La IA entusiasma, pero genera dudas sobre fiabilidad y empleo, según estudio de Anthropic

El informe de Anthropic destaca que los usuarios esperan que la IA mejore su productividad. REUTERS/Bruna Casas

Un reciente estudio global realizado por Anthropic, basado en las respuestas de más de 80.000 usuarios de su inteligencia artificial Claude, revela que aunque la mayoría ve la IA como una herramienta positiva, persisten importantes preocupaciones sobre su fiabilidad, el impacto en el empleo y la autonomía personal.

La investigación, que abarca participantes de 159 países y en 70 idiomas, se presenta como el mayor estudio cualitativo y multilingüe sobre expectativas y temores relacionados con la inteligencia artificial.

Productividad, calidad de vida y riesgos de la IA

El informe de Anthropic destaca que los usuarios esperan que la IA mejore su productividad y calidad de vida, facilitando tareas rutinarias y permitiendo dedicar más tiempo a actividades personales.

Claude es un avanzado modelo de lenguaje grande (LLM) y asistente de IA conversacional, desarrollado por la empresa Anthropic. (Europa Press)

Un 81% de los encuestados afirmó estar satisfecho con los beneficios obtenidos gracias a la IA, especialmente en áreas como productividad (32%), aprendizaje (9,9%) y apoyo emocional (6,1%). Muchos ven en la automatización de tareas como los correos electrónicos una oportunidad para pasar más tiempo con la familia o enfocarse en proyectos personales.

Sin embargo, las principales inquietudes giran en torno a la fiabilidad de la tecnología (26,7%), el posible impacto negativo en el empleo y la economía (22,3%) y la pérdida de autonomía y capacidad de decisión humanas (21,9%).

Un 11% de los participantes considera la IA una herramienta neutral, similar a la electricidad o internet, pero la mayoría percibe una tensión entre los beneficios y los riesgos de depender de sistemas inteligentes.

Un 81% de los encuestados afirmó estar satisfecho con los beneficios obtenidos gracias a la IA. (Cortesía: Channel Partner)

Diferencias regionales en la percepción de la inteligencia artificial

El estudio revela diferencias significativas según la región. Mientras que el 67% de los participantes a nivel global expresó una opinión positiva sobre la IA, el optimismo es mayor en Sudamérica, África y gran parte de Asia, donde las nuevas tecnologías se perciben como oportunidades de progreso.

Por el contrario, en Europa y Estados Unidos predomina una visión más cauta, y las preocupaciones se centran en la vigilancia, la privacidad y la gobernanza de la IA.

En América del Norte y Oceanía, la falta de un marco regulatorio robusto es el principal motivo de inquietud. En Europa Occidental, la privacidad y el control sobre los datos capturan la atención, mientras que en Asia Oriental la preocupación se enfoca en las repercusiones personales del uso de IA. En regiones como África, el sur y sureste de Asia y América Latina, la fiabilidad y el empleo destacan como los temas más sensibles.

Las principales inquietudes giran en torno a la fiabilidad de la tecnología (26,7%). (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anthropic concluye que las esperanzas y temores respecto a la inteligencia artificial están intrínsecamente ligados. “Existe una tensión entre usar la IA para aprender y volverse tan dependiente de ella que se deje de pensar por uno mismo”, advierte la compañía.

Estas percepciones ayudarán a orientar el desarrollo de Claude y a definir estrategias que respondan tanto a las aspiraciones como a las inquietudes de los usuarios en un contexto global de rápida adopción tecnológica.

Cómo utilizar la IA de forma responsable en el trabajo de oficina

Usar la inteligencia artificial de manera responsable en el trabajo de oficina implica comprender sus límites y supervisar siempre sus resultados. Es fundamental emplear la IA como una herramienta de apoyo para tareas repetitivas, la organización de datos o la redacción de documentos, pero sin delegar por completo el control ni las decisiones importantes.

La IA debe potenciar la productividad y la calidad del trabajo, no reemplazar el criterio profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Antes de utilizar la información generada por la IA, conviene revisarla, verificar su exactitud y asegurarse de que cumple con las políticas y estándares de la empresa.

Además, es recomendable proteger la privacidad y los datos sensibles al interactuar con sistemas de IA. Evita ingresar información confidencial o personal en plataformas no seguras y respeta siempre la normativa de protección de datos vigente en tu organización.

La IA debe potenciar la productividad y la calidad del trabajo, no reemplazar el criterio profesional ni poner en riesgo la seguridad de la información. Un uso responsable garantiza que la tecnología sea una aliada y no una fuente de problemas.