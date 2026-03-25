El empresario relató una conversación con August, su segunda hija. (Composición Infobae: REUTERS/Evelyn Hockstein/Daniel Cole)

La contundente advertencia de Mark Zuckerberg a su hija, “No puedes ser Taylor Swift”, ha llamado la atención tanto por su sinceridad como por el trasfondo que encierra. El fundador de Meta compartió esta anécdota durante su intervención en el pódcast Acquired, donde abordó el valor de forjar una identidad propia en lugar de buscar emular el camino de otros íconos del éxito.

El consejo de Mark Zuckerberg: autenticidad frente a la imitación

En el pódcast Acquired, Zuckerberg fue consultado sobre el tipo de recomendaciones que daría a los emprendedores actuales, especialmente en un contexto tan distinto al que él enfrentó en 2004, cuando fundó Facebook.

Para ilustrar su respuesta, el empresario relató una conversación con August, su segunda hija, durante un concierto de Taylor Swift. La niña, admiradora de la cantante, expresó su deseo de ser como ella cuando creciera.

La contundente advertencia de Mark Zuckerberg a su hija, “No puedes ser Taylor Swift”, ha llamado la atención por su sinceridad. (Reuters)

La respuesta de Zuckerberg fue directa: “Pero no puedes ser Taylor Swift. No es posible”. Sorprendentemente, su hija reflexionó y contestó: “Está bien, entonces, cuando sea mayor, quiero que la gente quiera ser como August Chan Zuckerberg”.

Este intercambio, según el propio Zuckerberg, resume el consejo que ofrecería a cualquier persona que aspire a tener éxito: observar y aprender de los demás, pero buscar siempre abrir su propio camino y crear una identidad única.

Mark Zuckerberg y Taylor Swift: referentes en sus sectores y en la lista Forbes

La anécdota adquiere mayor dimensión si se considera el impacto de Mark Zuckerberg y Taylor Swift en sus respectivos ámbitos. Ambos figuran entre las personalidades más influyentes y millonarias del mundo, logrando mantenerse en la cima en industrias altamente competitivas.

Taylor Swift reacciona en el escenario durante la 67 edición de los Premios Grammy en Los Ángeles, California, Estados Unidos, 2 de febrero de 2025. REUTERS/Mario Anzuoni

De acuerdo con Forbes, Taylor Swift ocupa el puesto 24 en la lista de Mujeres hechas a sí mismas más ricas de América, con una fortuna estimada en 1.300 millones de dólares.

Por su parte, Mark Zuckerberg se sitúa en la cuarta posición de las mayores fortunas globales, con un patrimonio calculado en 195.900 millones de dólares.

De la inspiración a la autenticidad: la lección detrás del consejo

La historia relatada por Zuckerberg no solo pone de manifiesto la admiración que despierta Taylor Swift en nuevas generaciones, sino que también subraya la importancia de la autenticidad en el éxito personal y profesional.

Mark Zuckerberg se sitúa en la cuarta posición de las mayores fortunas globales. REUTERS/Carlos Barria

Para Zuckerberg, el mejor consejo consiste en no limitarse a replicar los logros ajenos, sino en aprender de ellos para crear una trayectoria propia, adaptándose a los desafíos y oportunidades únicos de cada tiempo y contexto.

Este mensaje tiene especial relevancia en una era donde las comparaciones y la búsqueda de modelos a seguir son constantes, especialmente en redes sociales y entornos hipercompetitivos. El fundador de Meta anima a mirar más allá de las figuras consagradas, alentando a las nuevas generaciones a convertirse en referentes por derecho propio.

Mark Zuckerberg anticipa la desaparición de los teléfonos móviles

El desarrollo acelerado de la tecnología ha revolucionado la comunicación, dejando atrás las cabinas telefónicas para dar paso a los smartphones. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, vislumbra un nuevo cambio de paradigma: el reemplazo de los teléfonos móviles por dispositivos de realidad aumentada que transformarán la experiencia digital.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, es optimista sobre la funcionalidad de las gafas con IA. (Reuters)

Durante el Meta Connect 2024, Zuckerberg realizó una afirmación contundente sobre el futuro: los celulares tienen los días contados y serán reemplazados por gafas inteligentes de realidad aumentada. Según sus palabras, los móviles ya han alcanzado su máximo desarrollo, generan distracciones y no resultan prácticos para la interacción social actual.

En contraste, las gafas inteligentes se integrarán de manera natural en la vida diaria, abriendo la posibilidad de proyectar pantallas en cualquier superficie y ofreciendo experiencias visuales y sonoras mucho más envolventes.

“Dentro de 10 años, muchas personas no llevarán teléfonos consigo. Usarán sus gafas para todo”, aseguró Zuckerberg. Este futuro se refleja en las nuevas Meta Quest 3S, presentadas en el mismo evento, que ejemplifican el potencial de la realidad aumentada para revolucionar la forma en que navegamos por internet, trabajamos, estudiamos y nos entretenemos.