es una experiencia mucho más fluida, rápida y adaptada a las preferencias de cada usuario, según lo señalan diversas fuentes especializadas en tecnología.

La instalación y uso de Android TV Tools v4 requieren ciertos pasos técnicos, aunque no resulta necesario modificar el sistema de fábrica ni exponer el televisor a riesgos extremos. Para funcionar, la aplicación solicita que tanto el ordenador como el televisor estén conectados a la misma red WiFi.

Además, es imprescindible activar las opciones de desarrollador y la depuración USB en el televisor, procedimientos habituales en el ámbito de la personalización de dispositivos Android.

Los usuarios pueden personalizar la
Los usuarios pueden personalizar la interfaz de Android TV sustituyendo el launcher oficial y modificando parámetros visuales como densidad de pantalla y tamaño de fuente.

La herramienta se distribuye de manera gratuita y cuenta con una comunidad de usuarios que reporta un funcionamiento estable y seguro. No obstante, se advierte que algunas funciones avanzadas pueden afectar la estabilidad o el rendimiento del televisor si se usan sin el conocimiento adecuado.

Por esa razón, los desarrolladores recomiendan que quienes utilicen opciones como la modificación de parámetros internos lo hagan con precaución y, preferiblemente, después de consultar la documentación oficial o foros especializados.

No es necesario contar con permisos de superusuario (root), aunque la aplicación permite la integración de servicios avanzados como Shizuku, lo que puede interesar a usuarios experimentados que buscan un control total sobre su Smart TV.

Cómo instalar esta aplicación en Android TV y Google TV

Para empezar a usar Android TV Tools v4, el usuario debe instalar los controladores ADB en su ordenador con Windows. Durante el proceso, se aconseja habilitar la opción de agregar ADB a la ruta de sistema para facilitar la comunicación entre el PC y el televisor.

Entre las opciones de privacidad,
Entre las opciones de privacidad, la plataforma facilita el bloqueo de anuncios, la desactivación de Google Play Protect y la configuración de DNS privados en televisores inteligentes.

Después, se activa el modo desarrollador en la Smart TV accediendo a “Sistema” > “Acerca de” y pulsando repetidas veces sobre el número de compilación, hasta que aparezcan las opciones de desarrollador.

Una vez habilitada la depuración USB, ambos dispositivos pueden conectarse empleando la dirección IP del televisor desde la propia aplicación en el ordenador. Tras este paso, Android TV Tools v4 detecta automáticamente el dispositivo y pone a disposición del usuario un menú completo para gestionar todas las funciones disponibles.

Funciones principales: control total desde el PC

  • Instalación y desinstalación de aplicaciones: permite instalar apps externas (APK) y eliminar el bloatware o aplicaciones preinstaladas que ocupan espacio y consumen recursos, incluso aquellas que normalmente no pueden eliminarse desde la interfaz convencional del televisor.
  • Gestión remota de archivos: es posible enviar archivos como imágenes, vídeos, música o documentos PDF directamente desde el ordenador al televisor, sin cables ni procesos complejos.
  • Envío de texto y comandos personalizados: el usuario puede escribir contraseñas, realizar búsquedas o enviar comandos avanzados desde el teclado del PC, evitando el tedioso proceso de usar el mando a distancia para introducir letras una a una.
  • Personalización de la interfaz: Android TV Tools v4 facilita la sustitución del launcher oficial de Google por alternativas más ligeras y rápidas, como Projectivy Launcher o FLauncher. También permite cambiar la densidad de la pantalla, el tamaño de la fuente o la rotación, ajustando la experiencia visual al gusto del usuario.
  • Control avanzado y mantenimiento: incluye herramientas para limpiar la memoria caché, cerrar aplicaciones en segundo plano y aumentar la velocidad de las animaciones, lo que puede mejorar de forma notoria el rendimiento del televisor.
  • Bloqueo de anuncios y privacidad: ofrece opciones para instalar bloqueadores de publicidad como AdGuard, desactivar Google Play Protect o configurar DNS privados, incrementando el control sobre la privacidad y la experiencia de usuario.

