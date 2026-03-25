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El abrupto final de Sora: luces y sombras de la innovación sin modelo de negocio

El cierre de la plataforma de video generativo de OpenAI exhibe los desafíos estructurales de la inteligencia artificial para convertir entusiasmo en sostenibilidad y rentabilidad en un sector en rápida transformación

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Sora, una plataforma que parecía
Sora, una plataforma que parecía imparable fue retirada en apenas medio año, lo que muestra los desafíos de transformar la novedad tecnológica en un negocio real REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

OpenAI anunció este martes el cierre de Sora, su plataforma de generación de video con inteligencia artificial. La aplicación, la API y el sitio web serán dados de baja. La empresa dijo que compartirá los plazos exactos y los detalles para preservar el trabajo de los usuarios. No dio explicaciones. Solo se despidió.

“Nos despedimos de Sora. A todos los que crearon con Sora, lo compartieron y construyeron una comunidad a su alrededor: gracias.”

El mensaje fue directo y breve. Lo que no dijeron lo explicaron otras fuentes.

De número uno en el App Store al cierre en medio año

OpenAI endureció las restricciones de
OpenAI endureció las restricciones de uso de propiedad intelectual, afectando el atractivo principal de Sora para los usuarios. (Opy Morales)

Sora llegó al millón de descargas menos de cinco días después de su lanzamiento en septiembre de 2025, alcanzando ese hito más rápido que el propio ChatGPT, y durante un tiempo fue la aplicación gratuita más descargada en el App Store. El entusiasmo fue real. El producto, viral.

Pero para enero las descargas habían caído un 45%, según TechCrunch. El desplome fue tan rápido como el ascenso.

OpenAI actuó rápido para endurecer las restricciones sobre el uso de propiedad intelectual sin permiso, lo que básicamente destruyó el atractivo de la app. Lo que hacía a Sora divertida, emocionante y compartible era exactamente lo que la hacía problemática: la capacidad de generar cualquier video, con cualquier personaje, en cualquier contexto. Cuando la empresa cerró esa puerta, el interés se evaporó.

El acuerdo de Disney que nunca fue

El capítulo más revelador de la historia de Sora no es su cierre. Es lo que no llegó a ocurrir.

En diciembre de 2025, OpenAI anunció un acuerdo de licencia de tres años con Disney que habría permitido a Sora generar videos con más de 200 personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars. Disney también comprometió una inversión de mil millones de dólares en OpenAI. Era el acuerdo más ambicioso entre una empresa de IA y la industria del entretenimiento.

Sin embargo, la transacción nunca se cerró. El acuerdo era completamente en warrants sobre acciones, no en efectivo. Y con el cierre de Sora, Disney confirmó que la alianza queda disuelta. “Respetamos la decisión de OpenAI de abandonar el negocio de la generación de video y reorientar sus prioridades hacia otros ámbitos”, dijo un portavoz de Disney.

El negocio del entretenimiento más poderoso del mundo salió ileso. OpenAI, sin el dinero y sin el producto.

Por qué cierra: costo, competencia y el camino a la bolsa

El cierre de Sora evidencia
El cierre de Sora evidencia los desafíos de monetizar la inteligencia artificial generativa pese a su avance tecnológico acelerado. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

OpenAI explicó que necesita hacer concesiones en productos con altos costos de cómputo, y que el equipo de investigación de Sora seguirá trabajando en simulación de mundos para avanzar en robótica. Es la versión oficial.

La versión estratégica es más clara: OpenAI está priorizando capital, chips y productos empresariales sobre apuestas experimentales, ante la creciente competencia de Anthropic y Google.

Según The Wall Street Journal, la compañía planea combinar ChatGPT, Codex y su navegador Atlas en una única superapp, y está más interesada en generar ingresos y prepararse para salir a cotizar en bolsa.

Sora no encajaba en ese plan. Era cara, litigiosa y difícil de monetizar.

El acuerdo de mil millones
El acuerdo de mil millones de dólares entre OpenAI y Disney para usar personajes de Disney, Pixar y Marvel en Sora nunca se formalizó. (OPENAI/APP STORE)

El cierre de Sora no es una historia de fracaso tecnológico. La tecnología funcionaba. Su segunda versión, lanzada en septiembre de 2025, empujó la generación de video más lejos que cualquier producto anterior. El problema no era lo que Sora podía hacer. Era que lo que podía hacer no encontraba un modelo de negocio sostenible.

La IA generativa avanza a una velocidad que supera la capacidad de las empresas para construir negocios alrededor de ella. El producto más descargado de una compañía valuada en 730.000 millones de dólares duró seis meses.

El entusiasmo no es una estrategia. Y la viralidad, sin ingresos, es solo ruido.

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