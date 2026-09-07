Multas de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires: qué infracciones subieron y cuánto cuesta cada una

La Unidad Fija UF) pasó de $798,51 a $ 949,99, en línea con el valor promedio del medio litro de nafta premium en la capital

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En la Ciudad de Buenos Aires ya rige un aumento de 18,9% en las multas de tránsito, una suba que empujó varias infracciones habituales por encima de los $100.000 y elevó con más fuerza las sanciones por faltas graves, como tapar la patente o cruzar un semáforo en rojo.

La actualización comenzó a aplicarse el martes y responde al ajuste de la Unidad Fija (UF), el parámetro que utiliza el sistema porteño para calcular el valor de las sanciones. Dicha unidad pasó de $798,51 a $ 949,99, en línea con el valor promedio del medio litro de nafta premium en la capital.

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Los nuevos valores

Entre las infracciones más frecuentes en la Ciudad de Buenos Aires, el mal estacionamiento volvió a quedar entre las más sancionadas. Con la nueva actualización, esa falta pasó a costar $ 94.999, mientras que estacionar en una rampa para personas con discapacidad implica una multa de $ 284.819. Si el vehículo se detiene en carriles exclusivos o del Metrobus, la sanción asciende a $ 142.498,50.

El uso del teléfono móvil mientras se conduce también quedó dentro de ese rango. La penalidad por manipular el celular al volante se fijó en $ 94.999, y se eleva a $ 199.998 cuando la infracción consiste en enviar mensajes de texto durante la conducción.

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El exceso de velocidad sigue entre las faltas más detectadas y, junto con el mal estacionamiento concentra cerca del 80% de las infracciones cometidas por quienes circulan por la capital. Esto se debe al aumento de las cámaras de fiscalización que controlan y sacan fotomultas, de las cuales existen un total de 215 dispositivos instalados en toda la Capital. Y de los cuales, 100 se instalaron el año pasado. Esas imágenes luego son revisadas por una persona, que determina si hubo una infracción. Ese esquema se utiliza, entre otros casos, para detectar el uso del teléfono celular al manejar.

Dentro de las faltas consideradas graves también aparece la maniobra de tapar o adulterar la chapa patente para evitar los controles. Esa conducta pasó a castigarse con $ 949.990, equivalente a 1.000 unidades fijas

En este caso, la multa varía según cuánto se exceda el límite permitido. Para los casos en que se supera la máxima en hasta 20 kilómetros por hora en calles o avenidas, o hasta 40 kilómetros por hora en vías rápidas, el monto llega a $ 66.499,30. Cuando el exceso es mayor, la sanción puede escalar hasta $ 3.799.960.

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Otra de las infracciones con sanciones más elevadas es no respetar la luz roja. En esos casos, la multa arranca en $ 284.997 y puede trepar hasta $ 1.424.985, según la gravedad de la conducta y los antecedentes del conductor.

Dentro de las faltas consideradas graves también aparece la maniobra de tapar o adulterar la chapa patente para evitar los controles. Esa conducta pasó a castigarse con $ 949.990, equivalente a 1.000 unidades fijas.

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Entre las diez infracciones más comunes también figura circular con la VTV vencida, que ahora tiene una penalidad de $ 94.999. No cumplir con el grabado de autopartes, requisito exigido para realizar la verificación, pasó a costar $ 142.498,50.

A su vez, circular con vidrios polarizados fuera de norma o no llevar la licencia de conducir tiene una sanción de $ 47.499,50. No usar cinturón de seguridad, otra conducta todavía frecuente, quedó penada con $ 94.999.

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La penalidad por manipular el celular al volante se fijó en $ 94.999, y se eleva a $ 199.998 cuando la infracción consiste en enviar mensajes de texto durante la conducción (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vigencia del sistema de puntos para las licencias porteñas

Además del pago de la multa, la Ciudad de Buenos Aires mantiene un sistema de puntaje para conductores conocido como Sistema de Evaluación Permanente de Conductores, en vigor desde 2009 y luego reformado. Las licencias emitidas en la capital comienzan con 20 puntos y cada infracción descuenta una cantidad determinada.

La consulta de actas y sanciones puede hacerse a través del sitio web del gobierno porteño, con la patente del vehículo o el número de documento. En algunos casos, además, existen mecanismos para recuperar parte del puntaje perdido, salvo cuando se trata de faltas graves.

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