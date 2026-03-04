Así funciona Privacy Display del Galaxy S26, la barrera contra miradas indiscretas

Privacy Display actúa atenuando los píxeles de amplias zonas de la pantalla. (Samsung)

Samsung ha dado un salto en privacidad visual con la introducción de Privacy Display en el nuevo Galaxy S26 Ultra, una función pensada para proteger la información sensible del usuario en cualquier entorno público o compartido.

Esta característica se suma a los avances en inteligencia artificial, fotografía y rendimiento que distinguen a la nueva generación de la serie Galaxy S26.

Privacy Display: tecnología de privacidad visual en el Galaxy S26 Ultra

Privacy Display debuta en la familia Galaxy S26. Esta tecnología permite reducir drásticamente la visibilidad de la pantalla desde ángulos laterales, asegurando que solo quien sostiene el dispositivo tenga acceso claro al contenido.

El resto de personas, al mirar la pantalla desde un costado, solo ven un panel negro, lo que garantiza la confidencialidad de información personal, mensajes o contraseñas.

La activación de Privacy Display es sencilla y rápida: basta con un doble toque en el botón lateral del teléfono para alternar entre el modo estándar y el modo de privacidad en cuestión de segundos.

Además, el usuario puede elegir si la función se activa en todas las aplicaciones o solo en aquellas que manejen datos sensibles, como apps bancarias o gestores de contraseñas. También es posible bloquear la visualización de notificaciones, impidiendo que terceros vean mensajes emergentes en la pantalla.

Esta solución de la compañía complementa las capas de seguridad ya presentes en el ecosistema Galaxy, añadiendo protección a nivel de hardware sin sacrificar la nitidez ni la experiencia visual del usuario principal.

Funcionamiento y personalización de Privacy Display

Privacy Display actúa atenuando los píxeles de amplias zonas de la pantalla, reduciendo así los ángulos de visión útiles. De esta forma, el contenido solo permanece visible cuando se observa de frente. Esta tecnología es especialmente útil en espacios públicos, transporte o reuniones, donde la exposición involuntaria de datos puede ser un riesgo.

Un aspecto destacado es el nivel de personalización que ofrece. El usuario puede seleccionar exactamente qué aplicaciones o notificaciones desea proteger, desde la ocultación de contraseñas y PIN hasta la protección de apps bancarias y mensajes privados.

Esto permite adaptar el grado de privacidad según las necesidades de cada momento, manteniendo el control total sobre la información que se muestra en el Galaxy S26 Ultra.

Otras innovaciones del Galaxy S26: inteligencia artificial y fotografía avanzada

La serie Galaxy S26 no solo destaca por su privacidad visual. Samsung ha potenciado las capacidades de Galaxy AI con funciones como Now Brief y Now Nudge, que ofrecen sugerencias personalizadas y anticipan necesidades del usuario en tiempo real.

Es pertinente señalar que los asistentes inteligentes integrados optimizan tareas cotidianas, simplificando acciones y procesos sin pasos innecesarios.

En el ámbito fotográfico, la inteligencia artificial eleva el rendimiento del Galaxy S26. Las mejoras permiten optimizar escenas complejas, mejorar las tomas nocturnas y simplificar la edición de imágenes desde la galería.

Galaxy AI integra Perplexity y conserva a Bixby como asistente principal

Samsung ha reforzado su apuesta por la inteligencia artificial en móviles al incorporar varios asistentes dentro de su sistema operativo, buscando que cada usuario elija el agente que mejor se ajuste a sus necesidades sin recurrir a apps externas.

Ahora, el ecosistema Galaxy AI incluye a Perplexity.ai, una IA capaz de realizar búsquedas web en tiempo real y condensar información de fuentes fiables. Este asistente se activa con el comando de voz “Hey, Plex” o mediante accesos rápidos, como mantener presionado el botón lateral del equipo.

Bixby, el asistente original de la empresa, seguirá disponible para quienes prefieran su funcionamiento tradicional. Según la marca, el cambio responde a que la mayoría de usuarios ya interactúan con más de un agente de IA en su día a día.

Won-Joon Choi, responsable de investigación y desarrollo móvil en Samsung, señaló que la visión es crear un ecosistema de IA abierto e integrado, que facilite la automatización y permita realizar tareas complejas de forma sencilla, sin cambiar de aplicación constantemente. En este sentido, Galaxy AI se distingue por estar integrado de forma nativa en el sistema operativo, optimizando procesos y rutinas del usuario.