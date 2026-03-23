Tecno

Inteligencia artificial en la vida diaria: cómo impacta en el aprendizaje, el trabajo y la familia

El avance de estas herramientas ya transforma la forma de estudiar, trabajar y tomar decisiones cotidianas, mientras crecen los desafíos sobre su uso responsable y el equilibrio entre automatización y pensamiento propio

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La evolución de los oficios ante la inteligencia artificial favorece la adaptación y el surgimiento de nuevas profesiones, impulsando la creatividad humana

El avance de la inteligencia artificial influye cada vez más en la vida diaria, desde las aulas hasta los espacios laborales. Mariano Wechsler, ingeniero en Sistemas de Información (UTN), cofundador y CEO de Teamcubation y referente en inteligencia artificial, expuso en Infobae en Vivo Al Amanecer cómo se transforman los usos de la IA y qué espera a futuro.

Su análisis llega en un contexto donde surgen inquietudes sobre el alcance y los riesgos de esta tecnología para niños y adultos. La pregunta sobre cómo los usuarios deben convivir con la IA y cuáles son sus áreas de potencial impacto permanece en primer plano.

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Durante el intercambio, Wechsler resaltó la versatilidad de los modelos de inteligencia artificial y cómo cambiaron la forma de aprender. “Hay un modo en casi todas las IA que se llama Estudiar y aprender. Si te dan una ecuación, la IA puede responder de inmediato, pero con este modo, te plantea preguntas para que razones los pasos”, señaló. De esta forma, la herramienta no da la solución directamente, sino que incentiva el razonamiento en el proceso educativo de los niños.

Al referirse a la utilidad en la familia, compartió ejemplos cercanos que muestran cómo los chicos se relacionan con la tecnología: “Me lo resolvió el chat”, fue la reacción de mi hijo al usar la IA en una tarea escolar, relató Wechsler, lo que visibiliza la rápida integración de estas plataformas en la vida cotidiana.

La automatización de tareas cotidianas
La automatización de tareas cotidianas con inteligencia artificial personaliza recomendaciones y mejora la eficiencia en el ámbito doméstico y profesional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para el especialista, el desafío radica en equilibrar el uso de la tecnología y la capacidad de pensamiento propio. “Si se deja la herramienta libremente, los niños pueden dejar de pensar. Si la restringimos por completo, les quitamos una herramienta valiosa”, enfatizó.

La clave está, según Wechsler, en encontrar el punto intermedio que permita el desarrollo de habilidades sin depender por completo de la inteligencia artificial.

Herramientas de IA en la vida cotidiana

En el plano personal y profesional, Wechsler contó cómo automatiza tareas simples para ganar eficiencia: “Tengo un prompt que utilizo todas las semanas. Le informé qué tarjetas uso, qué auto tengo y dónde cargo combustible. Todos los lunes me recomienda la mejor promoción disponible”, detalló. Así, la IA permite aprovechar información actualizada de manera práctica y personalizada.

La adaptabilidad de la inteligencia artificial también se refleja en el ámbito empresarial. “Antes existía un área central que resolvía cuestiones tecnológicas. Ahora, es momento de distribuir la tecnología entre todos los empleados y descentralizar estas funciones”, comentó el experto, destacando el aumento de la eficiencia organizacional.

Las herramientas de inteligencia artificial
Las herramientas de inteligencia artificial incentivan el razonamiento propio de los niños durante el proceso educativo, según Mariano Wechsler (Imagen Ilustrativa Infobae)

Wechsler observó que “la industria se va acomodando a las demandas de la sociedad”, por eso muchas plataformas integran funciones similares en respuesta a las nuevas necesidades. Ejemplificó con el modo Estudiar y aprender, disponible en servicios como ChatGPT y Gemini, aunque su rápido desarrollo dificulta estar al tanto de todas las novedades.

IA, oficios y evolución laboral

Consultado sobre el miedo a la pérdida de oficios por la automatización, Wechsler ofreció una lectura histórica: “Oficios que desaparecen por la tecnología existen desde la Revolución Industrial”, explicó, recordando que la humanidad se adapta y genera nuevas profesiones cuando surgen innovaciones disruptivas.

El especialista evocó cómo se pensaba el futuro de los comercios con los e-commerce y reveló: “A pesar de la digitalización, muchas personas siguen eligiendo comprar en tiendas físicas. Aparecen nuevas formas de adaptarse y crear valor en esos contextos”.

Durante la charla, Wechsler propuso extender la creatividad en el uso de la inteligencia artificial: “Es un momento para crear cosas de manera distinta, para aprender y usar lo que trae la tecnología. Ya impactó en la vida de todos nosotros”.

El impacto de la inteligencia
El impacto de la inteligencia artificial revoluciona el aprendizaje, el trabajo y las dinámicas familiares en la vida diaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

IA, creatividad y desafíos futuros

Para Wechsler, el foco del presente está en cómo se utiliza la inteligencia artificial de manera productiva. “La mayoría escribe correos electrónicos con la calidad de un premio Nobel, pero eso no eleva la productividad. El riesgo es perder personalidad y que todo se homologue”, advirtió. Explicó que la clave es automatizar tareas propias y no esperar que otro lo haga: “Así se aprovechan los recursos en la organización y el hogar”.

Sobre la amplitud de tareas que puede desempeñar la IA, Wechsler remarcó: “Todo lo que la humanidad digitalizó o puso en libros está representado en el modelo matemático de la IA”. Relató que, si se cargan libros de tarot en el sistema, la IA puede replicar esa función, aunque aclaró: “Parece que piensa, pero no piensa. Es pura matemática, solo coloca una palabra tras otra en base a probabilidades”.

La conclusión del especialista es clara: la inteligencia artificial redefine cada aspecto de la vida diaria, obliga a aprender nuevas herramientas y plantea dilemas sobre su uso y límites. Wechsler enfatizó que continuar atentos y proactivos marcará la diferencia en un escenario en constante transformación.

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