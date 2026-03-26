La nueva función de Claude permite a los usuarios delegar tareas en su computadora sin estar presentes. (Europa Press)

Cómo usar la IA Claude para que controle tu computadora mientras no estás frente a la pantalla Anthropic presentó una función en Claude que permite a la inteligencia artificial operar un ordenador Mac de forma remota y autónoma, realizando tareas como abrir archivos, navegar por internet y utilizar herramientas de desarrollo sin intervención humana directa.

Esta capacidad se encuentra disponible para los suscriptores de los planes Pro y Max de Claude, aunque por el momento su uso está restringido a dispositivos con el sistema macOS.

La compañía estadounidense Anthropic decidió expandir las posibilidades de sus herramientas de inteligencia artificial al incorporar control directo sobre el ordenador. Claude ahora puede ejecutar tareas en las aplicaciones Code y Cowork, incluso cuando el usuario está ausente. El sistema aprovecha las capacidades autónomas estrenadas en el modelo Claude 3.5 Sonnet, lanzado en 2024, pero las extiende a los agentes de código y colaboración para programadores.

Cómo empezar a usar Claude para que controle tu computadora

Para acceder a la función, la aplicación de escritorio de Claude debe ejecutarse en un Mac compatible y vincularse con la app móvil del chatbot. El sistema prioriza el uso de conectores con servicios como Slack y Google Workspace, pero si no encuentra un conector disponible, puede pasar a controlar directamente el navegador, el ratón, el teclado y la pantalla del ordenador. Anthropic afirmó que Claude siempre solicita autorización explícita del usuario antes de explorar, desplazarse o hacer clic para completar una tarea.

Anthropic prioriza la seguridad y limita el acceso de Claude a aplicaciones sensibles y datos privados. (Anthropic)

Uno de los avances destacados es la integración de la función Dispatch, que permite asignar tareas a la aplicación de escritorio desde el teléfono. Una vez que Claude recibe la instrucción, decide si la tarea corresponde ejecutarla en Code o Cowork, según el tipo de trabajo.

La experiencia no resulta siempre fluida: “Las tareas complejas a veces requieren un segundo intento, y operar a través de la pantalla es más lento que con una integración directa”, explicó la empresa en su blog oficial. La compañía define esta etapa como una “vista previa de investigación”, por lo que anticipa posibles fallos y pide a los usuarios reportar problemas o limitaciones.

Un video difundido por Anthropic muestra cómo, mediante una conversación en el móvil, el usuario solicita a Claude la ejecución de varias acciones en el ordenador. El agente responde abriendo archivos, navegando por páginas web y utilizando herramientas sin requerir asistencia humana, mientras mantiene la aplicación de escritorio activa.

La función está disponible inicialmente para suscriptores de Claude Pro y Max en dispositivos macOS. (Anthropic)

Seguridad, privacidad y limitaciones

El anuncio de Anthropic generó inquietud entre especialistas en ciberseguridad y usuarios, debido a los riesgos potenciales de otorgar a una inteligencia artificial acceso al escritorio y datos personales.

La empresa implementó una serie de salvaguardas para reducir los riesgos, entre ellas la prohibición de acceso a aplicaciones consideradas sensibles, como plataformas de inversión, servicios de trading o criptomonedas. Además, el modelo está entrenado para evitar operaciones como mover fondos, modificar archivos, recopilar imágenes faciales o manipular datos sensibles.

No obstante, Anthropic advierte que ninguna de estas protecciones resulta infalible. En su página de soporte señala que “Claude puede actuar ocasionalmente fuera de esos límites”, motivo por el cual recomienda restringir el uso inicial a aplicaciones de confianza y evitar la gestión de información sensible o documentos privados mientras el control está activo.

Claude solicita permiso explícito antes de operar el escritorio, el navegador y otras aplicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La empresa subraya que Claude puede visualizar cualquier elemento que se muestre en pantalla, incluidos datos personales, documentos confidenciales o información privada. “Comienza con las aplicaciones en las que confíes y no trabajes con datos sensibles”, recomienda la compañía en sus materiales de orientación.

El lanzamiento de esta capacidad por parte de Anthropic se produce en un contexto donde varias empresas tecnológicas exploran soluciones que permitan a agentes de inteligencia artificial operar ordenadores personales. En las últimas semanas, compañías como Perplexity (Personal Computer), Manus (My Computer) y Nvidia (NemoClaw) presentaron propuestas similares, que buscan automatizar tareas y asistir a los usuarios en el trabajo digital cotidiano.