Crimen y Justicia

“Déjame ver cómo vengo de caja”: los chats que complican al empresario acusado de montar un esquema Ponzi

Christian Silbergleit, investigado por una presunta megaestafa de 25 millones de dólares que afectó a más de 50 ahorristas, sumó una nueva denuncia

Christian Silbergleit
Christian Silbergleit, denunciado por estafas
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Christian Silbergleit, el empresario financiero investigado por una presunta megaestafa que afecta a más de 50 ahorristas en Argentina, recibió una nueva denuncia penal. Esta vez la presentó un hombre que lo acusa de haberse quedado con casi 120 mil dólares que le había entregado desde 2019 bajo la promesa de mantenerlos en una “cuenta corriente remunerada” con intereses anuales.

La denuncia, radicada ante la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional, invoca el artículo 172 del Código Penal por defraudación. El supuesto damnificado, patrocinado por los abogados Fernando Madeo Facente y Juan Pablo Madeo Facente, solicitó ser tenido por parte querellante y acompañó como prueba una serie de conversaciones de WhatsApp mantenidas con Silbergleit a lo largo de casi seis años, además de comprobantes de transferencias internacionales y entregas de dinero en efectivo

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Según el escrito, el vínculo comercial comenzó el 14 de noviembre de 2019, cuando Silbergleit le propuso a la presenta víctima: “Te mando los bille donde me digas o te los dejo en cuenta corriente remunerado al 12 anual”. El ahorrista aceptó dejar los fondos en esa cuenta y, al día siguiente, el denunciado confirmó por escrito: “Buen día querido tenés acreditado 51625 en tu cuenta remunerada”.

Pocos días después, el 19 de noviembre de 2019, Silbergleit detalló el mecanismo de acreditación de intereses ante una consulta sobre el saldo disponible: “103250 a fin de mes te carga los numerales”, agregó, y precisó una tasa del “12% anual” que se liquidaba “cuando retires” de forma proporcional.

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La denuncia detalla que la operatoria no se limitó a transferencias bancarias. El 22 de marzo de 2021, el damnificado envió un mensajero a una oficina en la calle 25 de Mayo, en el Microcentro porteño, para entregar unos 26.000 dólares en efectivo. Tras la entrega, consultó si el dinero había sido acreditado y Silbergleit respondió: “Sí, ya está acreditado”.

El escrito incluye comprobantes de transferencias internacionales por sumas que van desde los 50.000 hasta los 200.000 dólares, realizadas entre septiembre de 2023 y marzo de 2025. En una de esas conversaciones, fechada el 1° de febrero de 2024, ante una consulta sobre el riesgo de los fondos, Silbergleit escribió: “No querido está colocada adelantando bajadas de cable u operaciones diarias de billetes. Cero riesgo de colocaciones largas”, y ofreció firmar “algún mutuo o pagaré” como respaldo documental.

El 31 de julio de 2024, el denunciado comunicó una baja en la tasa de interés que pagaba: “Vos estabas con tasa del 24% anual y esa pasa desde agosto a 18%”, le escribió a el damnificado, según consta en la presentación.

En diciembre de 2024, la existencia de fondos pertenecientes de la supuesta víctima en poder del denunciado continuaba siendo reconocida en el intercambio entre ambos. “El 10 de diciembre de 2024, le manifesté: “Mientras tanto con la plata que tengo en tu cuenta de garantía me podrás mandar ahora $100k?”“, relató el denunciante. Silbergleit le respondió: “Déjame ver cómo vengo de caja porque estos días vienen heavy pero estimo que lo podemos armar para hoy”.

El corte de comunicación y la referencia al caso Round Capital

De acuerdo con la denuncia, a comienzos de 2025 el denunciante comenzó a reclamar la restitución de los fondos y Silbergleit dejó progresivamente de responder. A mediados de junio le mandó este mensaje: “Amigo como va????. Ahí me entere lo que pasó. Qué cagada. Ojalá te recuperes pronto”, preocupado por su salud. El financista no respondió. Insistió varias veces.

El damnificado se alarmó un mes más tarde de ese año, cuando el empresario fue registrado vaciando su lujosa oficina de Puerto Madero. “Qué esta pasando??”, quiso saber cuando ya comenzaban a aparecer los primeros denunciantes del denominado caso Round Capital.

Se trata de una presunta estafa que supera los 25 millones de dólares y afecta a más de 50 ahorristas, quienes acusan a Silbergleit de aplicar un esquema Ponzi a través de su empresa Round Capital, con ramificaciones en proyectos inmobiliarios como el Signature by the Sea en Punta del Este y el Conectia Network Living en Buenos Aires. Según ese relato, Silbergleit cerró sus oficinas en Puerto Madero y el Microcentro, dejó de atender llamados y adujo problemas de salud mental para justificar su desaparición.

Desde el intercambio del 15 de agosto de 2025, la víctima afirma que no volvió a recibir respuesta pese a haber insistido durante varias semanas con mensajes que Silbergleit no contestó. El denunciante sostiene que la conducta descripta “excede largamente un mero incumplimiento contractual” y pide que la Justicia determine responsabilidades, al tiempo que menciona la existencia de otros denunciantes en situaciones similares.

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