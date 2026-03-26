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“Las redes sociales son el tabaco del siglo XXI”, advirtió un divulgador tecnológico tras el fallo contra Meta y YouTube

El especialista Joan Cwaik analizó en Infobae a la Tarde el impacto de las recientes condenas a Meta y YouTube por los mecanismos adictivos de sus plataformas, y alertó sobre la falta de regulación para proteger a los menores en la Argentina

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En una entrevista con el divulgador tecnológico Joan Cwaik durante la transmisión de Infobae a la Tarde, el especialista advirtió sobre el carácter adictivo de las redes sociales y cuestionó la respuesta insuficiente de las grandes tecnológicas ante las recientes sentencias judiciales en Estados Unidos.

En una charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Cwaik sostuvo: “Las redes sociales son el tabaco del siglo XXI”. El divulgador remarcó el carácter histórico de la semana, marcada por fallos judiciales inéditos en los Estados Unidos contra plataformas como Meta y YouTube por los mecanismos adictivos en sus productos.

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El fallo en Los Ángeles y la reacción de las tecnológicas

“El algoritmo te muestra lo que más te retiene, lo que más te engancha”, denunció Joan Cwaik al referirse al reciente veredicto de un jurado en Los Ángeles, que declaró a Meta y YouTube responsables de diseñar productos adictivos que perjudicaron la salud mental de una joven usuaria. “Estamos hablando de un 0,25% de la facturación anual de la compañía; ¿es realmente una condena o es un cosquilleo económico?”, cuestionó Cwaik sobre la multa de USD 350 millones impuesta a Meta frente a sus ingresos anuales de USD 135.000 millones.

Mark Zuckerberg, CEO de Met
Las recientes condenas judiciales en Estados Unidos responsabilizan a Meta y YouTube por el diseño adictivo de sus plataformas digitales (Reuters)

El especialista advirtió que estos fallos “van a activar muchas cosas”, entre ellas el debate regulatorio global. En Argentina, subrayó, “no tenemos una sola ley específica que proteja a los menores en redes sociales”. A modo de comparación, citó el caso de Australia: “Desde diciembre del 2025 prohíben las redes sociales a menores de 16 años”.

Cwaik también enfatizó la magnitud de las demandas colectivas: “El caso de la acusación de Meta fueron 1.700 demandantes. Y hay ocho acusaciones en curso también en ese sentido”.

El poder de las plataformas y la ilusión de control

Durante el intercambio, Paula Guardia Bourdin planteó la preocupación por la influencia de las grandes tecnológicas sobre la opinión pública y la democracia. “Tienen un poder enorme frente a los estados, al punto de ser estados casi por su propia cuenta”, afirmó la conductora.

Un jurado en Los Ángeles consideró que los algoritmos de Meta y YouTube perjudicaron la salud mental de una joven, estableciendo un precedente histórico
Un jurado en Los Ángeles consideró que los algoritmos de Meta y YouTube perjudicaron la salud mental de una joven, estableciendo un precedente histórico

Cwaik profundizó: “Si en el siglo XX las personas más influyentes del mundo eran presidentes de Estados Unidos o China, hoy en día son los nuevos imperios”. A su vez, alertó sobre la impunidad en redes sociales: “Uno tiene muchísima impunidad en las redes, porque puedo insultar a quien quiera o esconderme bajo el anonimato”.

Consultado sobre la posibilidad de que los usuarios controlen los algoritmos, Cwaik aclaró: “Hay una gran ilusión de control que busca que permanezcas, que busca retenerte”. Sin embargo, reconoció avances: “Instagram está por lanzar una función para controlar el algoritmo de los reels… pero no es lo más sencillo de ubicar”.

Brecha algorítmica y falta de regulación en argentina

La conversación giró hacia las consecuencias sociales de la adicción digital, especialmente en los jóvenes: “Es un joven más impaciente, con más niveles de ansiedad demostrado, más propenso a niveles de depresión”, describió Cwaik sobre el impacto que muestran los estudios recientes.

(Infobae en Vivo)
La falta de educación sobre algoritmos agrava una nueva brecha de desigualdad algorítmica en la que los jóvenes quedan más vulnerables (Infobae en Vivo)

El divulgador alertó sobre una nueva desigualdad: “Existe una nueva brecha, la brecha de la desigualdad algorítmica. Quienes no sepan cómo opera un algoritmo quedan mucho más vulnerables a que un algoritmo decida el curso de su vida cotidiana”.

En relación a la falta de regulación local, Cwaik insistió: “En Argentina no tenemos protección de menores en redes sociales. Hay iniciativas para sacar el teléfono de las aulas, pero no tenemos protección específica en redes”. Por eso, sostuvo la necesidad de alfabetización informacional: “Creo que va a fomentar el debate de la importancia de la alfabetización en las escuelas, de educar todo esto”.

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