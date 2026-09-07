¿Cómo saber si un familiar tiene demencia y qué hacer para prevenirlo?

El trastorno neurocognitivo mayor o demencia implica pérdida de memoria, razonamiento, juicio y cálculo, además de dependencia en la vida diaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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“Para catalogar a alguien con demencia, debe haber pérdida de memoria a corto y largo plazo, razonamiento, juicio, cálculo, y una dependencia en las actividades de la vida diaria”, explicó el doctor Luis Bermúdez, geriatra y gerontólogo.

Bermúdez detalló que, en el proceso de envejecimiento cerebral, pueden distinguirse tres etapas según el grado de afectación de las capacidades mentales y la autonomía de la persona.

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El envejecimiento cognitivo normal se manifiesta con pequeños olvidos, como olvidar momentáneamente dónde se dejaron las llaves o algún objeto, pero no interfiere en la independencia ni en el funcionamiento cotidiano.

Cuando aparece el deterioro cognitivo leve, los cambios ya son percibidos por la persona, aunque suelen pasar inadvertidos para el entorno, y no impiden que mantenga sus actividades habituales.

La situación cambia en el trastorno neurocognitivo mayor, antes conocido como demencia, donde la persona comienza a depender de otros para realizar tareas tanto básicas como complejas de la vida diaria.

En estos casos no solo se pierde la memoria a corto plazo, que suele ser el motivo principal de consulta familiar, sino que también se ven comprometidas otras funciones mentales superiores, como la memoria a largo plazo, el razonamiento, el juicio y el cálculo.

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Esta afectación global se traduce en dificultades para manejar dinero, salir solo, administrar medicamentos y encargarse del hogar, así como para bañarse, caminar, comer o vestirse.

Bermúdez subrayó que la pérdida de capacidades suele ser progresiva: primero se afectan las tareas instrumentales y, con el avance del cuadro, se comprometen las más elementales.

El envejecimiento cognitivo normal y el deterioro cognitivo leve pueden causar olvidos, pero no anulan la autonomía ni las actividades habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, precisó que aunque la enfermedad de Alzheimer fue durante mucho tiempo la causa predominante de demencia, hoy se observan cada vez más casos vinculados a la mayor esperanza de vida y al mejor control de enfermedades crónicas, lo que ha diversificado las causas del trastorno neurocognitivo mayor.

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El especialista aclaró que, aunque en el ámbito médico el término demencia fue reemplazado por “trastorno neurocognitivo mayor” debido a su carga peyorativa, la palabra sigue siendo común tanto en la práctica clínica como en la comunicación cotidiana.

Factores de riesgo, prevención y detección

El doctor Luis Bermúdez señaló que, aunque no todos los casos de demencia pueden prevenirse, es posible reducir el riesgo si se mantiene una rutina de ejercicio físico diario, una alimentación saludable y un control adecuado de las enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, colesterol alto y obesidad.

Explicó que el ejercicio beneficia tanto el corazón como el metabolismo, y recomendó limitar el consumo de alcohol y tabaco para favorecer la salud cerebral.

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Según Bermúdez, la estimulación intelectual también ayuda a preservar la reserva cognitiva. Actividades como la lectura, el aprendizaje de nuevas habilidades, la práctica de juegos de mesa como el sudoku o la sopa de letras y la permanencia en el mundo laboral después de los sesenta años contribuyen a mantener la mente activa.

Por el contrario, advirtió que el aislamiento social puede acelerar el deterioro: “El aislamiento social es una de las principales causas por las que se puede acelerar el deterioro cognitivo”, subrayó el especialista. Por eso recomienda mantener vínculos familiares, pertenecer a grupos comunitarios y participar en actividades religiosas o sociales.

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El riesgo de demencia puede reducirse con ejercicio físico, alimentación saludable y control de hipertensión, diabetes, colesterol alto y obesidad. (Foto: cortesía)

El nivel educativo es otro factor importante, ya que una escolaridad baja limita la reserva cognitiva y aumenta el riesgo de desarrollar demencia en la vejez.

Bermúdez subrayó que, en Latinoamérica, suele ser la familia quien detecta los primeros cambios: olvidos frecuentes, dificultad para manejar dinero, pérdida de objetos, problemas con el teléfono móvil o una tendencia al aislamiento social.

Insistió en que los olvidos no son normales en ninguna etapa de la vida y que la combinación de pérdida de memoria con incapacidad para realizar tareas cotidianas debe ser motivo de consulta médica.

El especialista explicó que existen test cognitivos sencillos, incluso disponibles como aplicaciones gratuitas, que permiten una primera orientación.

Estas pruebas incluyen preguntas sobre la fecha, la ubicación o el reconocimiento de objetos comunes. Sin embargo, enfatizó que el diagnóstico definitivo debe quedar en manos de un profesional, quien completará la evaluación con historia clínica, pruebas funcionales y estudios complementarios como análisis de laboratorio e imágenes cerebrales.

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Incidencia, tratamiento y consecuencias

Bermúdez informó que la incidencia de demencia aumenta con la edad. En Latinoamérica, el 3% de las personas de 60 años presentan demencia, cifra que sube al 5% en hombres y al 10% en mujeres entre los 70 y 75 años, debido a la mayor esperanza de vida femenina.

Al llegar a los 90 años, el riesgo se eleva a entre 30% y 45%. Además, explicó que aproximadamente el 60% de los casos se deben a la combinación de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, y factores vasculares relacionados con patologías crónicas.

Luis Bermúdez, Geriatra y gerontólogo. (Foto: cortesía)

Sobre el tratamiento, Bermúdez aclaró que es de carácter paliativo y tiene como objetivo principal ralentizar el avance de la enfermedad. Actualmente existen cinco medicamentos aprobados, aunque ninguno de ellos revierte el daño cerebral.

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“La combinación de medicamentos es la pauta más reciente, aunque no hay uno que sea claramente superior a los demás”, señaló el geriatra.

Los tratamientos modificadores de la enfermedad están en fase experimental y han presentado dificultades, como el riesgo de sangrado intracraneal, que llevó a la suspensión de uno de estos fármacos en 2020. El principal objetivo sigue siendo preservar la calidad de vida del paciente y retrasar al máximo la dependencia total.

Las consecuencias de la demencia incluyen la pérdida total de la autonomía y la funcionalidad. Aunque la persona conserve la fuerza muscular, la desconexión entre mente y cuerpo puede afectar incluso funciones básicas como tragar alimentos.

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La dependencia avanza de forma progresiva y puede requerir asistencia permanente para todas las actividades diarias. El especialista advirtió que la imposibilidad de tomar decisiones y ejecutar tareas simples transforma a la persona en dependiente absoluto.

Finalmente, Bermúdez explicó que la genética influye, pero no determina por sí sola la aparición de la demencia. Este trastorno resulta de la combinación entre edad, predisposición genética y hábitos de vida. Recomendó a quienes tienen antecedentes familiares mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio y controlar enfermedades.

La excepción es la enfermedad de Huntington, de transmisión genética dominante: en esos casos, el 50% de los hijos la desarrollarán, con síntomas motores severos y demencia. Existen pruebas genéticas para detectarla, aunque su uso puede generar dilemas éticos y emocionales en las familias.