La ruta de León XIV en Uruguay: los enviados del Vaticano recorrieron los lugares que visitará el papa

La delegación vaticana arriba al estadio Centenario de Montevideo (@iglesiauy)

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Faltan 59 días para que el papa León XIV pise tierra uruguaya y se convierta en el segundo pontífice en estar en el país, después de Juan Pablo II. Este fin de semana hubo un hito en la organización de esta llegada: una segunda avanzada del Vaticano estuvo en Uruguay recorriendo uno a uno los lugares que serán visitados por el líder de la Iglesia Católica en noviembre.

La delegación del Vaticano e la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en el barrio Casavalle de Montevideo (@iglesiauy)

León XIV llegará a Uruguay sobre la hora 16 del viernes 6 de noviembre y que, al caer la tarde, participará de un acto cívico en la Plaza Independencia, la principal de la capital uruguaya y que da el acceso al casco histórico de Montevideo, la Ciudad Vieja. Al día siguiente, la agenda continuará en la ciudad de Paysandú (limítrofe con Argentina) y con actividades en Montevideo, y el domingo 8 cerrará su itinerario en Florida, donde está el santuario de la Virgen de los Treinta y Tres.

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La delegación del Vaticano de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en el barrio Casavalle de Montevideo (@iglesiauy)

La Guardia Suiza, que integró la avanzada del Vaticano, recorrió los lugares que serán visitados por Léon XIV junto a autoridades de la Gendarmería, militares y de la Policía. La misión de avanzada estuvo encabezada por José Nahúm Jairo Salas Castañeda, coordinador de los viajes apostólicos del papa. Arribó al país el jueves 3, para avanzar en los preparativos de la visita.

Una misión de avanzada del Vaticano recorre el Barrio Borro de Montevideo (@iglesiauy)

El viernes 4, por ejemplo, estuvieron en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en el barrio Casavalle, una zona periférica de Montevideo. Luego, estuvieron en el Palacio Estévez, que está destinado a actividades protocolares y culturales. Allí, los jerarcas del Vaticano mantuvieron encuentros con la Cancillería y la Presidencia.

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La avanzada del Vaticano recorre la peatonal Sarandí hacia la Iglesia Matriz, Catedral de Montevideo (@iglesiauy)

Luego visitaron la Plaza Independencia y la puerta de la Ciudadela, que da paso a la Ciudad Vieja, el barrio histórico de Montevideo. Por allí, avanzaron por la peatonal Sarandí hasta llegar a la Catedral de Montevideo, otro de los puntos que será visitado por el papa.

La misión del Vaticano recorre la Catedral Metropolitana de Montevideo (@iglesiauy)

La delegación Vaticana en la Basílica de Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo (@iglesiauy)

Al día siguiente, en un avión de la Fuerza Aérea, la avanzada del Vaticano voló hasta Paysandú. Fueron recibidos por el intendente local, Nicolás Olivera, y por el obispo Arturo Fajardo. Salas Castañeda y su equipo se trasladaron hasta la Basílica Nuestra Señora del Rosario y San Benito de Palermo.

El padre José Salas Castañeda, coordinador de los viajes apostólicos de León XIV, en Paysandú (@iglesiauy)

La delegación del Vaticano, preparando la visita del Papa, en el aeropuerto de Paysandú (@iglesiauy)

Horas más tarde, la avanzada estuvo en el Estadio Centenario, donde León XIV encabezará una celebración. Allí se ajustaron detalles logísticos de la visita con un plano del escenario deportivo, según se pudo observar en una de las imágenes.

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Avanzada del Vaticano ultimando detalles logísticos para que, en noviembre, el Estadio Centenario reciba al Papa León XIV (@iglesiauy)

A pocas cuadras de allí se encuentra la Universidad Católica del Uruguay (UCU), otro punto incluido dentro de la planificación de la visita papal.

La avanzada del Vaticano en la Universidad Católica del Uruguay (@iglesiauy)

“Su creación fue autorizada por decreto del entonces arzobispo de Montevideo, Mons. Carlos Parteli, y recibió el reconocimiento de la Santa Sede. En 1988, durante su segunda visita apostólica al Uruguay, san Juan Pablo II visitó la Universidad Católica”, destacó en la red social X la Iglesia Católica del Uruguay.

La delegación del Vaticano en la ciudad de Florida; recorren el santuario nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, patrona del Uruguay (@iglesiauy)

La avanzada del Vaticano en Florida (@iglesiaUy)

El domingo a la mañana, la avanzada estuvo en Florida.

El itinerario de la visita del papa

Para llegar hasta la Plaza Independencia, el papa recorrerá la rambla hasta conectar con 18 de Julio, la principal avenida de la ciudad. Por esta calle llegará hasta ese lugar, en done habrá un acto cívico. Desde allí se trasladará hasta la Catedral Metropolitana, que está sobre la Plaza Madrid, que queda a unos 450 metros.

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El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi (EFE)

Además, León XIV mantendrá una reunión privada con el presidente de la República, Yamandú Orsi. Esto es porque León XIV es invitado oficial a quien el propio Orsi convocó durante una visita que realizó en Roma.

Al día siguiente volará a Paysandú, un departamento 375 kilómetros al norte de Montevideo. Está previsto que lleguen varios argentinos.

Virgen de los Treinta y Tres, la patrona del Uruguay (Iglesia Católica de Uruguay)

El papa continuará su agenda ese mismo sábado en Montevideo, primero recorriendo obras sociales en el barrio Casavalle, visitando la Universidad Católica del Uruguay, y luego en una celebración masiva que encabezará en el Estadio Centenario.

Al día siguiente León XIV viajará a Florida, una ciudad ubicada a 100 kilómetros de la capital. Allí nuevamente celebrará una misa en el día de la Virgen de los Treinta y Tres, que es la patrona del Uruguay. La misa en Florida será en el hipódromo municipal “Irineo Leguisamo”.

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