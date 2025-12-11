Entretenimiento

Disney y OpenAI revolucionan el entretenimiento: los fans podrán crear videos con Mickey Mouse, Iron Man y Darth Vader en Sora

La histórica alianza permitirá a los usuarios dar vida a sus personajes favoritos de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars, con la promesa de ver sus creaciones en Disney+ a partir del próximo año

Ilustración conceptual que retrata a
Ilustración conceptual que retrata a Sam Altman, CEO de OpenAI, junto a la figura de Mickey Mouse. La colaboración entre Disney y OpenAI abre la puerta a experiencias interactivas únicas, donde los fanáticos podrán diseñar videos cortos con más de doscientos personajes icónicos y compartirlos en la plataforma de streaming (Imagen ilustrativa Infobae)

La alianza entre Disney y OpenAI marca un hito en la industria del entretenimiento al permitir que los usuarios generen videos personalizados con más de doscientos personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars a través de la plataforma Sora, y contempla la llegada de estos contenidos a la plataforma de streaming Disney+ a partir del próximo año.

Este acuerdo, que incluye una inversión de USD 1.000 millones por parte de Disney en OpenAI, busca transformar la manera en que los fanáticos interactúan con los universos narrativos de la compañía, al tiempo que posiciona a Disney como un actor central en la adopción de inteligencia artificial generativa en Hollywood.

Entre los detalles más destacados del convenio, se encuentra la posibilidad de que los usuarios de Sora creen videos cortos inspirados en sus personajes favoritos, como Mickey Mouse, Iron Man, Darth Vader o Elsa de Frozen, y que una selección de estas creaciones esté disponible para su visualización en Disney+.

Disney y OpenAI sellan una
Disney y OpenAI sellan una alianza histórica para crear videos personalizados con personajes de Disney, Marvel, Pixar y Star Wars mediante inteligencia artificial.

Según la publicación oficial de OpenAI, la lista de personajes abarca figuras emblemáticas de franquicias como Marvel, Pixar y Star Wars, incluyendo a Black Panther, Groot, Luke Skywalker, Yoda, Baymax, Simba y muchos más. Además, Disney se convertirá en un “cliente principal” de OpenAI, utilizando sus servicios para desarrollar nuevos productos y experiencias, tanto para su plataforma de streaming como para otras áreas de negocio.

El acuerdo representa un cambio de paradigma en la relación entre los grandes estudios y las empresas de inteligencia artificial. Hasta ahora, la industria del entretenimiento había mostrado reticencia ante el uso de IA para la generación de contenidos, especialmente tras la polémica que suscitó el lanzamiento inicial de Sora, cuando la plataforma permitía crear videos con la imagen de celebridades sin su consentimiento.

En ese contexto, las principales agencias de talentos de Hollywood, como WME, CAA y UTA, manifestaron su rechazo a lo que consideraban un producto explotador.

La decisión de Disney de asociarse con OpenAI y legitimar el uso de Sora supone un giro estratégico, orientado a monetizar su propiedad intelectual mediante licencias y a evitar la disrupción total de su modelo de negocio.

Bob Iger, director ejecutivo de The Walt Disney Company, subrayó la relevancia de la innovación tecnológica en la evolución del entretenimiento y la importancia de abordar la inteligencia artificial de manera responsable.

En el comunicado de prensa, Iger afirmó: “La rápida evolución de la inteligencia artificial marca un momento importante para nuestra industria, y a través de esta colaboración con OpenAI ampliaremos de manera reflexiva y responsable el alcance de nuestra narrativa mediante IA generativa, respetando y protegiendo a los creadores y sus obras”.

Añadió que la combinación de las historias y personajes icónicos de Disney con la tecnología de OpenAI permitirá a los fanáticos conectar de formas más ricas y personales con los universos que aman.

Por su parte, Sam Altman, cofundador y director ejecutivo de OpenAI, destacó el valor de la colaboración: “Disney es el estándar global en narrativa, y estamos entusiasmados de asociarnos para que Sora y ChatGPT Images amplíen la manera en que las personas crean y experimentan contenido”, dijo Altman según The Wall Street Journal.

Añadió que el acuerdo demuestra cómo las empresas de IA y los líderes creativos pueden trabajar juntos de manera responsable para promover la innovación, respetar la creatividad y ayudar a que las obras lleguen a nuevas audiencias.

La plataforma Sora permitirá a
La plataforma Sora permitirá a los usuarios generar videos cortos con más de doscientos personajes icónicos, desde Mickey Mouse hasta Darth Vader y Elsa de Frozen.

La estrategia de Disney recuerda a su inversión de USD 1.500 millones en Epic Games en febrero del año pasado, destinada a integrar personajes de la compañía en Fortnite y captar la atención de las generaciones más jóvenes, como la Generación Alfa, Z y los millennials, en los espacios digitales donde consumen contenido.

Con este nuevo acuerdo, Disney busca consolidar su posición en la vanguardia tecnológica y explorar nuevas formas de monetización de su extenso catálogo de propiedad intelectual, mientras la industria observa de cerca el impacto que la inteligencia artificial tendrá en la producción y distribución de contenidos.

