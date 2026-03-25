¿Móvil sin espacio? Cómo vaciar las 3 papeleras “ocultas” de tu celular para liberar gigas

Cómo vaciar las papeleras ocultas y liberar espacio en tu móvil Android - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de almacenamiento es una de las consultas más habituales entre usuarios de smartphones. Fotos y videos de alta resolución, aplicaciones pesadas y archivos que llegan por WhatsApp o correo saturan la memoria del dispositivo, generando lentitud, errores en la instalación de apps y notificaciones constantes de espacio insuficiente.

Aprender a limpiar las papeleras y eliminar archivos innecesarios es clave para recuperar rendimiento y aprovechar al máximo la capacidad del móvil.

Liberar espacio no solo mejora la fluidez del sistema, también previene bloqueos, facilita actualizaciones y evita perder archivos valiosos en momentos críticos. Un teléfono con espacio suficiente funciona mejor, responde más rápido y reduce el riesgo de pérdida de datos por fallos inesperados.

La clave para un móvil eficiente: limpiar papeleras y archivos residuales en Android - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Papelera de Android: cómo encontrarla y vaciarla

En muchos dispositivos Android, la aplicación de galería o el gestor de archivos cuenta con una papelera donde se almacenan temporalmente los elementos borrados.

Estos archivos, antes de eliminarse definitivamente, pueden recuperarse si se eliminan por error. Sin embargo, si no se vacía regularmente, la papelera puede ocupar varios gigas, afectando la memoria interna.

Para vaciar la papelera en Android:

Abre la app de Galería o Mis Archivos. Busca la opción “Papelera” o “Elementos eliminados” en el menú, representada por un icono de basura o en opciones adicionales. Selecciona los archivos a eliminar de forma permanente o utiliza la función “Vaciar” para borrar todo el contenido. Confirma para liberar espacio inmediatamente.

Google Fotos: la papelera que muchos olvidan

Google Fotos, una de las apps más usadas para gestionar imágenes y videos, almacena los archivos eliminados en la papelera durante 30 días antes de borrarlos definitivamente. Si no se vacía, esta papelera también puede consumir varios gigabytes.

Optimiza la memoria de tu smartphone: pasos para eliminar archivos y papeleras ocultas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para limpiar la papelera de Google Fotos:

Abre Google Fotos en tu móvil. Toca en “Colecciones” y selecciona “Papelera”. Pulsa los tres puntos en la esquina superior y elige “Vaciar papelera”. Confirma para eliminar todos los archivos de forma permanente.

Además, con la app Files by Google puedes identificar y eliminar archivos basura, cachés y temporales que ocupan espacio innecesario. Solo debes abrir la app, ir a la pestaña “Limpiar” y seguir las instrucciones para deshacerte de los residuos digitales.

WhatsApp: la “papelera oculta” que nadie ve

WhatsApp no incluye una papelera visible, pero sí almacena fotos, videos, audios y documentos en carpetas internas que pueden crecer sin control. Muchos usuarios desconocen que este espacio puede liberar gigabytes si se gestiona correctamente.

Para limpiar la “papelera oculta” de WhatsApp:

Abre el administrador de archivos de tu dispositivo. Ve a “Almacenamiento interno” y sigue la ruta: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media. Dentro de estas carpetas, selecciona los archivos multimedia que ya no necesitas y elimínalos de manera permanente.

Además, WhatsApp crea copias de seguridad en la carpeta “Databases”, que pueden acumular versiones antiguas ocupando espacio valioso. Para limpiar esta carpeta:

Así puedes liberar gigas en tu móvil gestionando papeleras y archivos olvidados - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde el administrador de archivos, accede a: Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Databases. Elimina los archivos de respaldo más antiguos, conservando solo el más reciente.

Otra función útil es vaciar chats desde la propia app sin borrar contactos. Solo hay que abrir el chat, seleccionar “Vaciar chat” en el menú y confirmar la eliminación de mensajes y archivos.

Consejos extra para optimizar el almacenamiento

Revisa y vacía la papelera de galería, archivos y Google Fotos al menos una vez al mes.

Elimina aplicaciones que no utilices, ya que ocupan espacio incluso si no se abren.

Transfiere fotos y videos a la nube o a un disco externo para conservar recuerdos sin llenar el móvil.

Borra archivos duplicados y mantén el sistema actualizado para acceder a las mejores herramientas de gestión.

Adoptar estos hábitos garantiza un dispositivo más rápido, eficiente y libre de problemas de almacenamiento. Vaciar las papeleras ocultas y eliminar archivos innecesarios es una tarea sencilla que marca la diferencia en el rendimiento y vida útil de cualquier celular.